10.04.2026 | 08:52
Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Afrika Bambaataa: Πέθανε ο τραγουδιστής της χιπ χοπ σε ηλικία 68 χρόνων από καρκίνο
Music 10 Απριλίου 2026, 09:28

Afrika Bambaataa: Πέθανε ο τραγουδιστής της χιπ χοπ σε ηλικία 68 χρόνων από καρκίνο

Ο Afrika Bambaataa πέθανε στις 9 Απριλίου 2026, από επιπλοκές που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη.

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Ο Afrika Bambaataa υπήρξε πρωτοπόρος της χιπ χοπ σκηνής.

Σε ανακοίνωση της Hip-Hop Alliance, της οργάνωσης που ηγείται ο μουσικός Kurtis Blow, αναφέρεται:

«Σήμερα, αναγνωρίζουμε τη μετάβαση ενός θεμελιώδους αρχιτέκτονα της χιπ χοπ κουλτούρας, του Afrika Bambaataa.

Ως ιδρυτής της Universal Zulu Nation, ο Afrika Bambaataa βοήθησε να διαμορφωθεί η πρώιμη ταυτότητα της χιπ χοπ ως ένα παγκόσμιο κίνημα που βασίζεται στην ειρήνη, την ενότητα, την αγάπη και τη διασκέδαση».

Η ίδια ομάδα αναγνώρισε και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του καλλιτέχνη.

«Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι η κληρονομιά του είναι σύνθετη και έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών συζητήσεων στην κοινότητά μας.

Ως οργανισμός που δεσμεύεται στην αλήθεια, τη λογοδοσία και τη διατήρηση της χιπ χοπ κουλτούρας, θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει χώρος για όλες τις φωνές, ενώ συνεχίζουμε να ενισχύουμε ό,τι προστατεύει και ενδυναμώνει τον λαό».

Ποιος ήταν Afrika Bambaataa

Ο Bambaataa γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκηεαπό γονείς μετανάστες από την Τζαμάικα και τα Μπαρμπάντος.

Ο καλλιτέχνης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χιπ χοπ τη δεκαετία του 1980, ιδίως με την επιτυχία του 1982 Planet Rock. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι John Lydon, George Clinton και James Brown.

Την ίδια εποχή άρχισε να πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική ως μέλος του γκρουπ Ebn Ozn.

Το 1985 συμμετείχε στη δημιουργία του ιστορικού άλμπουμ Sun City, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Artists United Against Apartheid, μιας ομάδας μουσικών που ενώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Μπομπ Ντίλαν, Μπόνο, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζόι Ραμόουν, Run-DMC, Λου Ριντ και Μπόνι Ρέιτ.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο μουσικός κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και διακίνηση ανηλίκων. Το 2016, πολλοί άνδρες από το Μπρονξ τον κατηγόρησαν για παρενόχληση.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες σε ανακοίνωσή του, δηλώνοντας ότι «είναι αβάσιμες και αποτελούν μια δειλή προσπάθεια να αμαυρωθεί η φήμη και η κληρονομιά μου στη hip-hop αυτή τη στιγμή».

Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Ντο Ρε Μι 05.04.26

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή
Music 03.04.26

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Με αναφορές σε παραμύθια, σε δυστοπικές εικόνες και σε σύγχρονους τρόμους, το νέο άλμπουμ των Dramachine περνά από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά pop περάσματα.

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών
«Ξεραμένο δαμάσκηνο» 02.04.26

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

«Είναι ένας απόλυτα αποτυχημένος που σκορπά μίσος απέναντι σε έναν πρόεδρο που κέρδισε με σαρωτική νίκη» , έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Επιφανειακός σεισμός 10.04.26

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Ελληνοαμερικανική οργάνωση πιέζει τις ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Οικονομία 10.04.26

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ

Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Περιβάλλον 10.04.26

Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)
Euroleague 10.04.26

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Ακρίβεια 10.04.26

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών εν όψει Πάσχα

Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Κόσμος 10.04.26

Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

