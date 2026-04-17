Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε
Λιπόθυμος από συγγενή του εντοπίστηκε ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής στην Κρήτη, σε θαλάσσιο σπήλαιο στα Φαλάσαρνα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν εν ζωή όταν εκλήθη το ασθενοφόρο.
Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο 50χρονος διαπιστώθηκε ο θάνατός του, που αποδίδεται σε παθολογικά αίτια
Προτού ο άτυχος άνδρας αφήσει την τελευταία του πνοή, πρόλαβε να τον εντοπίσει ο ξάδελφός του που τον αναζητούσε εναγωνίως καθώς ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες.
Γνώριζε ότι είχε πάει στην περιοχή για κολύμπι και βγήκε να τον ψάξει «χτενίζοντας» την περιοχή, αναφέρει το creta24.gr, μέχρι που τον βρήκε στη σπηλιά σε λιπόθυμη κατάσταση αλλά ήταν ακόμα ζωντανός.
Σοκαρισμένος, κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια και στο σημείο έσπευσαν διασώστες αλλά και αστυνομικοί του ΑΤ Κισσάμου, όμως για τον χειμερινό κολυμβητή ήταν ήδη αργά.
Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. Στο νοσοκομείο δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.
