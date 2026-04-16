Στενά Ορμούζ: Παράκαμψη με… φορτηγά για μεταφορά μετάλλων και καταναλωτικών αγαθών

Με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διαρκεί πλέον δύο μήνες, οι παραγωγοί κάθε είδους προϊόντων – από μέταλλα έως καταναλωτικά αγαθά – στον Περσικό Κόλπο στρέφονται προς τις χερσαίες μεταφορές, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ροή των προϊόντων τους.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο έχουν αρχίσει να προσφέρουν υπηρεσίες οδικών μεταφορών, ενώ οι τοπικοί μεταφορείς αναφέρουν ραγδαία αύξηση της ζήτησης.

Ενώ τα κράτη του Κόλπου είχαν λάβει ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης για να συνεχίσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε ένα σενάριο-εφιάλτη για το εμπόριο άλλων αγαθών.

Η Trukker, μια επιχείρηση με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία μια υπηρεσία τύπου Uber για φορτηγά, σημείωσε αύξηση 30% στις οδικές μεταφορές της τον Μάρτιο, με βάση τα πλήρη φορτία, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Gaurav Biswas σε συνέντευξή του.

Η εταιρεία, στους μεγάλους πελάτες της οποίας συγκαταλέγεται η Emirates Global Aluminium, DP World και Unilever διέθεσαν περισσότερα από 500 φορτηγά για τις λεγόμενες «επιχειρήσεις χερσαίας γέφυρας» κατά τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης. Έχουν διατηρήσει μια συνεχή ροή εμπορευμάτων, κυρίως πετροχημικών και μετάλλων, αλλά και τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων.

Με τα φορτηγά να παρέχουν σύνδεση με την ενδοχώρα από τα λιμάνια στην ανατολική άκρη των ΗΑΕ και του Ομάν, «μπορείς να αποφύγεις σχεδόν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα», είπε ο Biswas.

Νέοι οδικοί δίαυλοι

Με την περιορισμένη διέλευση από το στενό, η Τζέντα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας και η Σαλάλα και η Σοχάρ στην ακτή της Αραβικής Θάλασσας του Ομάν έχουν αντικαταστήσει λιμάνια του Περσικού Κόλπου, όπως το Τζέμπελ Αλί στα ΗΑΕ, ως τους κύριους διαύλους εμπορίου στην περιοχή.

Η Hapag-Lloyd, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δημιουργήσει οδικές διαδρομές μεταφοράς που διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν και συνδέουν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Η A.P. Moller-Maersk A/S έχει δημοσιεύσει μια ανακοίνωση στην οποία περιγράφει λύσεις χερσαίας μεταφοράς φορτίων σε ολόκληρη την περιοχή.

Μόνο οι αποστολές λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σημειώσει πτώση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ο κ. Biswas της Trukker.

Η Trukker έχει μεταβεί από τιμολόγηση βάσει συμβολαίων σε ημερήσιες τιμές spot — οι οποίες έχουν αυξηθεί έως και 120% στα ΗΑΕ και 70% στη Σαουδική Αραβία λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων και της μειωμένης προσφοράς, των λειτουργικών περιορισμών στα λιμάνια που λειτουργούν και της στροφής προς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Οι πιο πολυσύχναστες διαδρομές της περιλαμβάνουν τη διαδρομή από ανατολικά προς δυτικά στη Σαουδική Αραβία και τη διασυνοριακή διαδρομή από τα ΗΑΕ προς τη Σαουδική Αραβία.

Η ζήτηση για πρόσβαση στα ανατολικά λιμάνια έχει εξαντλήσει τα όρια χωρητικότητάς τους. Το λιμάνι Khorfakkan των ΗΑΕ διακίνησε έξι φορές τον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων που είχε τον προηγούμενο μήνα και οι μεταφορές με φορτηγά αυξάνονται για να μεταφέρουν μεγαλύτερους όγκους, σύμφωνα με τον Biswas.

Υπάρχει «μια μεγάλη ουρά πλοίων που περιμένουν να εκφορτώσουν εμπορευματοκιβώτια και να παραλάβουν άλλα», είπε.

Πηγή: ΟΤ