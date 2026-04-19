Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [19.04 – 25.04.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σταμάτα πια να πετάς χαρταετό κι εστίασε στα θέματα που είναι λίγο πιο πρακτικά. Πρέπει να το κάνεις, άρα κόψε την γκρίνια! Αν κληθείς να πάρεις σοβαρότερες αποφάσεις ή και να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω, κάνε το- επίσης- χωρίς πολλά πολλά! Γενικώς καλό είναι αυτό το διάστημα να προσέχεις μέχρι και την σκιά σου.
DON’TS: Μην παρασυρθείς από τη δυναμικότητα που νιώθεις να σε διακατέχει, γιατί θα γίνει μ@λακία. Κοινώς μην κάνεις παρορμητικές και βιαστικές κινήσεις. Εσύ θα κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, αφού βλέπεις ότι ο τωρινός δεν σε ευνοεί. Μήπως να αλλάξεις και mindset; Ίσως!
Ταύρος
DO’S: Υπάρχει εύνοια προς το πρόσωπό σου, καθώς κάτι (μαλλον τα άστρα!) σε μπουστάρει με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Άρα εκμεταλλεύσου τα αυτά. Παράλληλα, κάνε μια στροφή προς τον εσωτερικό ψυχισμό σου, γιατί πρέπει κι εκεί να κάνεις λίγη (σοβαρή) δουλίτσα, έτσι; Μπορείς, ας πούμε, να ασχοληθείς με τα απωθημένα ή με τις σκέψεις σου.
DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, γιατί φαίνεσαι εντελώς ανώριμος χωρίς να υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο, ναι; Ε ναι, θα πω εγώ! Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός, γιατί να σου πω πως οι σπαστικές ανατροπές- αλλαγές, που σε έφερναν σε δύσκολη θέση, σταματούν. Άρα ποιος σε πιάνει; Μην λες «όχι» στην ανανέωση.
Δίδυμοι
DO’S: Προτείνω να αξιοποιήσεις αυτό το διάστημα, για να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό και να ψάξεις καλά το μέσα σου. Έχεις πολλά να βρεις, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Γίνε πιο κοινωνικός, γιατί και να μην το θέλεις αυτό η ροή των ημερών σε ωθεί προς τα εκεί. Άρα γίνε μέλος σε ομάδες ή ξεκαθάρισε τα πράγματα με τους φίλους σου.
DON’TS: Μην φοβάσαι να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις (και μεταξύ μας πρέπει να κάνεις), γιατί μέσω αυτών είναι που θα φανεί ο αληθινός και λαμπερός σου χαρακτήρας. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να αποκαλύψεις τις νέες γνωριμίες. Έχεις ακούσει για κάτι που λέγεται μάτι; Μην κλαίγεσαι μετά λοιπόν, στο λέω! Μη διστάσεις να γίνεις πιο παιχνιδιάρης!
Καρκίνος
DO’S: Κανόνισε να βγεις με τους φίλους σου και να περάσεις χρόνο μαζί τους. Ξέρω πως το κάνεις ήδη αυτό, αλλά εγώ εννοώ να το κάνεις περισσότερο. Βέβαια άφησε λίγο χρόνο στην άκρη, για να ασχοληθείς και με τους προσωπικούς σου στόχους. Παράλληλα, πες «ναι» στις μεγάλες ευθύνες άφοβα μεν, διεκπεραίωσέ τες με πειθαρχία δε.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε το ένστικτο, αλλά ούτε και τις σκέψεις σου, γιατί κάτι παραπάνω ξέρουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά κατά μια έννοια, σε καθοδηγούν προς το σωστό μονοπάτι. Μην κοιτάξεις από την άλλη λοιπόν! Μην αρνείσαι πεισματικά κάποιες αλλαγές που αναπόφευκτα έρχονται, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για εσένα.
Λέων
DO’S: Τι θα έλεγες να εστιάσεις στα επαγγελματικά; Καλά όχι ότι έκανες κι άλλη δουλειά τόσο καιρό, αλλά λέμε τώρα! Ωστόσο από εδώ και μπρος σε θέλω πιο συγκεντρωμένο να το πω; Λίγο πιο πειθαρχημένο και σοβαρό να το πω; Σίγουρα όχι στον κόσμο σου πάντως! Δεν το λέω για κακό, το λέω μόνο και μόνο, γιατί έτσι θα έχεις αποτελέσματα!
DON’TS: Αν σε απασχολούν οι τομείς σπουδές, νόμος ή εξωτερικό, τότε μην τα αγνοήσεις αυτή την εβδομάδα, γιατί υπάρχουν νέα και ίσως και μια κάποια εύνοια εκεί. Μην κωλώσεις να είσαι ο εαυτός σου μέσα στις ομάδες που δραστηριοποιείσαι ή με τους φίλους σου, γιατί είναι η ευκαιρία σου να λάμψεις μέσα από αυτά τα περιβάλλοντα, ναι;
Παρθένος
DO’S: Σταμάτα να τρώγεσαι με τα ρούχα σου σχετικά με το growth σου σαν άτομο και κάνε κάτι γι’ αυτό! Μπορείς, ας πούμε, να ασχοληθείς με δημιουργικά πράγματα που ευνοούν τη διεύρυνση των πνευματικών σου οριζόντων. Ή μπορείς να ασχοληθείς με τη μετεκπαίδευση και τα ταξίδια. Δε διοργανώνεις κανένα τώρα που γυρίζει; Δες και τα ερωτικά.
DON’TS: Μην αγνοείς τον τομέα των οικονομικών σου, γιατί ένα πουλάκι μου έχει πει πως πέρα από σπάταλος δεν είσαι και καθόλου σοβαρός εκεί, ειδικά σε διακανονισμούς ή διαπραγματεύσεις. Δες το λίγο αυτό, αγάπη! Γενικώς μην αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Μη γίνεσαι αντικοινωνικός, γιατί αν βγεις από το σπίτι όλο και κάτι το θετικό μπορεί να παίξει.
Ζυγός
DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με θέματα του τύπου: «περί ανέμων και υδάτων», γιατί μπορείς να ασχοληθείς με τον απολογισμό που πρέπει να κάνεις. Αν αποφασίσεις ποτέ να κοιτάξεις λίγο πιο προς τα μέσα! Ξέρεις τι είναι αυτό που θες; Όχι! Άρα βρες το! Αν εκκρεμεί κάτι στα οικονομικά και σχετίζονται σε αυτά και αλλά άτομα, τότε δες και αυτό λίγο.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποια σημαντικά όρια στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να επέλθει ηρεμία. Από την άλλη, αν πρέπει να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, τότε μην το φοβάσαι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή έτσι κι αλλιώς! Μην λες «όχι» στην ανάληψη παραπάνω ευθυνών, γιατί ούτε κι αυτό αναβάλλεται. Μην λες «όχι» ούτε και στα ταξίδια!
Σκορπιός
DO’S: Επικεντρώσου στους τομείς: διαπροσωπικές σχέσεις και συνεργασίες, γιατί υπάρχει φως εκεί. Πρέπει να είσαι σε θέση να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω, ειδικά στον τομέα της καθημερινότητας, άρα σταμάτα να είσαι εντελώς ανοργάνωτος. Δε γίνεται κάτι διαφορετικό, λυπάμαι! Γενικώς η φάση θέλει συγκέντρωση και πειθαρχία.
DON’TS: Μην τις φοβηθείς τις αλλαγές που παίζουν, ειδικά γύρω από τα οικονομικά σου, γιατί είναι ευεργετικές για εσένα. Στα επαγγελματικά, μην κοιμάσαι όρθιος και μην είσαι τελείως ανοργάνωτος. Ήμαρτον όμως! Στα ερωτικά, αν έχεις δεσμό, μην επιζητάς την απόλυτη ελευθερία, γιατί θα την έχεις στο τέλος. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες με αυτό!
Τοξότης
DO’S: Σταμάτα να κωλοβαράς, γιατί καλή η καλοπέραση, αλλά θέλει και λίγο κράτη, ναι; Σου έχω δουλίτσα πάντως! Μπορείς να λύσεις τα προβλήματα που έχεις και σχετίζονται με την καθημερινότητα. Ή μπορείς να ολοκληρώσεις κάποιο δημιουργικό πρότζεκτ που έχεις αναλάβει. Μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να είσαι προσεκτικός και οργανωμένος.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τους στόχους σου. Απλά να θυμάσαι πως για να τους πετύχεις χρειάζεται λίγη παραπάνω πειθαρχία, ναι; Πάντως στις διαπροσωπικές σου σχέσεις γίνονται σημαντικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να σε ευνοήσουν. Μην φοβάσαι να πάρεις μεγάλες και σοβαρές αποφάσεις. Μην κάνεις λες και είσαι μωρό. Period!
Αιγόκερως
DO’S: Έχεις την ανάγκη να νιώσεις λίγο πιο ανάλαφρος και να ασχοληθείς κυρίως με το οτιδήποτε σε ευχαριστεί. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχεις περάσει λίγο ζόρικα και έχεις πιεστεί, θα σου πω ότι είναι ΟΚ να το κάνεις αυτό, για να αποσυμπιεστείς. Μετά βλέπουμε! Εγώ θα σου πω να κάνεις και κάτι το ακόμα πιο δημιουργικό. Γιατί όχι, έτσι;
DON’TS: Μην φοβάσαι να αναλάβεις κάποιες ευθύνες που σχετίζονται με το σπίτι ή με την οικογένεια. Άλλωστε πρέπει να δείξεις σε όλους το πόσο κότα δεν είσαι, έτσι; Μήπως λάβεις και κάποια νέα σχετικά με κάποιο ακίνητο. Δες το αυτό, αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Στα επαγγελματικά, μην κωλώνεις από τις αλλαγές που συμβαίνουν. All good!
Υδροχόος
DO’S: Ενώ έχεις δώσει αρκετή από την προσοχή σου στους τομείς οικογένεια και σπίτι, βλέπεις πως υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Ασχολήσου λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε; Ωστόσο πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο απαντάς ή συμπεριφέρεσαι στα εμπλεκόμενα άτομα. Θες αδέρφια; Θες γονείς; Πάντως αν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, κάντο.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Ούτε κι όταν ανοίγεις το στόμα σου! Μη διστάσεις να καταπιαστείς με κάτι το πιο creative, προκειμένου να ανανεωθείς λίγο. Μήπως να κάνεις κάνα σεμινάριο; Ή και κάνα ταξίδι; Στα ερωτικά, αν έχεις σχέση, μην απογοητευτείς από τις πιθανές αποκαλύψεις, αλλά μετά πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις. Ουπς!
Ιχθύες
DO’S: Αφού την έχεις δει έξτρα κοινωνικός, γιατί δεν το πας ένα βήμα παραπέρα; Τι εννοώ; Ξεκίνα να μοιράζεσαι τις απόψεις και τις ιδέες σου, καθώς όλο και κάπου μπορεί να πιάσουν τόπο- σίγουρα δηλαδή! Κάνε νέες γνωριμίες. Γενικώς επέκτεινε το δίκτυό σου. Διαχειρίσου με ρεαλισμό και πειθαρχία τις ζόρικες καταστάσεις που συμβαίνουν.
DON’TS: Στα οικονομικά, μην είσαι σπάταλος, γιατί μετά δε θα μείνει ούτε δεκαράκι να καλύψεις τις πραγματικές (!) σου ανάγκες. Ήμαρτον, ρε Ιχθύ! Μην αγνοείς ούτε το σπίτι, αλλά ούτε και την οικογένειά σου, γιατί πολλά και διάφορα τρέχουν εκεί. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα, προκειμένου να ανανεώσεις την ερωτική σου ζωη. Ο νοών, νοείτω!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις