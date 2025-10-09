Τραγωδία στα Χανιά: Πατέρας και γιος παρασύρθηκαν από τα κύματα – Πνίγηκε ο 71χρονος
Οι δύο άνδρες από τη Γερμανία έκαναν μπάνιο σε παραλία στα Φαλάσαρνα στα Χανιά
Με τραγικό τρόπο κατέληξε το μπάνιο για μία οικογένεια που παραθέριζε σε δημοφιλή παραλία των Χανίων, καθώς έμελλε να είναι το τελευταίο για έναν ηλικιωμένο από τη Γερμανία.
Ο 71χρονος άνδρας έκανε το μπάνιο του σε παραλία των Φαλασάρνων μαζί με τον 48χρονο γιο του.
Μάχη για να σωθούν
Λίγο μετά τις 15:00 και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο άνδρες ενώ κολυμπούσαν, κατέληξαν να πνίγονται, με τους λουόμενους να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και να σπεύδουν για βοήθεια.
Οι άνδρες οδηγήθηκαν, τελικά, εκτός θάλασσας, με τους λοιπούς παρευρισκόμενους να ξεκινούν την παροχή πρώτων βοηθειών.
Δυστυχώς, ο 71χρονος άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 48χρονος γιος του επανήλθε, κατόπιν υπεράνθρωπης προσπάθειας από τους ντόπιους.
Στο νοσοκομείο
Στο σημείο, έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου και παρέλαβε τους δύο άνδρες.
Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται, ενώ δυστυχώς, για τον 71χρονο, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, καθώς η ναυαγοσωστική περίοδος έληξε την 1η Οκτώβρη.
