Πνίγηκε 73χρονη Γαλλίδα στην Τροιζήνα
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Μια γυναίκα 73 ετών, υπήκοος Γαλλίας, εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής, στον Δήμο Πόρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η άτυχη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Την υπόθεση ερευνά το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πόρου.
Η σορός της θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
