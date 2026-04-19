magazin
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Go Fun 19 Απριλίου 2026, 08:00

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Spotlight

«Ο κατακερματισμός της κοινωνίας ξεκινά από τον πρωινό σου καφέ».

Έτσι ξεκινά το άρθρο του στο The Washington Post ο Jakub Grygiel, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής.

Αν και ο Grygiel συνηθίζει να γράφει για διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική, εδώ επιλέγει να μιλήσει για κάτι πολύ πιο καθημερινό, αλλά εξίσου σημαντικό.

Αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των καθημερινών καταναλωτικών συνηθειών και της αυξανόμενης κοινωνικής απομόνωσης.

Και τίποτα δεν είναι τόσο καθημερινό και συνηθισμένο όσο ένας πρωινός καφές.

Η άνοδος του «σπέσιαλ» καφέ στην Αμερική

Την τελευταία δεκαετία, η κατανάλωση καφέ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει σημαντικά, γράφει στο άρθρο.

Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Καφέ, το 46% των Αμερικανών ανέφερε ότι κατανάλωσε κάποια μορφή «specialty» ή εξειδικευμένου καφέ την προηγούμενη μέρα.

Ενώ το 42% εξακολουθεί να προτιμά τον παραδοσιακό καφέ, η τάση προς εξατομικευμένα, σύνθετα ροφήματα συνεχίζει να αυξάνεται.

Αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη γεύση.

Αντανακλά μια ευρύτερη μεταμόρφωση στην κουλτούρα των καταναλωτών, όπου η εξατομίκευση έχει γίνει καθοριστικό χαρακτηριστικό της καθημερινής ζωής.

Ροφήματα που κάποτε αποτελούσαν απλό μαύρο καφέ ή ένα τυπικό καπουτσίνο περιλαμβάνουν πλέον εξαιρετικά συγκεκριμένους συνδυασμούς σιροπιών, εναλλακτικών γάλακτος, αρωματικών προσθέτων και τροποποιήσεων θερμοκρασίας.

Από παγωμένους εσπρέσο με καστανή ζάχαρη και γάλα βρώμης μέχρι μόκα με αλατισμένη καραμέλα και κρύα ροφήματα με κρέμα λευκής σοκολάτας και μακαντέμια, το σύγχρονο μενού καφέ έχει γίνει μια βιτρίνα ατομικών προτιμήσεων.

Η μοναξιά σε μια υπερ-εξατομικευμένη κοινωνία

Ταυτόχρονα, έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες σχετικά με τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Έρευνες της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας δείχνουν ότι το 54% των ενηλίκων στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι αισθάνονται απομονωμένοι, και περίπου οι μισοί από αυτούς λένε ότι βιώνουν μοναξιά «συχνά ή μερικές φορές».

Η επικάλυψη μεταξύ της αυξανόμενης κατανάλωσης εξειδικευμένου καφέ και της αυξανόμενης μοναξιάς δεν παρουσιάζεται ως άμεση σχέση αιτίου-αποτελέσματος.

Ωστόσο, ο παραλληλισμός έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν οι υπερ-εξατομικευμένες καταναλωτικές συνήθειες αντανακλούν βαθύτερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους.

Καθώς η κατανάλωση «specialty» καφέ έχει αυξηθεί — κατά περίπου 84% από το 2011 — το ίδιο έχει συμβεί και με τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη μείωση των κοινωνικών δεσμών.

Είτε πρόκειται για σύμπτωση είτε για πολιτισμικό σήμα, οι δύο τάσεις συνεχίζουν να εξελίσσονται παράλληλα.

Οι παραγγελίες καφέ ως προσωπική έκφραση

Στη σημερινή κουλτούρα των καφέ, η παραγγελία καφέ δεν είναι πλέον μια απλή συναλλαγή.

Συχνά περιλαμβάνει μια λεπτομερή σειρά οδηγιών που αντανακλούν την προσωπική γεύση και ταυτότητα. Η άνοδος αυτού που οι έμποροι αποκαλούν εξατομίκευση «segment of one» έχει καταστήσει δυνατό σχεδόν κάθε ρόφημα να προσαρμόζεται στις ακριβείς προτιμήσεις ενός ατόμου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ρόφημα που είναι μοναδικά δικό του — αλλά επίσης ένα που απαιτεί περισσότερο χρόνο, περισσότερη προσοχή και περισσότερη εξατομίκευση από ό,τι στις προηγούμενες γενιές.

Οι επικριτές αυτής της τάσης υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξατομίκευση, αν και βολική και εκφραστική, μπορεί να ενισχύσει διακριτικά μια κουλτούρα ατομικής απομόνωσης.

Η παραγγελία κάθε ατόμου γίνεται μια αντανάκλαση της μοναδικότητας, μειώνοντας ενδεχομένως την αίσθηση της κοινής εμπειρίας που κάποτε χαρακτήριζε τους δημόσιους χώρους όπως τα καφενεία.

Η ουρά αναμονής ως κοινωνικό σύμβολο

Όποιος έχει σταθεί σε μια πολυσύχναστη ουρά σε καφετέρια μπορεί να αναγνωρίσει την ένταση μεταξύ αποτελεσματικότητας και εξατομίκευσης. Καθώς οι παραγγελίες γίνονται πιο περίπλοκες, η εξυπηρέτηση επιβραδύνεται και η αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών γίνεται πιο κατακερματισμένη, σύμφωνα με τον Grygiel.

Αυτό που κάποτε ήταν μια γρήγορη ανταλλαγή έχει μετατραπεί σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία προδιαγραφών και εξατομίκευσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η απλή πράξη της παραγγελίας καφέ μπορεί να μοιάζει με μια μικρή επίδειξη ατομικότητας, όπου οι προτιμήσεις κάθε ατόμου πρέπει να επικοινωνηθούν και να επεξεργαστούν λεπτομερώς.

Το αποτέλεσμα, υποστηρίζουν ορισμένοι παρατηρητές, είναι μια λεπτή μετατόπιση στη δημόσια συμπεριφορά.

Αντί να συμμετέχουν σε ένα κοινό τελετουργικό, τα άτομα εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε εξατομικευμένες συναλλαγές που τονίζουν τη διαφορά έναντι της ομοιότητας.

Ιστορικές και φιλοσοφικές σκέψεις

Ορισμένοι κριτικοί της κουλτούρας βασίζονται στην ιστορική πολιτική σκέψη για να ερμηνεύσουν αυτή τη μετατόπιση.

Ο Έντμουντ Μπερκ, για παράδειγμα, τόνιζε τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και των κοινών ηθικών κανόνων για τη διατήρηση της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά την άποψή του, η ελευθερία εξαρτάται όχι μόνο από τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και από την αυτοπειθαρχία και τον σεβασμό των κοινών πρακτικών.

Από αυτή την οπτική γωνία, μια κοινωνία που δίνει προτεραιότητα στις ανεξέλεγκτες προσωπικές προτιμήσεις σε κάθε τομέα —συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής κατανάλωσης— ενδέχεται να διακινδυνεύσει την αποδυνάμωση των κοινών συνηθειών που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή.

Εφαρμοσμένο στη σύγχρονη κουλτούρα του καφέ, αυτό το επιχείρημα υποδηλώνει ότι η εξάπλωση των εξαιρετικά εξατομικευμένων ροφημάτων μπορεί να αντανακλά μια ευρύτερη πολιτισμική έμφαση στην προσωπική επιθυμία έναντι του συλλογικού τελετουργικού.

Μια αντίθεση με την ευρωπαϊκή απλότητα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι η μόνη χώρα όπου ο καφές διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Η Ιταλία, ειδικότερα, προσφέρει μια εντυπωσιακή αντίθεση.

Η ιταλική κουλτούρα του καφέ βασίζεται στην απλότητα. Ο εσπρέσο και ο καπουτσίνο κυριαρχούν στα μενού, και η εξατομίκευση είναι ελάχιστη.

Η Starbucks, παρά την παγκόσμια εμβέλειά της, εισήλθε στην Ιταλία μόλις το 2018 με ένα μόνο – αλλά εντυπωσιακά μεγαλοπρεπές – κατάστημα στο Μιλάνο και είχε περιορισμένη επίδραση στην μακροχρόνια παράδοση των καφέ της χώρας.

Σε όλη την Ιταλία, τα μικρά καφέ λειτουργούν ως γρήγοροι, κοινόχρηστοι χώροι όπου οι πελάτες συχνά στέκονται όρθιοι, πίνουν και συμμετέχουν σε σύντομες συνομιλίες. Η έμφαση δίνεται λιγότερο στην εξατομίκευση και περισσότερο στον κοινό ρυθμό και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ακόμη και οι παραλλαγές των τυπικών ροφημάτων παραμένουν σχετικά απλές, όπως το μακιάτο ή το καφέ κορέτο.

Η έμφαση δίνεται στη συνέπεια και την ταχύτητα παρά στην εξατομικευμένη προσαρμογή.

Δύο μοντέλα κατανάλωσης, δύο κοινωνικά αποτελέσματα

Η αντίθεση μεταξύ της αμερικανικής και της ιταλικής κουλτούρας του καφέ χρησιμοποιείται συχνά για να απεικονίσει δύο διαφορετικά μοντέλα κοινωνικής ζωής. Το ένα δίνει προτεραιότητα στην εξατομίκευση και την ατομική έκφραση, ενώ το άλλο δίνει έμφαση στο κοινό τελετουργικό και την απλότητα.

Στο αμερικανικό μοντέλο, ο καφές γίνεται καμβάς για την προσωπική ταυτότητα.

Στο ιταλικό μοντέλο, λειτουργεί ως μια κοινή κοινωνική εμπειρία που ενισχύει τη ρουτίνα της αλληλεπίδρασης.

Κανένα από τα δύο μοντέλα δεν είναι εγγενώς ανώτερο, αλλά αντανακλούν διαφορετικές πολιτισμικές παραδοχές σχετικά με την ισορροπία μεταξύ ατομικότητας και κοινότητας.

Με αυτή την έννοια, το πρωινό φλιτζάνι καφέ δεν είναι πλέον απλώς μια συνήθεια — έχει γίνει ένα μικρό αλλά αποκαλυπτικό σύμβολο του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται, βιώνεται και μοιράζεται η σύγχρονη ζωή.

Headlines:
Business
Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Economy
Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ο Τομ Κρουζ αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και κοιλιά σε βίντεο από την ταινία «Digger» του Ινιάριτου
Κωμωδία καταστροφής 18.04.26

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Σύνταξη
Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Σύνταξη
Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Σύνταξη
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Σύνταξη
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies