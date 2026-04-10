Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.
Η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού, άνοιξε με ελαφριά άνοδο σήμερα Παρασκευή, μετά την αναγγελία της Ουάσιγκτον πως θα διεξαχθούν συνομιλίες του Ισραήλ και του Λιβάνου την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, παραμένοντας πάντως λίγο κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Angus Mordant).
Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, περί τη 01:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της ποικιλίας αυτής σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια.
Επειτα από προτροπή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ασκηθεί αυτοσυγκράτηση, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες πως έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να αρχίσει «απευθείας διαπραγματεύσεις» με τη Βηρυτό και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει διμερείς συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα.
Ωστόσο το Ισραήλ διεμήνυσε πως εννοεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά.
Αν και η αναγγελία αυτή καθησύχασε κάπως τις ανησυχίες για το κατά πόσον θα αντέξει η ανακωχή ΗΠΑ – Ιράν, «η γεωπολιτική αστάθεια» στις αγορές εξαιτίας «της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή» συνεχίζει να είναι «ισχυρή», συνόψισαν αναλυτές του ιστότοπου Briefing.com.
Η προσοχή στα Στενά
Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας από όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης σχεδόν το ένα πέμπτο των ποσοτήτων του πετρελαίου που εξάγονται από τον Κόλπο, κυρίως προς την Ασία.
Το πρώτο δεξαμενόπλοιο με αργό που δεν ήταν ιρανικό διέσχισε χθες τα Στενά, που η συμφωνία εκεχειρίας προέβλεπε να ανοίξει «πλήρως».
Πηγή: ΑΠΕ
