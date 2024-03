Σάλος έχει προκληθεί σε γραφείο τελετών στην Βρετανία, όπου ξεκίνησε αστυνομική έρευνα μετά από ανησυχίες για ακατάλληλη φροντίδα των νεκρών. Πραγματοποιήθηκε έφοδο από την αστυνομία και απομάκρυνε τελικά 34 πτώματα.

Ένας 46χρονος άνδρας και μια 23χρονη γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παρεμπόδιση νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής, απάτη με ψευδείς παραστάσεις και άλλες παραλείψεις και καταχρήσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία η οποία ερευνά την εταιρεία μετά από αναφορά σχετικά με ανησυχίες για «διαδικασίες αποθήκευσης και διαχείρισης που σχετίζονται με τη φροντίδα των νεκρών».

Η εταιρεία «Legacy Independent Funeral Directors» βρισκόταν στα πρόθυρα της διαγραφής από το μητρώο του Companies House- κυβερνητικού οργανισμού που εποπτεύει εταιρείες περιορισμένης ευθύνης- εδώ και δύο χρόνια. Οι λογαριασμοί της εταιρείας είναι επί του παρόντος ληξιπρόθεσμοι και η εταιρεία έλαβε την πέμπτη δημόσια προειδοποίηση για «διαγραφή».

Παρά τα προβλήματα και ενώ εξέδωσε νέα προειδοποίηση ο οργανισμός, η εταιρεία συνέχισε να εμπορεύεται κανονικά μέχρι τις 3 περίπου τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, όταν ξεκίνησε αστυνομική επιχείρηση στις δύο εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Χαλ και μία στο Μπέβερλι, στο ανατολικό Γιορκσάιρ.

Η εταιρεία αναφέρει: «Ιδρύθηκε το 2010, και από το αρχικό μας υποκατάστημα στην Anlaby Rd. έχουμε μεγαλώσει και ενσωματώσει άλλα 2 υποκαταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου κηδειών μας στο Beverley, East Yorkshire και του τελευταίου μας υποκαταστήματος στην Hessle Road, Hull. Η δομή μας μάς επιτρέπει να παρέχουμε μια αφοσιωμένη και αξεπέραστη προσωπική υπηρεσία».

«Ως ανεξάρτητο γραφείο κηδειών, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε έναν μοναδικό αποχαιρετισμό για τους αγαπημένους μας, με μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερους περιορισμούς από τους ανταγωνιστές μας. Με τόσο μεγάλη εμπειρία, εσείς και η οικογένειά σας είστε σίγουροι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και φροντίδα».

Οι κάτοικοι έχουν πει πώς η αστυνομία έφτασε για πρώτη φορά έξω από τα γραφεία κηδειών περίπου στις 3 π.μ. την Πέμπτη 7 Μαρτίου και οι αστυνομικοί παραμένουν και στα δύο υποκαταστήματα, καθώς και στο τρίτο στο Μπέβερλι.

Ορισμένα πτώματα έχουν μεταφερθεί από τις εγκαταστάσεις του γραφείου τελετών στο Χαλ, στο νεκροτομείο της τοπικής αρχής, δήλωσε η αστυνομία , ενώ έχει δημιουργηθεί απευθείας γραμμή επικοινωνίας για όποιον μπορεί να έχει επηρεαστεί από τα γεγονότα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας άνδρας, ηλικίας 46 ετών και μια γυναίκα, ηλικίας 23 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παρεμπόδιση νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής, απάτη με ψευδή δήλωση και απάτη με κατάχρηση θέσης και παραμένουν υπό αστυνομική επιτήρηση αυτή τη στιγμή».

«Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 34 νεκροί έχουν πλέον μεταφερθεί με σεβασμό από τα γραφεία κηδειών Legacy Funeral Directors που εδρεύουν στην Hessle Road στο νεκροτομείο του Χαλ για να πραγματοποιηθούν οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης».

