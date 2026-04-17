17.04.2026 | 15:06
Συναγερμός στο Λονδίνο: Ύποπτο περιστατικό κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ ερευνά η αστυνομία
Gamer, μουσικό είδωλο του TikTok, στυγνός δολοφόνος; Σύλληψη του d4vd για το διαμελισμό 14χρονης φαν
The Good Life 17 Απριλίου 2026, 16:20

Gamer, μουσικό είδωλο του TikTok, στυγνός δολοφόνος; Σύλληψη του d4vd για το διαμελισμό 14χρονης φαν

Ο 21χρονος David Burke, γνωστός ως d4vd, συνελήφθη από την αστυνομία του Λος Άντζελες την Πέμπτη

Οι αρχές του Λος Άντζελες προχώρησαν την Πέμπτη στη σύλληψη του 21χρονου τραγουδιστή David Burke, ευρύτερα γνωστού με το καλλιτεχνικό όνομα d4vd, ως βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 14χρονης Celeste Rivas Hernandez.

Η υπόθεση, που είχε παραμείνει στο σκοτάδι των μυστικών ερευνών για μήνες, πήρε νέα τροπή όταν οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών παρουσίασαν τα στοιχεία που οδήγησαν στον εγκλεισμό του καλλιτέχνη χωρίς το δικαίωμα εγγύησης.

Ο Burke, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το TikTok και την επιτυχία «Romantic Homicide», βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις βαρύτερες των κατηγοριών, ενώ η νομική του ομάδα ετοιμάζεται για μια σκληρή δικαστική μάχη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τραγουδιστή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένα εγκαταλελειμμένο Tesla Model Y, καταχωρημένο στο όνομα του Burke, ρυμουλκήθηκε από μια πολυτελή γειτονιά του Χόλιγουντ Χιλς.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο φύλαξης των οχημάτων ειδοποίησαν την αστυνομία λόγω της έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από το αυτοκίνητο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι αρχές του Λος Άντζελες βρήκαν μέσα στο Tesla του d4vd σάκο μεταφοράς πτωμάτων. Όταν τον άνοιξαν, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα: το σώμα της 14χρονης Celeste ήταν διαμελισμένο, με το κεφάλι, τον κορμό και τα άκρα της μοιρασμένα σε διαφορετικές τσάντες, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα στον μπροστινό αποθηκευτικό χώρο έναν σάκο μεταφοράς πτωμάτων. Όταν τον άνοιξαν, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα: το σώμα της 14χρονης Celeste ήταν διαμελισμένο, με το κεφάλι, τον κορμό και τα άκρα της μοιρασμένα σε διαφορετικές τσάντες, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Παρά τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι δικηγόροι του Burke, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν την απόλυτη αθωότητα του πελάτη τους. Υποστηρίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία θα αποδείξουν πως ο David Burke δεν ήταν η αιτία θανάτου της ανήλικης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί επίσημη ποινική δίωξη ή παραπομπή από σώμα ενόρκων.

Η υπεράσπιση τονίζει ότι ο τραγουδιστής τελεί υπό κράτηση μόνο ως ύποπτος και ότι η διαδικασία της Δευτέρας στο γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες θα είναι καθοριστική για την πορεία της δίκης.

Το τραγικό τέλος της Celeste

Η Celeste Rivas Hernandez είχε αναφερθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της στο Λέικ Ελσινόρ το 2024, όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Πληροφορίες που έρχονται στο φως αναφέρουν ότι η ανήλικη είχε γνωρίσει τον Burke μέσω του διαδικτύου και φέρεται να διατηρούσαν σχέση, με μάρτυρες να αναφέρουν ότι είχαν ακόμη και πανομοιότυπα τατουάζ.

Η μητέρα της είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η κόρη της είχε φύγει με έναν «David» που οδηγούσε ένα Tesla.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, η μουσική βιομηχανία παρακολουθεί παγωμένη την πτώση ενός καλλιτέχνη που, ενώ μεσουρανούσε με μελαγχολικές μπαλάντες για τον έρωτα και τον θάνατο, φαίνεται πως πρωταγωνιστούσε σε μια πραγματική τραγωδία.

Όταν το Variety αποθέωνε τον d4vd

Η ιστορία του d4vd αποτελεί την απόλυτη δικαίωση της ψηφιακής γενιάς, αποδεικνύοντας ότι ένα iPhone και μια δόση δημιουργικής πεισματάρης αρκούν για να μετατρέψουν έναν έφηβο gamer σε παγκόσμιο μουσικό είδωλο έγραφε το Variety στο προφίλ του ατιμασμένου καλλιτέχνη το 2023.

«Η πορεία του David Burke, γνωστού στον καλλιτεχνικό κόσμο ως d4vd, ξεκίνησε από μια μάλλον πεζή αφορμή: την κόπωση από τις συνεχείς διαγραφές των βίντεό του στο YouTube λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο έφηβος gamer από το Τέξας, παθιασμένος με το Fortnite, αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή της μητέρας του και να δημιουργήσει τη δική του μουσική.

Με μοναδικά εργαλεία την εφαρμογή BandLab και ένα iPhone, άρχισε να συνθέτει μελωδίες για τα βίντεο των παιχνιδιών του, αναζητώντας στο Google οδηγίες για το πώς φτιάχνεται η μουσική σε ένα τηλέφωνο.

Αυτό που ξεκίνησε ως πρακτική λύση, εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, οδηγώντας τον στην κορυφή των τσαρτ πριν καν ενηλικιωθεί.

Παρά την τεράστια επιτυχία των κομματιών ‘Romantic Homicide’ και ‘Here With Me’, τα οποία συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια streams, ο d4vd παρέμεινε πιστός στις ρίζες του.

«Οι στίχοι του, αν και συχνά βαθιά συναισθηματικοί, βασίζονται περισσότερο σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως τα manga, οι ταινίες της Disney και η παρατήρηση των ανθρώπων, καθώς η κατ’ οίκον εκπαίδευση του στέρησε τις τυπικές σχολικές εμπειρίες»

Το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου του έργου, ‘Petals to Thorns’, ηχογραφήθηκε μέσα στην ντουλάπα της αδελφής του, την οποία μετέτρεψε σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι πρώτες του απόπειρες σε επαγγελματικά στούντιο με ακριβό εξοπλισμό τον έφεραν σε αμηχανία, προτιμώντας την οικειότητα του κινητού του τηλεφώνου.

Η DIY προσέγγιση προσδίδει στη μουσική του μια αυθεντικότητα που συνδέεται άμεσα με τη γενιά του, καταργώντας τα στεγανά ανάμεσα στον ερασιτεχνισμό και τον επαγγελματισμό.

Το μουσικό υπόβαθρο του Burke είναι εξίσου ιδιαίτερο με τον τρόπο ηχογράφησής του. Μεγαλωμένος σε ένα περιβάλλον όπου επιτρεπόταν αποκλειστικά η γκόσπελ μουσική μέχρι τα 13 του χρόνια, η αποκάλυψη της σύγχρονης σκηνής ήρθε απότομα.

Από την τραπ του Lil Pump και του XXXTentacion, πέρασε στην indie rock των Neighbourhood και των Fleet Foxes, δημιουργώντας έναν υβριδικό ήχο που δανείζεται στοιχεία από την ποπ, το shoegaze και το χιπ χοπ.

Οι στίχοι του, αν και συχνά βαθιά συναισθηματικοί, βασίζονται περισσότερο σε εξωτερικά ερεθίσματα όπως τα manga, οι ταινίες της Disney και η παρατήρηση των ανθρώπων, καθώς η κατ’ οίκον εκπαίδευση του στέρησε τις τυπικές σχολικές εμπειρίες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της καριέρας του d4vd ήταν η αρχική απόκρυψη της ταυτότητάς του. Για μεγάλο διάστημα, οι θαυμαστές του γνώριζαν μόνο τη μουσική του μέσα από screen recordings της εφαρμογής BandLab.

Όταν τελικά αποκάλυψε το πρόσωπό του, πολλοί εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι ένας νεαρός μαύρος καλλιτέχνης δημιουργούσε τόσο αυθεντική indie rock μουσική.

Ο ίδιος διασκεδάζει με αυτές τις αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι του αρέσει να ανατρέπει τους κανόνες και να αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν περιορίζεται από την εμφάνιση ή την καταγωγή. Ο d4vd, εδραιωμένος πλέον ως καλλιτέχνης δεν φοβάται να πειραματιστεί, προσφέροντας κάτι για κάθε γούστο».

