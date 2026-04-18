Ηλεία: Παιδί 2 ετών ήπιε χλωρίνη – Συνελήφθη ο παππούς του
Στο νοσοκομείο παιδί 2 ετών που ήπιε χλωρίνη - Συνελήφθη ο παππούς του, ο οποίος πήρε το παιδί από το νοσοκομείο χωρίς ιατρική άδεια.
- Ανείσπρακτα ενοίκια: Τι αλλάζει από 1η Μαΐου – Δικηγόροι αντί δικαστών για τις εξώσεις
- Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο
- «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη
- Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται – Τι ισχύει φέτος
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ηλεία, με ένα 2χρονο παιδάκι να πίνει χλωρίνη.
Στον Πύργο Ηλείας ένα ένα δίχρονο αγοράκι ήπιε χλωρίνη, την οποία η γιαγιά είχε τοποθετήσει σε διαφορετικό δοχείο.
Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο, ο παππούς του, χωρίς να ενημερώσει τους γιατρούς, πήρε το παιδί από το νοσοκομείο και το επέστρεψε στο σπίτι.
Αυτή η ενέργεια έθεσε το παιδί σε κίνδυνο χημικής πνευμονίας, όπως επεσήμαναν οι γιατροί.
Μόλις οι γιατροί αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, ειδοποίησαν την αστυνομία.
Η αστυνομία συνέλαβε τον παππού και μετέφερε το παιδί πίσω στο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.
- Χωρίς Μίροτιτς και με οκτώ διαθέσιμους παίκτες η Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα πλέι ιν
- Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο
- ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
- Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
- Ηλιούπολη: Η αστυνομία ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο
- ΣΥΡΙΖΑ για Λαζαρίδη: Παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, προοδευτική κυβέρνηση
- Είναι τα social media εθιστικά; Η επιστήμη απλά δεν γνωρίζει ακόμα
- Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
