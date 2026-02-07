newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 15:08

Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
“Aspirational clutter”: Όταν η ακαταστασία «κουβαλά» τις ανεκπλήρωτες εκδοχές μας

“Aspirational clutter”: Όταν η ακαταστασία «κουβαλά» τις ανεκπλήρωτες εκδοχές μας

Spotlight

Σε κάθειρξη 40 ετών καταδικάστηκε ο συνιδιοκτήτης γραφείου τελετών στο Κολοράντο, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο εντοπίστηκαν στο κτίριο σχεδόν 200 πτώματα σε αποσύνθεση.

Ο Τζον Χόλφορντ που διατηρεί την επιχείρηση με την πρώην σύζυγό του, η οποία αναμένει την ετυμηγορία των αρχών, καταδικάστηκε για κακοποίηση πτωμάτων. Ο ίδιος παραδέχτηκε την ενοχή του με την ελπίδα να μειωθεί η ποινή του και ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «τέρας που πρέπει να σαπίσει στη φυλακή», ενώ κάποιοι εξ αυτών ανέφεραν ότι έβλεπαν εφιάλτες για τους οικείους τους.

Το γραφείο Return to Nature, στην πόλη Πενρόουζ του Κολοράντο, είχε παραδώσει στους συγγενείς στάχτες που δεν αντιστοιχούσαν στα λείψανα των οικείων τους, αναφέρει το BBC.

YouTube thumbnail

Στοιβαγμένα για τέσσερα χρόνια τα πτώματα

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επί τέσσερα χρόνια τα 189 πτώματα βρίσκονταν αποθηκευμένα στο κτίριο υπό πλήρως ακατάλληλες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, τα πτώματα βρέθηκαν στοιβαγμένα σε χώρους χωρίς ψύξη του γραφείου τελετών. Μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν και παιδιά.

«Είμαι μια κόρη της οποίας η μητέρα αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι και πετάχτηκε σε ένα χώρο για να σαπίσει μαζί με εκατοντάδες άλλους», κατέθεσε η Κέλι ΜακΚίν στο δικαστήριο. «Είμαι συντετριμμένη και κάθε μέρα ζητώ από τον Θεό να μου δώσει δύναμη».

Απληστία το κίνητρο

Οι διωκτικές αρχές είπαν ότι το ζευγάρι καθοδηγούνταν από «απληστία» και κέρδιζε αρκετά χρήματα από την επιχείρηση για να φροντίζει σωστά τις σορούς.

Το γραφείο τελετών ειδικευόταν σε ταφές όπου δεν χρησιμοποιούνταν χημικά, συμπεριλαμβανομένου του υγρού ταρίχευσης, και όπου τα λείψανα θάβονταν σε βιοδιασπώμενο φέρετρο.

Η επιχείρηση τέθηκε υπό έρευνα μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή που προερχόταν από το ακίνητο. Οι αξιωματούχοι ανακάλυψαν 115 πτώματα εκεί στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου.

Ο Τζον Χόλφορντ κατηγορήθηκε από αξιωματούχους ότι προσπάθησε να αποκρύψει την «ακατάλληλη αποθήκευση ανθρώπινων λειψάνων».

Οι «πράσινες κηδείες» επιτρέπονται στην πολιτεία, αλλά οι σοροί πρέπει να ταφούν εντός 24 ωρών ή να ψύχονται σωστά.

Οι φορείς εκμετάλλευσης γραφείων τελετών στο Κολοράντο δεν υποχρεούνται προς το παρόν να διαθέτουν άδεια, να έχουν πτυχίο στην επιστήμη νεκροτομείου ή ακόμα και να έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο.

Αυστηρότερη νομοθεσία έχει ψηφιστεί από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Aspirational clutter”: Όταν η ακαταστασία «κουβαλά» τις ανεκπλήρωτες εκδοχές μας

“Aspirational clutter”: Όταν η ακαταστασία «κουβαλά» τις ανεκπλήρωτες εκδοχές μας

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ουκρανία: Μειώνουν την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων – Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου
Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες 07.02.26

Η Ουκρανία μειώνει την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων - Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
Δηλώσεις Ζελένσκι 07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
Κόσμος 07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
Επσταϊν – Γαλλία: Η εισαγγελία ξεκινά έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού πολιτισμού Τζακ Λανγκ
Γαλλία 07.02.26

Ερευνα σε βάρος του Τζακ Λανγκ για την υπόθεση Επσταϊν

Ερευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας Τζακ Λανγκ και της κόρης του ξεκινά η εισαγγελία, μετά τις αποκαλύψεις για τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07.02.26

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
Της Μελίνας 07.02.26

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό
Ελλάδα 07.02.26

Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό

Σύνταξη
Αίγιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου
Οι δράστες διέφυγαν 07.02.26

Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Oι δράστες επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, με το οποίο εμβόλισαν επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο ώσπου την διέλυσαν

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός
Καμία σύλληψη 07.02.26

Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός

Σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Οι Πρυτανικές Αρχές διερευνούν με την αστυνομία το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη
Πολιτική 07.02.26

Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Οι κοινές εκδηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Νικόλα Φαραντούρη αναζωπυρώνουν τα σενάρια πολιτικού «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο - Η συμμετοχή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γέμισε ο Θερμαϊκός στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ
Αποκρουστική εικόνα 07.02.26

Γέμισε ο Θερμαϊκός στη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες πλαστικά, καλαμιές και φελιζόλ

«Βλέπω να επιπλέουν αυτά τα σκουπίδια, η εικόνα είναι αποκρουστική. Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι να καθαρίσουν τη θάλασσα», έλεγε διερχόμενος πολίτης στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαρτίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο - Πώς επηρεάζει η αργία της Καθαράς Δευτέρας το πότε θα φανούν οι συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

Σύνταξη
«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (pics)
Αθλητισμός & Σπορ 07.02.26

«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (pics)

Την Κυριακή, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1981 και την τραγωδία της Θύρας 7, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 φίλαθλοι και ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη τους στο ετήσιο μνημόσυνο.

Σύνταξη
«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Μειώνουν την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων – Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου
Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες 07.02.26

Η Ουκρανία μειώνει την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων - Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
ΠΑΣΟΚ 07.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila
Βίντεο 07.02.26

Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila

Σάλος προκλήθηκε μετά από κατηγορίες από το Ισραήλ ότι το τραγούδι Παρέα της Evangelia θυμίζει το παραδοσιακό Hava Nagila, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ακόμη και το καλλιτεχνικό της όνομα θεωρείται ότι παραπέμπει στο εβραϊκό τραγούδι

Σύνταξη
Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 07.02.26

Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κανονικά θα αγωνιστεί στην υπόλοιπη σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όπως τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο