Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας
Σε κάθειρξη 40 ετών καταδικάστηκε ο συνιδιοκτήτης γραφείου τελετών στο Κολοράντο, καθώς τον περασμένο Οκτώβριο εντοπίστηκαν στο κτίριο σχεδόν 200 πτώματα σε αποσύνθεση.
Ο Τζον Χόλφορντ που διατηρεί την επιχείρηση με την πρώην σύζυγό του, η οποία αναμένει την ετυμηγορία των αρχών, καταδικάστηκε για κακοποίηση πτωμάτων. Ο ίδιος παραδέχτηκε την ενοχή του με την ελπίδα να μειωθεί η ποινή του και ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς οι οποίοι τον περιέγραψαν ως «τέρας που πρέπει να σαπίσει στη φυλακή», ενώ κάποιοι εξ αυτών ανέφεραν ότι έβλεπαν εφιάλτες για τους οικείους τους.
Το γραφείο Return to Nature, στην πόλη Πενρόουζ του Κολοράντο, είχε παραδώσει στους συγγενείς στάχτες που δεν αντιστοιχούσαν στα λείψανα των οικείων τους, αναφέρει το BBC.
Στοιβαγμένα για τέσσερα χρόνια τα πτώματα
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επί τέσσερα χρόνια τα 189 πτώματα βρίσκονταν αποθηκευμένα στο κτίριο υπό πλήρως ακατάλληλες συνθήκες.
Συγκεκριμένα, τα πτώματα βρέθηκαν στοιβαγμένα σε χώρους χωρίς ψύξη του γραφείου τελετών. Μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν και παιδιά.
«Είμαι μια κόρη της οποίας η μητέρα αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι και πετάχτηκε σε ένα χώρο για να σαπίσει μαζί με εκατοντάδες άλλους», κατέθεσε η Κέλι ΜακΚίν στο δικαστήριο. «Είμαι συντετριμμένη και κάθε μέρα ζητώ από τον Θεό να μου δώσει δύναμη».
A judge on Friday sentenced Jon Hallford, the owner of Return to Nature Funeral Home, to 40 years behind bars for a scheme that left 189 bodies decomposing inside a building while grieving families were given fake ashes.
READ MORE:https://t.co/H4SqaXjktW pic.twitter.com/CJ7rplaV3w
— ABC News 4 (@ABCNews4) February 7, 2026
Απληστία το κίνητρο
Οι διωκτικές αρχές είπαν ότι το ζευγάρι καθοδηγούνταν από «απληστία» και κέρδιζε αρκετά χρήματα από την επιχείρηση για να φροντίζει σωστά τις σορούς.
Το γραφείο τελετών ειδικευόταν σε ταφές όπου δεν χρησιμοποιούνταν χημικά, συμπεριλαμβανομένου του υγρού ταρίχευσης, και όπου τα λείψανα θάβονταν σε βιοδιασπώμενο φέρετρο.
Η επιχείρηση τέθηκε υπό έρευνα μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή που προερχόταν από το ακίνητο. Οι αξιωματούχοι ανακάλυψαν 115 πτώματα εκεί στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου.
Ο Τζον Χόλφορντ κατηγορήθηκε από αξιωματούχους ότι προσπάθησε να αποκρύψει την «ακατάλληλη αποθήκευση ανθρώπινων λειψάνων».
Οι «πράσινες κηδείες» επιτρέπονται στην πολιτεία, αλλά οι σοροί πρέπει να ταφούν εντός 24 ωρών ή να ψύχονται σωστά.
Οι φορείς εκμετάλλευσης γραφείων τελετών στο Κολοράντο δεν υποχρεούνται προς το παρόν να διαθέτουν άδεια, να έχουν πτυχίο στην επιστήμη νεκροτομείου ή ακόμα και να έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο.
Αυστηρότερη νομοθεσία έχει ψηφιστεί από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο.
