Ο Afrika Bambaataa υπήρξε πρωτοπόρος της χιπ χοπ σκηνής.

Σε ανακοίνωση της Hip-Hop Alliance, της οργάνωσης που ηγείται ο μουσικός Kurtis Blow, αναφέρεται:

«Σήμερα, αναγνωρίζουμε τη μετάβαση ενός θεμελιώδους αρχιτέκτονα της χιπ χοπ κουλτούρας, του Afrika Bambaataa.

Ως ιδρυτής της Universal Zulu Nation, ο Afrika Bambaataa βοήθησε να διαμορφωθεί η πρώιμη ταυτότητα της χιπ χοπ ως ένα παγκόσμιο κίνημα που βασίζεται στην ειρήνη, την ενότητα, την αγάπη και τη διασκέδαση».

Η ίδια ομάδα αναγνώρισε και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του καλλιτέχνη.

«Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του είναι σύνθετη και έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών συζητήσεων στην κοινότητά μας.

Ως οργανισμός που δεσμεύεται στην αλήθεια, τη λογοδοσία και τη διατήρηση της χιπ χοπ κουλτούρας, θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει χώρος για όλες τις φωνές, ενώ συνεχίζουμε να ενισχύουμε ό,τι προστατεύει και ενδυναμώνει τον λαό».

Ποιος ήταν Afrika Bambaataa

Ο Bambaataa γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκηεαπό γονείς μετανάστες από την Τζαμάικα και τα Μπαρμπάντος.

Ο καλλιτέχνης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χιπ χοπ τη δεκαετία του 1980, ιδίως με την επιτυχία του 1982 Planet Rock. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι John Lydon, George Clinton και James Brown.

Την ίδια εποχή άρχισε να πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική ως μέλος του γκρουπ Ebn Ozn.

Το 1985 συμμετείχε στη δημιουργία του ιστορικού άλμπουμ Sun City, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Artists United Against Apartheid, μιας ομάδας μουσικών που ενώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Μπομπ Ντίλαν, Μπόνο, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζόι Ραμόουν, Run-DMC, Λου Ριντ και Μπόνι Ρέιτ.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο μουσικός κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση ανηλίκων. Το 2016, πολλοί άνδρες από το Μπρονξ τον κατηγόρησαν για παρενόχληση.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες σε ανακοίνωσή του, δηλώνοντας ότι «είναι αβάσιμες και αποτελούν μια δειλή προσπάθεια να αμαυρωθεί η φήμη και η κληρονομιά μου στη hip-hop αυτή τη στιγμή».