newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά Ορμούζ: Παράκαμψη με… φορτηγά για μεταφορά μετάλλων και καταναλωτικών αγαθών
Διεθνής Οικονομία 16 Απριλίου 2026, 06:00

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες προσφέρουν λύσεις χερσαίας μεταφοράς φορτίων παρακάπτοντας τα Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Spotlight

Με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διαρκεί πλέον δύο μήνες, οι παραγωγοί κάθε είδους προϊόντων – από μέταλλα έως καταναλωτικά αγαθά – στον Περσικό Κόλπο στρέφονται προς τις χερσαίες μεταφορές, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ροή των προϊόντων τους.

Η Trukker, μια επιχείρηση με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία μια υπηρεσία τύπου Uber για φορτηγά, σημείωσε αύξηση 30% στις οδικές μεταφορές της τον Μάρτιο

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο έχουν αρχίσει να προσφέρουν υπηρεσίες οδικών μεταφορών, ενώ οι τοπικοί μεταφορείς αναφέρουν ραγδαία αύξηση της ζήτησης.

Ενώ τα κράτη του Κόλπου είχαν λάβει ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης για να συνεχίσουν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε ένα σενάριο-εφιάλτη για το εμπόριο άλλων αγαθών.

Η Trukker, μια επιχείρηση με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία μια υπηρεσία τύπου Uber για φορτηγά, σημείωσε αύξηση 30% στις οδικές μεταφορές της τον Μάρτιο, με βάση τα πλήρη φορτία, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Gaurav Biswas σε συνέντευξή του.

Η εταιρεία, στους μεγάλους πελάτες της οποίας συγκαταλέγεται η Emirates Global Aluminium, DP World και Unilever διέθεσαν περισσότερα από 500 φορτηγά για τις λεγόμενες «επιχειρήσεις χερσαίας γέφυρας» κατά τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης. Έχουν διατηρήσει μια συνεχή ροή εμπορευμάτων, κυρίως πετροχημικών και μετάλλων, αλλά και τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων.

Με τα φορτηγά να παρέχουν σύνδεση με την ενδοχώρα από τα λιμάνια στην ανατολική άκρη των ΗΑΕ και του Ομάν, «μπορείς να αποφύγεις σχεδόν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα», είπε ο Biswas.

Νέοι οδικοί δίαυλοι

Με την περιορισμένη διέλευση από το στενό, η Τζέντα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας και η Σαλάλα και η Σοχάρ στην ακτή της Αραβικής Θάλασσας του Ομάν έχουν αντικαταστήσει λιμάνια του Περσικού Κόλπου, όπως το Τζέμπελ Αλί στα ΗΑΕ, ως τους κύριους διαύλους εμπορίου στην περιοχή.

Η Hapag-Lloyd, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δημιουργήσει οδικές διαδρομές μεταφοράς που διασχίζουν τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν και συνδέουν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Η A.P. Moller-Maersk A/S έχει δημοσιεύσει μια ανακοίνωση στην οποία περιγράφει λύσεις χερσαίας μεταφοράς φορτίων σε ολόκληρη την περιοχή.

Μόνο οι αποστολές λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν σημειώσει πτώση από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ανέφερε ο κ. Biswas της Trukker.

Η Trukker έχει μεταβεί από τιμολόγηση βάσει συμβολαίων σε ημερήσιες τιμές spot — οι οποίες έχουν αυξηθεί έως και 120% στα ΗΑΕ και 70% στη Σαουδική Αραβία λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων και της μειωμένης προσφοράς, των λειτουργικών περιορισμών στα λιμάνια που λειτουργούν και της στροφής προς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Οι πιο πολυσύχναστες διαδρομές της περιλαμβάνουν τη διαδρομή από ανατολικά προς δυτικά στη Σαουδική Αραβία και τη διασυνοριακή διαδρομή από τα ΗΑΕ προς τη Σαουδική Αραβία.

Η ζήτηση για πρόσβαση στα ανατολικά λιμάνια έχει εξαντλήσει τα όρια χωρητικότητάς τους. Το λιμάνι Khorfakkan των ΗΑΕ διακίνησε έξι φορές τον όγκο των εμπορευματοκιβωτίων που είχε τον προηγούμενο μήνα και οι μεταφορές με φορτηγά αυξάνονται για να μεταφέρουν μεγαλύτερους όγκους, σύμφωνα με τον Biswas.

Υπάρχει «μια μεγάλη ουρά πλοίων που περιμένουν να εκφορτώσουν εμπορευματοκιβώτια και να παραλάβουν άλλα», είπε.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Markets
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Εξάντληση 15.04.26

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Μακροζωία 15.04.26

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies