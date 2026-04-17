Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
Διεθνής Οικονομία 17 Απριλίου 2026, 22:29

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αρνητική έναντι του δολαρίου εμφανίζεται η Deutsche Bank, η οποία επανέρχεται αμφισβητώντας το κυρίαρχο ανοδικό αφήγημα των τελευταίων μηνών και εκτιμώντας ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια ευρεία αποδυνάμωσή του.

Όπως σημειώνει, η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους» για ένα νέο κύκλο αποδυνάμωσης του δολαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει πώληση του δείκτη δολαρίου (DXY), προβλέποντας ευρεία υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος σε νέα χαμηλά κύκλου και πιθανή άνοδο της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου πάνω από το 1,20.

Οι ανοδικές καμπύλες αποδόσεων εκτός ΗΠΑ αποτελούν σαφές σήμα αποδυνάμωσης του δολαρίου

Αξίζει εδώ να σημειωθεί όμως ότι η ανάλυση φέρει την υπογραφή του George Saravelos, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής συναλλάγματος της τράπεζας, ο οποίος είχε βρεθεί στις αρχές του έτους στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης με την αμερικανική πλευρά.

Τότε, έκθεσή του είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις τεράστιες τοποθετήσεις της σε αμερικανικά ομόλογα ως «όπλο», μέσω μαζικών πωλήσεων, προκαλώντας ισχυρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, χαρακτήρισε την εκτίμηση «ψευδές αφήγημα», επισημαίνοντας ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Christian Sewing, επικοινώνησε προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από το περιεχόμενο της έκθεσης.

Αρνητική η τάση

Στη νέα του έκθεση, ο Saravelos επισημαίνει ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του δολαρίου, οι υψηλές αποδόσεις, έχει πλέον εξασθενήσει. Οι αποδόσεις στις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει σε σχέση με άλλες οικονομίες από την έναρξη της κρίσης στο Ιράν, καθώς οι διεθνείς κεντρικές τράπεζες υιοθετούν πιο «επιθετική» στάση σε σύγκριση με τη Fed.

Παράλληλα, οι ανοδικές καμπύλες αποδόσεων εκτός ΗΠΑ αποτελούν σαφές σήμα αποδυνάμωσης του δολαρίου, μια τάση που δύσκολα θα αντιστραφεί εάν οι τιμές ενέργειας δεν επιστρέψουν άμεσα στα προ της κρίσης επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η παγκόσμια δημοσιονομική πολιτική, ιδίως στην Ασία, λειτουργεί ως αντίβαρο στις πιέσεις από την άνοδο των ενεργειακών τιμών. Παρά τις ανησυχίες για πλήγμα στη ζήτηση, οι τιμές καυσίμων στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες έχουν συγκρατηθεί μέσω παρεμβάσεων, ενώ, όπως επισημαίνει η Deutsche Bank, οι Αμερικανοί καταναλωτές δέχονται μεγαλύτερο εισοδηματικό πλήγμα σε σχέση με τις μεγάλες ασιατικές οικονομίες.

Η ενεργητική στάση των κυβερνήσεων περιορίζει τον αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αρκετές χώρες εμφανίζονται απρόθυμες να ανεχθούν περαιτέρω αποδυνάμωση των νομισμάτων τους. Εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, το αποκορύφωμα των αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη ενδέχεται να έχει ήδη περάσει.

Ο ρόλος των πολέμων

Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι η ροή δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να επιβραδυνθεί αισθητά. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες πωλήσεις ξένων περιουσιακών στοιχείων από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τα στοιχεία της Fed αλλά και δείκτες υψηλής συχνότητας καταγράφουν επιβράδυνση των εισροών προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο βραχυπρόθεσμο σκέλος. Η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι εφοδιαστικές αλυσίδες μειώνει τα διαθέσιμα παγκόσμια πλεονάσματα που κατευθύνονται στις ΗΠΑ, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα «οριακού» δολαρίου για επενδύσεις.

Η έλευση του… petroyuan

Τέλος, η Deutsche Bank επισημαίνει έναν ακόμη πιθανό παράγοντα πίεσης για το δολάριο. Την ενίσχυση του λεγόμενου «petroyuan». Αν και η νέα γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιη, μια πιθανή μετατόπιση από το σύστημα του «πετροδολαρίου» προς έναν μεγαλύτερο ρόλο της Κίνας, τόσο ως εγγυητή ασφάλειας όσο και ως παρόχου υποδομών πληρωμών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη διεθνή κυριαρχία του δολαρίου.

Ενδεικτικά, η τράπεζα σημειώνει ότι το κινεζικό νόμισμα εκτός συνόρων (CNH) είναι το ισχυρότερο νόμισμα από την έναρξη της κρίσης στο Ιράν, ξεπερνώντας σε επιδόσεις το ίδιο το δολάριο.

Πηγή: OT

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Κόσμος
Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

Το Ιράν θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Σύνταξη
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας λόγω του πολέμου

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Σύνταξη
Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα για τον στασιμοπληθωρισμό - Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Εξάντληση 15.04.26

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Amber Alert 17.04.26

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύνταξη
Ντέιβ Τσάπελ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ευθεία επίθεση 17.04.26

Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κωμικός Ντέιβ Τσάπελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Μπάσκετ 17.04.26

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σύνταξη
Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται
Αφθώδης πυρετός 17.04.26

Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, «τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα».

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Πολιτική 17.04.26

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 17.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Αποκαρδιωτικές εικόνες 17.04.26

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Σύνταξη
Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

