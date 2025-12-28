Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος στην Κρήτη, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου από διερχόμενους πολίτες. Αμέσως ενημέρωσαν τις Αρχές, με τους λιμενικούς που έσπευσαν στο σημείο να ανασύρουν από τη θάλασσα τον 72χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 72χρονος ήταν Γερμανός και ζούσε τα τελευταία χρόνια σε σκάφος στον Άγιο Νικόλαο. Το βράδυ της Παρασκευής είχε βγει και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Στην επιστροφή για το σκάφος του, όπως όλα δείχνουν, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να βρέθηκε μέσα στο νερό με αποτέλεσμα να χάσει με τον πιο τραγικό τρόπο τη ζωή του. Τη σορό του άτυχου άνδρα ανέσυραν δύτες του Λιμενικού.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
