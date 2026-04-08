Δεν είναι από τους συνηθισμένους μουσικούς – κάτι που έδειξε με το «καλημέρα» στην πορεία του. Συστήθηκε με το αγγλόφωνο Lollipop, συνέχισε με το ελληνόφωνο Pasta Flora, «έπαιξε» τόσο με electro όσο και με pop indie στοιχεία στον ήχο του, έκανε παρουσιάσεις άλμπουμ με συντριβάνια σοκολάτας στο πάνω μέρος του Metropolis (ακόμα το θυμάμαι), δεν είχε πρόβλημα να βάζει άλλους τραγουδιστές σε πρώτο πλάνο στα τραγούδια του και ποτέ δεν σου έλεγε «όχι» σε μια ολιγόλεπτη κουβέντα. Ο Monsieur Minimal έδειξε από την αρχή ότι ήθελε να γράψει την πορεία του με τον δικό του τρόπο.

Από την παρθενική του εμφάνιση στο δισκογραφικό κόσμο έχουν περάσει κάτι λιγότερο από δύο δεκαετίες. Και όσο όλο αυτό το διάστημα ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνεχίζει να ακολουθεί τον δικό του τρόπο. Να πειραματίζεται, να «πειράζει», να εξελίσσεται. Αν κάτι μοιάζει να έχει μείνει το ίδιο στον Χρήστο που «πρωτογνώρισα» τηλεφωνικά το 2008 μέχρι τον Χρήστο που πετυχαίνω κάποιες φορές στους δρόμους της Κυψέλης, είναι αυτή η αγάπη του για την vintage αισθητική. Και ο αλά Monsieur Minimal ερωτισμός που νιώθεις ότι «ξεχειλίζει» από κάθε του κομμάτι.

Και ο 8ος δίσκος του, με τίτλο Μουσικός Δείπνος, δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Ένα άλμπουμ πειραγμένο, γεμάτο από γυναικείες φωνές και αγαπημένα κομμάτια που επαναπροσδιορίζονται. Με αφορμή τη νέα του κυκλοφορία είχαμε μια ακόμα κουβέντα με τον Monsieur Minimal – από τη μουσική εξέλιξη και τις συνεργασίες μέχρι την πατρότητα, την Αθήνα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πώς ήρθε η έμπνευση για τη δημιουργία του άλμπουμ «Μουσικός Δείπνος»;

Όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη μου να επαναδιασκευάσω τα παλιότερα τραγούδια μου, ώστε να τα φέρω στον σημερινό μου ήχο, δίνοντάς τους νέα ζωή μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, αλλά και να τα συμπεριλάβω στις συναυλίες μου. Πάνω σε αυτά «κόλλησαν» οι διασκευές που είχα ήδη κάνει με τη Μαρία και την Ανδριάνα, καθώς και κάποια νέα τραγούδια. Αποφάσισα, λοιπόν, όλα αυτά να τα «χαρίσω» αποκλειστικά σε γυναικείες φωνές, ώστε να αποκτήσουν νέα πνοή και χαρακτήρα.

Ο «Μουσικός Δείπνος» ως τίτλος είναι ένα λογοπαίγνιο που σκέφτηκα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του. Δεν συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο· είναι περισσότερο μια αισθητική επιλογή. Θεωρώ το τραπέζι και τις συναντήσεις γύρω από αυτό «ιερή στιγμή»: στιγμή για απόλαυση, χαλάρωση και δημιουργική επικοινωνία.

Στον δίσκο έχεις οκτώ υπέροχες γυναικείες φωνές που ερμηνεύουν. Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή;

Οι γυναικείες φωνές δεν ήταν τυχαία επιλογή… είναι άποψη. Ίσως να συμβολίζει βαθιά μέσα μου την αναγέννηση, με την έννοια ότι η ζωή έρχεται σε αυτόν τον κόσμο μέσα από τη γυναίκα. Κάπως έτσι κι εγώ έδωσα ξανά ζωή στα αγαπημένα μου τραγούδια μέσα από τις νέες ενορχηστρώσεις και τις δικές τους ερμηνείες.

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισες κατά την ηχογράφησή του;

Το να συντονίσω όλα τα κορίτσια και να τις βάλω μέσα στο concept του άλμπουμ. Το επόμενο challenge θα είναι να τις μαζέψω όλες μαζί για μια συναυλία.

Στον «Μουσικό Δείπνο», εκτός του ότι «πειράζεις» δικά σου κομμάτια, διασκευάζεις και κάποια all-time classic ελληνικά τραγούδια, όπως το «Υπάρχω». Το φοβήθηκες αρχικά; Σκέφτηκες πως ίσως να ξενίσει αρκετούς ακροατές;

Αν κάτι το κάνω και το γουστάρω δεν δίνω σημασία στις γνώμες των άλλων. Είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι μαζί με τη Μαρία σεβαστήκαμε το τραγούδι και του δώσαμε μια άλλη υπόσταση. Θυμάμαι όταν της το έστειλα πρώτη φορά, σχεδόν σοκαρίστηκε. Δεν περίμενε να της προτείνω κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, το είδε κι εκείνη σαν πρόκληση και, παρά τις ανασφάλειες και τους ενδοιασμούς της, μου έστειλε το πρώτο και μοναδικό take. Ε, αυτό ήταν… Το νέο «Υπάρχω» ήταν ήδη εκεί, έτσι όπως το είχα φανταστεί.

Σε όλα αυτά τα χρόνια έχεις συνεργαστεί με αρκετούς γνωστούς καλλιτέχνες. Ποια είναι αυτή η συνεργασία που ξεχωρίζεις;

Νομίζω πως αυτή με τον Δάκη θα μείνει αξεπέραστη, όχι μόνο γιατί το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά γιατί με αυτόν τον άνθρωπο συνδέθηκα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον έχω συνεργαστεί έως τώρα.

Για ποια all time γυναικεία φωνή, είτε από Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, θα ήθελες να έχεις γράψει ένα κομμάτι;

Μαρινέλλα από την Ελλάδα και Beth Gibbons από το εξωτερικό.

Μετά από 8 άλμπουμ, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπεις σε εσένα, αλλά και το ένα στοιχείο που μένει αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια;

Δεν βλέπω κάποια συνταρακτική αλλαγή· βλέπω εξέλιξη. Θα ήταν αστείο και άχαρο να παραμένω ο ίδιος μουσικά. Ο ήχος μου έχει αλλάξει, όπως αλλάζουν και οι εποχές μέσα μας, αλλά κι εμείς οι ίδιοι. Από την πιο αθώα, σχεδόν παιχνιδιάρικη ποπ των πρώτων χρόνων, έχω περάσει σε πιο συνειδητές δημιουργίες, χωρίς όμως να λείπει το στοιχείο της ανεμελιάς. Είμαι πιο ώριμος, τόσο συναισθηματικά όσο και ως μουσικός παραγωγός. Δεν ξέρω αν είναι κάποια νέα αλλαγή· μάλλον είναι μια φυσική συνέχεια.

Πώς εξελίσσεται έως τώρα ο συνδυασμός πατρότητας και δουλειάς;

Πατρότητα – Μουσική: 10-0. Το παιδί είναι ο απόλυτος έρωτας. Μετά από δυόμισι χρόνια έχω βρει μια σχετική ισορροπία, ώστε να ικανοποιώ τις επαγγελματικές μου ανάγκες και να βρίσκω την επιθυμία για μια ελάχιστη δημιουργία πού και πού. Δεν το μετανιώνω, όμως. Απολαμβάνω τις στιγμές μαζί του και θέλω να τις ζω στο 100%.

Έχεις γεννηθεί και μεγαλώσει στα Γιαννιτσά, έχεις συνδέσει το όνομά σου με τη Θεσσαλονίκη και ζεις περισσότερα από 15 χρόνια στην Αθήνα. Σκέφτεσαι πως ήρθε ο καιρός για μια αλλαγή;

Το σκέφτομαι συνέχεια, αλλά για έναν περίεργο λόγο η συνήθεια, η ηλικία, ίσως και η ανασφάλεια που σου δημιουργεί αυτό το ανύπαρκτο κράτος δεν με αφήνουν να προχωρήσω και να φύγω. Το θέμα είναι ότι μέσα μου έχω φύγει ήδη· μόνο το σώμα μου ταλαιπωρείται σε αυτή την άχαρη πόλη.

Πώς βλέπεις την «εισβολή» της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της μουσικής;

Στην αρχή το πήρα πολύ χαλαρά και υποτιμητικά. Μόλις, όμως, άκουσα τι μπορεί να κάνει, άρχισα να ανησυχώ και να προβληματίζομαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι εποχές που ζούμε είναι πλέον τρελές και αυτό δεν σταματά πουθενά. Ίσως μάθουμε να ζούμε και με αυτό, όπως φαίνεται, μέχρι να μας εξαφανίσει εντελώς.

Ποια είναι τα επόμενα βήματά σου;

Έχω τελειώσει τη μουσική για το επόμενο άλμπουμ και θέλω να δουλέψω τον στίχο με ηρεμία και φιλοσοφική διάθεση. Θα είναι ένας νέος ήχος και ένα ενδιαφέρον project.

Συναυλιακά, σκοπεύουμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας καλοκαιρινή περιοδεία, αρχίζοντας στις 2 Μαΐου στην Πύλο και το W Costa Navarino, στις 8 Ιουλίου στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη και την ταράτσα του Soul, στις 16 Ιουλίου στην Αθήνα και την ταράτσα του Gazarte, στις 22 Ιουλίου στην Πάτρα στο Mirasol, στις 23 Αυγούστου στο αγαπημένο μου νησί, τα Κύθηρα, και κάποιες ακόμη εμφανίσεις σε Πήλιο, Γρεβενά, Λευκάδα, Κρήτη και άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς, που ευελπιστούμε να ανακοινώσουμε επίσημα μετά το Πάσχα.

Όσο για το εξωτερικό, σχεδιάζουμε να πάμε στα Βαλκάνια το φθινόπωρο και ξανά στην Τουρκία από το νέο έτος.

Από τις 9 Απριλίου κυκλοφορεί σε όλα τα δισκοπωλεία