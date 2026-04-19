magazin
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβδομαδιαία 19 Απριλίου 2026, 13:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [19.04 – 25.04.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Σταμάτα πια να πετάς χαρταετό κι εστίασε στα θέματα που είναι λίγο πιο πρακτικά. Πρέπει να το κάνεις, άρα κόψε την γκρίνια! Αν κληθείς να πάρεις σοβαρότερες αποφάσεις ή και να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω, κάνε το- επίσης- χωρίς πολλά πολλά! Γενικώς καλό είναι αυτό το διάστημα να προσέχεις μέχρι και την σκιά σου.

DON’TS: Μην παρασυρθείς από τη δυναμικότητα που νιώθεις να σε διακατέχει, γιατί θα γίνει μ@λακία. Κοινώς μην κάνεις παρορμητικές και βιαστικές κινήσεις. Εσύ θα κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, αφού βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε ευνοεί. Μήπως να αλλάξεις και mindset; Ίσως!

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει εύνοια προς το πρόσωπό σου, καθώς κάτι (μαλλον τα άστρα!) σε μπουστάρει με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Άρα εκμεταλλεύσου τα αυτά. Παράλληλα, κάνε μια στροφή προς τον εσωτερικό ψυχισμό σου, γιατί πρέπει κι εκεί να κάνεις λίγη (σοβαρή) δουλίτσα, έτσι; Μπορείς, ας πούμε, να ασχοληθείς με τα απωθημένα ή με τις σκέψεις σου.

DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, γιατί φαίνεσαι εντελώς ανώριμος χωρίς να υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, ναι; Ε ναι, θα πω εγώ! Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός, γιατί να σου πω πως οι σπαστικές ανατροπές- αλλαγές, που σε έφερναν σε δύσκολη θέση, σταματούν. Άρα ποιος σε πιάνει; Μην λες «όχι» στην ανανέωση.

Δίδυμοι

DO’S: Προτείνω να αξιοποιήσεις αυτό το διάστημα, για να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό και να ψάξεις καλά το μέσα σου. Έχεις πολλά να βρεις, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Γίνε πιο κοινωνικός, γιατί και να μην το θέλεις αυτό η ροή των ημερών σε ωθεί προς τα εκεί. Άρα γίνε μέλος σε ομάδες ή ξεκαθάρισε τα πράγματα με τους φίλους σου.

DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις (και μεταξύ μας πρέπει να κάνεις), γιατί μέσω αυτών είναι που θα φανεί ο αληθινός και λαμπερός σου χαρακτήρας. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να αποκαλύψεις τις νέες γνωριμίες. Έχεις ακούσει για κάτι που λέγεται μάτι; Μην κλαίγεσαι μετά λοιπόν, στο λέω! Μη διστάσεις να γίνεις πιο παιχνιδιάρης!

Καρκίνος

DO’S: Κανόνισε να βγεις με τους φίλους σου και να περάσεις χρόνο μαζί τους. Ξέρω πως το κάνεις ήδη αυτό, αλλά εγώ εννοώ να το κάνεις περισσότερο. Βέβαια άφησε λίγο χρόνο στην άκρη, για να ασχοληθείς και με τους προσωπικούς σου στόχους. Παράλληλα, πες «ναι» στις μεγάλες ευθύνες άφοβα μεν, διεκπεραίωσέ τες με πειθαρχία δε.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε το ένστικτο, αλλά ούτε και τις σκέψεις σου, γιατί κάτι παραπάνω ξέρουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά κατά μια έννοια, σε καθοδηγούν προς το σωστό μονοπάτι. Μην κοιτάξεις από την άλλη λοιπόν! Μην αρνείσαι πεισματικά κάποιες αλλαγές που αναπόφευκτα έρχονται, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για εσένα.

Λέων

DO’S: Τι θα έλεγες να εστιάσεις στα επαγγελματικά; Καλά όχι ότι έκανες κι άλλη δουλειά τόσο καιρό, αλλά λέμε τώρα! Ωστόσο από εδώ και μπρος σε θέλω πιο συγκεντρωμένο να το πω; Λίγο πιο πειθαρχημένο και σοβαρό να το πω; Σίγουρα όχι στον κόσμο σου πάντως! Δεν το λέω για κακό, το λέω μόνο και μόνο, γιατί έτσι θα έχεις αποτελέσματα!

DON’TS: Αν σε απασχολούν οι τομείς σπουδές, νόμος ή εξωτερικό, τότε μην τα αγνοήσεις αυτή την εβδομάδα, γιατί υπάρχουν νέα και ίσως και μια κάποια εύνοια εκεί. Μην κωλώσεις να είσαι ο εαυτός σου μέσα στις ομάδες που δραστηριοποιείσαι ή με τους φίλους σου, γιατί είναι η ευκαιρία σου να λάμψεις μέσα από αυτά τα περιβάλλοντα, ναι;

Παρθένος

DO’S: Σταμάτα να τρώγεσαι με τα ρούχα σου σχετικά με το growth σου σαν άτομο και κάνε κάτι γι’ αυτό! Μπορείς, ας πούμε, να ασχοληθείς με δημιουργικά πράγματα που ευνοούν τη διεύρυνση των πνευματικών σου οριζόντων. Ή μπορείς να ασχοληθείς με τη μετεκπαίδευση και τα ταξίδια. Δε διοργανώνεις κανένα τώρα που γυρίζει; Δες και τα ερωτικά.

DON’TS: Μην αγνοείς τον τομέα των οικονομικών σου, γιατί ένα πουλάκι μου έχει πει πως πέρα από σπάταλος δεν είσαι και καθόλου σοβαρός εκεί, ειδικά σε διακανονισμούς ή διαπραγματεύσεις. Δες το λίγο αυτό, αγάπη! Γενικώς μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μη γίνεσαι αντικοινωνικός, γιατί αν βγεις από το σπίτι όλο και κάτι το θετικό μπορεί να παίξει.

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με θέματα του τύπου: «περί ανέμων και υδάτων», γιατί μπορείς να ασχοληθείς με τον απολογισμό που πρέπει να κάνεις. Αν αποφασίσεις ποτέ να κοιτάξεις λίγο πιο προς τα μέσα! Ξέρεις τι είναι αυτό που θες; Όχι! Άρα βρες το! Αν εκκρεμεί κάτι στα οικονομικά και σχετίζονται σε αυτά και αλλά άτομα, τότε δες και αυτό λίγο.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποια σημαντικά όρια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να επέλθει ηρεμία. Από την άλλη, αν πρέπει να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, τότε μην το φοβάσαι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή έτσι κι αλλιώς! Μην λες «όχι» στην ανάληψη παραπάνω ευθυνών, γιατί ούτε κι αυτό αναβάλλεται. Μην λες «όχι» ούτε και στα ταξίδια!

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου στους τομείς: διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες, γιατί υπάρχει φως εκεί. Πρέπει να είσαι σε θέση να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω, ειδικά στον τομέα της καθημερινότητας, άρα σταμάτα να είσαι εντελώς ανοργάνωτος. Δε γίνεται κάτι διαφορετικό, λυπάμαι! Γενικώς η φάση θέλει συγκέντρωση και πειθαρχία.

DON’TS: Μην τις φοβηθείς τις αλλαγές που παίζουν, ειδικά γύρω από τα οικονομικά σου, γιατί είναι ευεργετικές για εσένα. Στα επαγγελματικά, μην κοιμάσαι όρθιος και μην είσαι τελείως ανοργάνωτος. Ήμαρτον όμως! Στα ερωτικά, αν έχεις δεσμό, μην επιζητάς την απόλυτη ελευθερία, γιατί θα την έχεις στο τέλος. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες με αυτό!

Τοξότης

DO’S: Σταμάτα να κωλοβαράς, γιατί καλή η καλοπέραση, αλλά θέλει και λίγο κράτη, ναι; Σου έχω δουλίτσα πάντως! Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα που έχεις και σχετίζονται με την καθημερινότητα. Ή μπορείς να ολοκληρώσεις κάποιο δημιουργικό πρότζεκτ που έχεις αναλάβει. Μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να είσαι προσεκτικός και οργανωμένος.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τους στόχους σου. Απλά να θυμάσαι πως για να τους πετύχεις χρειάζεται λίγη παραπάνω πειθαρχία, ναι; Πάντως στις διαπροσωπικές σου σχέσεις γίνονται σημαντικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να σε ευνοήσουν. Μην φοβάσαι να πάρεις μεγάλες και σοβαρές αποφάσεις. Μην κάνεις λες και είσαι μωρό. Period!

Αιγόκερως

DO’S: Έχεις την ανάγκη να νιώσεις λίγο πιο ανάλαφρος και να ασχοληθείς κυρίως με το οτιδήποτε σε ευχαριστεί. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχεις περάσει λίγο ζόρικα και έχεις πιεστεί, θα σου πω ότι είναι ΟΚ να το κάνεις αυτό, για να αποσυμπιεστείς. Μετά βλέπουμε! Εγώ θα σου πω να κάνεις και κάτι το ακόμα πιο δημιουργικό. Γιατί όχι, έτσι;

DON’TS: Μην φοβάσαι να αναλάβεις κάποιες ευθύνες που σχετίζονται με το σπίτι ή με την οικογένεια. Άλλωστε πρέπει να δείξεις σε όλους το πόσο κότα δεν είσαι, έτσι; Μήπως λάβεις και κάποια νέα σχετικά με κάποιο ακίνητο. Δες το αυτό, αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Στα επαγγελματικά, μην κωλώνεις από τις αλλαγές που συμβαίνουν. All good!

Υδροχόος

DO’S: Ενώ έχεις δώσει αρκετή από την προσοχή σου στους τομείς οικογένεια και σπίτι, βλέπεις πως υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες.  Ασχολήσου λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε; Ωστόσο πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο απαντάς ή συμπεριφέρεσαι στα εμπλεκόμενα άτομα. Θες αδέρφια; Θες γονείς; Πάντως αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, κάντο.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Ούτε κι όταν ανοίγεις το στόμα σου! Μη διστάσεις να καταπιαστείς με κάτι το πιο creative, προκειμένου να ανανεωθείς λίγο. Μήπως να κάνεις κάνα σεμινάριο; Ή και κάνα ταξίδι; Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μην απογοητευτείς από τις πιθανές αποκαλύψεις, αλλά μετά πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις. Ουπς!

Ιχθύες

DO’S: Αφού την έχεις δει έξτρα κοινωνικός, γιατί δεν το πας ένα βήμα παραπέρα; Τι εννοώ; Ξεκίνα να μοιράζεσαι τις απόψεις και τις ιδέες σου, καθώς όλο και κάπου μπορεί να πιάσουν τόπο- σίγουρα δηλαδή! Κάνε νέες γνωριμίες. Γενικώς επέκτεινε το δίκτυό σου. Διαχειρίσου με ρεαλισμό και πειθαρχία τις ζόρικες καταστάσεις που συμβαίνουν.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην είσαι σπάταλος, γιατί μετά δε θα μείνει ούτε δεκαράκι να καλύψεις τις πραγματικές (!) σου ανάγκες. Ήμαρτον, ρε Ιχθύ! Μην αγνοείς ούτε το σπίτι, αλλά ούτε και την οικογένειά σου, γιατί πολλά και διάφορα τρέχουν εκεί. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα, προκειμένου να ανανεώσεις την ερωτική σου ζωη. Ο νοών, νοείτω!

Headlines:
Τουρισμός
Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Κόσμος
Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Κωμωδία καταστροφής 18.04.26

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Σύνταξη
Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19.04.26

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης – Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, θέμα ωρών η σύλληψή του
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Η 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Λιοσίων όταν η μηχανή έπεσε πάνω της, χωρίς ο οδηγός να προσπαθήσει καν να την αποφύγει, και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies