Music 09 Απριλίου 2026, 13:10

Srdjan Ivanovic: Ο ντράμερ των Blazin' Quartet μιλά για τη τζαζ και το νέο δίσκο τους

Ο Srdjan Ivanovic μιλώντας για τη νέα του δουλειά δηλώνει πως «η δημιουργία του κόσμου ήταν η "ιστορία-αφορμή" για έναν ενιαίο δίσκο.»

Το «Blazin’ Quartet», υπό τη διεύθυνση του ντράμερ Srdjan Ivanovic, κυκλοφορεί το πέμπτο του άλμπουμ με τίτλο «Cosmogonie.

Πρόκειται για μια σουίτα, σχεδιασμένη να ακούγεται ως ενιαίο έργο.

Το άλμπουμ αποτελείται από δεκατρία κομμάτια, εμπνευσμένα και ονομασμένα από την ιστορία της δημιουργίας του κόσμου, όπως αυτή αφηγείται στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

Γεννημένος στο Σαράγεβο, στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, ο Srdjan Ivanovic είναι ένας ντράμερ με μια μάλλον απρόσμενη διαδρομή.

Έχοντας διαφύγει από τον πόλεμο στη Βοσνία ως παιδί, βρέθηκε στην Ελλάδα, όπου ήρθε σε επαφή με ένα εκλεκτικό μείγμα μουσικών επιρροών, από τη βυζαντινή και την ελληνική παραδοσιακή μουσική έως την ιταλική ποπ και πολλά άλλα.

Με την ανακάλυψη της τζαζ, ανέπτυξε τη δική του μουσική φωνή, τόσο ως ντράμερ όσο και ως συνθέτης.

Cosmogonie: Τι να περιμένουμε από τον 5ο δίσκο σας που κυκλοφορεί;

«Σε όλη μου την μουσική θα βρείτε πολλά βαλκανικά στοιχεία, αφρικανικές επιρροές στον ρυθμό.

Ο δίσκος «Cosmogonie» είναι διαφορετικός γιατί ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία σε διάρκεια ενός δίσκου ή μίας συναυλίας και τα κομμάτια ναι μεν να είναι αυτοτελή, αλλά όλα μαζί να κάνουν ένα σύνολο.

Η δημιουργία του κόσμου ήταν η «ιστορία-αφορμή» για έναν ενιαίο δίσκο.»

Τι σας εμπνέει στη δημιουργία της μουσικής σας;

«Με εμπνέει η ζωή, οι άνθρωποι γύρω μου και όσα συναντάω, η μουσική που αγαπάω ή αυτή που ανακαλύπτω…

Είχα πάντα την ιδέα, την οποία συνάντησα και στον ‘Ζορμπά’ του Καζαντζάκη, ότι ένα απλό βότσαλο είναι εξίσου όμορφο όσο μια ΄πολύτιμη πέτρα΄ και ότι τα θαύματα του κόσμου είναι μπροστά στα μάτια μας, το μόνο που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να τα δούμε.

Μ’αυτό το σκεπτικό όλα γύρω μου με εμπνέουν.»

Ποιοι καλλιτέχνες λειτούργησαν ως πρότυπο και σας ενέπνευσαν για να ασχοληθείτε με τη μουσική;

«Παρά το γεγονός ότι στα 19 μου, το 2002, έφυγα από την Ελλάδα και δεν γύρισα ποτέ, η μουσική μου πορεία επηρεάστηκε πάρα πολύ από την μουσική που άκουγα και έπαιζα τα χρόνια πριν φύγω.

Ο πατέρας μου, Vojislav Ivanovic, κιθαρίστας και συνθέτης, ο οποίος τότε έπαιζε στον δρόμο για να επιβιώσουμε, με επηρέασε με τα κομμάτια του που πρωτοάκουσα στο «Παράφωνο», όταν ήμουν 13 χρονών.

Στο ίδιο Παράφωνο άκουσα τον δάσκαλο μου τότε, Γιώργο Πολυχρονάκο με τον Τάκη Μπαρμπέρη.

Επίσης το «Ασάντε» – αργότερα «Αλάβαστρον» ήταν μέρος στο οποίο ερχόμουν όσο συχνά μπορούσα να πληρώσω το εισιτήριο και η μουσική-οι αυτή-οι με επηρέασαν πάρα πολύ, παρ΄ότι έπειτα είχα την ευκαιρία να άκουσω πάρα πολλές συναυλίες παγκόσμια υψηλού επιπέδου στο εξωτερικό.

Οι μουσικοί που είχα σαν πρότυπα είναι πάρα πολλοί, μερικοί απ’αυτούς είναι ο Roy Hanes, Jack DeJohnette, Trilok Gurtu απο ντράμερ, επίσης οι Miles Davis, Jaco Pastorius, Keith Jarret, η μπάντα The Bad Plus.»

Μες τα βιώματα σας είναι και ο πόλεμος στη Βοσνία. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να έρθετε στην Ελλάδα και να ασχοληθείτε με τη μουσική;

«Ήμουν παιδί και στα παιδιά τίποτα δεν φαίνεται δύσκολο, βέβαια όλα με επηρέασαν.

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου συνέβησαν στην Ελλάδα ήταν ότι ο πατέρας μου επέμεινε να με γράψει στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Παλλήνης.

Εκεί έμαθα πράγματα που σε κανένα μουσικό πανεπιστήμιο στον κόσμο δε θα μπορούσα να μάθω, Βυζαντινή, παραδοσιακή μουσική, ταμπουρά, παραδοσιακά κρουστά, συν τα «κλασσικά», αρμονία, θεωρία, πιάνο. Και πάνω από όλα, οι καθηγητές και οι συμμαθητές!

Πάρα πολύ γόνιμες συνθήκες για να ασχοληθεί κανείς με την μουσική!»

Η τζαζ μουσική αρέσει στο ελληνικό κοινό;

«Ναι, έτσι νομίζω, θεωρώ ότι η τζάζ έχει πολλά κοινά με την παραδοσιακή μουσική, όχι ίσως με την πρώτη ματιά αλλά πέρα από τα προφανή διαφορετικά υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία.

Ο κόσμος στην Ελλάδα έχει μουσική παιδεία, όχι απαραίτητα για την τζάζ, αλλά νομίζω ότι η παιδεία για οποιαδήποτε μουσική βοηθάει να καταλάβει κανείς μια άλλη.»

Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σας όνειρα;

«Το όνειρό μου είναι να συνεχίσω να συνεργάζομαι με μουσικούς που με εμπνέουν, να έχω τον χρόνο και την δυνατότητα να γράφω και να δημιουργώ μουσική μαζί τους και να έχω τις ευκαιρίες να την παρουσιάζω σε ένα κοινό που ενδιαφέρεται.

Εν μέρει ζώ το όνειρό μου και ελπίζω να συνεχίσω να έχω την δύναμη και τύχη να το συνεχίζω.

Η «Κοσμογονία¨ ήταν ένα καλλιτεχνικό όνειρο, είναι μεγάλη χαρά που οι ιδέες μου έγιναν πραγματικότητα, και πήραν ζωή στις συναυλίες και στον δίσκο.»

Θα σας ενδιέφερε η διεθνής καριέρα;

«Η καριέρα και η διεθνής καριέρα με ενδιαφέρουν ως μέσα για να εκπληρώσω τα καλλιτεχνικά όνειρα μου, όπως τα παρουσίασα. Οπότε, ναι, με ενδιαφέρει κ την προσπαθώ.

Έκανα μια περιοδεία στην Κίνα τον περασμένο Δεκέμβριο, ελπίζω να ξαναπάμε εκεί, παίζω πολύ στην Γαλλία, προφανώς, στην Αυστρία, Γερμανία και στα Βαλκάνια, στην Σερβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, και όλο και πιο συχνά (με μεγάλη χαρά) στην Ελλάδα.»

Οι Blazin’ Quartet

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα)

Federico Casagrande (κιθάρα)

Mihail Ivanov (κοντραμπάσο)

Srdjan Ivanovic (συνθέσεις, τύμπανα)

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Με αναφορές σε παραμύθια, σε δυστοπικές εικόνες και σε σύγχρονους τρόμους, το νέο άλμπουμ των Dramachine περνά από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά pop περάσματα.

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

«Είναι ένας απόλυτα αποτυχημένος που σκορπά μίσος απέναντι σε έναν πρόεδρο που κέρδισε με σαρωτική νίκη» , έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετι

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

