Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
15 Απριλίου 2026

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας

Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Γεώργιος Μαζιάς
Το διάστημα, που για δεκαετίες συμβόλιζε το μέλλον και την απεριόριστη εξερεύνηση, κινδυνεύει σήμερα να μετατραπεί σε έναν αόρατο σκουπιδότοπο. Η ταχύτατη αύξηση των εκτοξεύσεων, η συσσώρευση δορυφόρων και τα υπολείμματα παλαιότερων αποστολών δημιουργούν ένα σύνθετο και επικίνδυνο περιβάλλον, το οποίο η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία.

Σύμφωνα με ειδικούς που συνεργάζονται με τον European Space Agency, το πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων δεν έχει ακόμη λάβει καταστροφικές διαστάσεις, ωστόσο χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα. Οι συγκρούσεις στο διάστημα δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν, ενώ ακόμη και μικροσκοπικά θραύσματα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δορυφόρους, διαστημικούς σταθμούς ή επανδρωμένες αποστολές.

Η λειτουργία της International Space Station αποτυπώνει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και περιορισμών. Σε ένα περιβάλλον όπου οι πόροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, η έννοια της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζεται με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα. Πάνω από το 90% του νερού που χρησιμοποιείται στον σταθμό ανακυκλώνεται, μέσω ενός κλειστού υδρολογικού κύκλου που επεξεργάζεται ακόμη και την υγρασία της αναπνοής ή τον ιδρώτα των αστροναυτών.

Την ίδια στιγμή, τα απόβλητα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ακολουθούν μια ιδιότυπη διαδρομή: φορτώνονται σε ειδικά σκάφη, τα οποία αποσυνδέονται και καίγονται κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης. Πρόκειται για μια λύση λειτουργική, αλλά όχι απαραίτητα βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Η μεγάλη πρόκληση εντοπίζεται στην τροχιά γύρω από τη Γη. Η εκθετική αύξηση των δορυφόρων, κυρίως λόγω ιδιωτικών πρωτοβουλιών, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η παρακολούθηση όλων των αντικειμένων καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη. Ένα ατύχημα μπορεί να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, δημιουργώντας χιλιάδες νέα θραύσματα – ένα φαινόμενο γνωστό ως “σύνδρομο Κέσλερ”.

Παρά τις προκλήσεις, η καινοτομία προσφέρει ελπίδα. Νέες τεχνολογίες, όπως οι αναδιπλούμενοι ηλιακοί συλλέκτες, μειώνουν το βάρος και αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των αποστολών. Παράλληλα, η έρευνα στην τρισδιάστατη εκτύπωση στο διάστημα ανοίγει τον δρόμο για την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την κατασκευή εξοπλισμού επί τόπου, περιορίζοντας την ανάγκη μεταφοράς πόρων από τη Γη.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάπτυξη πιο «αρθρωτών» δορυφόρων, που θα μπορούν να επισκευάζονται ή να αναβαθμίζονται σε τροχιά, αντί να εγκαταλείπονται ως άχρηστα αντικείμενα. Πρόκειται για μια προσέγγιση που θα μπορούσε να μειώσει δραστικά την παραγωγή νέων απορριμμάτων.

Ωστόσο, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Η ανάγκη για διεθνή ρύθμιση είναι πλέον επιτακτική. Το διάστημα δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά χρησιμοποιείται από όλους. Και χωρίς σαφείς κανόνες, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έναν χώρο όπου η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα θα υπονομεύσει το ίδιο το μέλλον της εξερεύνησης.

Η ειρωνεία είναι προφανής: ενώ η ανθρωπότητα αναζητά λύσεις βιωσιμότητας για τη Γη, μεταφέρει τα ίδια προβλήματα εκτός αυτής. Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο να κατακτήσουμε το διάστημα, αλλά να το διαχειριστούμε υπεύθυνα πριν να είναι αργά.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Στράτος Ιωακείμ
Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα
Ελλάδα 15.04.26

Βροχές και αφρικανική σκόνη σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα και τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα.

Σύνταξη
Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Δύο οι διορισμοί του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο ως απόφοιτος Πανεπιστημίου, με πτυχίο από κολλέγιο «μαϊμού»

Την αποκάλυψη για τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη με πτυχίο κολλεγίου σε θέση που απαιτούσε πτυχίο ΑΕΙ, διαδέχονται δύο νέες εκπλήξεις: το κολλέγιο ήταν «μαϊμού» και σύρθηκε στα δικαστήρια, ενώ υπήρξε και δεύτερος διορισμός του Λαζαρίδη στο Δημόσιο, πάλι ως αποφοίτου πανεπιστημίου, αλλά με το ίδιο πτυχίο του «κολλεγίου». Τα αποκαλυπτικά έγγραφα.

Βασίλης Ρίζος
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Μinaudière 15.04.26

Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ

Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Νέες περικοπές 15.04.26

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων - Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις στον Κόλπο

Η εφημερίδα Haaretz σημειώνει τους κινδύνους στα Στενά του Ορμούζ και σημειώνει τις προσπάθειες Νετανιάχου να αποφύγει το δικαστήριο εναντίον του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ
Το αύριο του ΝΑΤΟ; 15.04.26

WSJ: Η Ευρώπη επιταχύνει το εφεδρικό σχέδιο για «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» σε περίπτωση αποχώρησης των ΗΠΑ

Αξιωματούχοι που εργάζονται στα σχέδια, τα οποία ορισμένοι αξιωματούχοι αποκαλούν «Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους Ευρωπαίους στους ρόλους διοίκησης και ελέγχου της συμμαχίας

Σύνταξη
Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει
Οικονομία 15.04.26

Ο δεκάλογος του νέου κληρονομικού δικαίου – Τι ισχύει, τι αλλάζει

Σε έξι μέρες ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την προώθηση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, το οποίο εκτός απροόπτου θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι πρώτοι boomers γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία - Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Τσερνόμπιλ: Καλλιεργούσαν για χρόνια καλαμπόκι και σιτάρι στη Ζώνη Αποκλεισμού
Δημόσιος κίνδυνος 15.04.26

Καλλιεργούσαν για χρόνια σιτηρά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ

Από το 2020 καλλιεργούσαν σιτηρά σε περιοχές μολυσμένες με ραδιενέργεια στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ενέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Σύνταξη
Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ειρηνικός Ωκεανός: Αλλοι 4 νεκροί σε δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ταχύπλοων
Αλλοι 4 νεκροί 15.04.26

Συνεχίζουν τις δολοφονικές επιθέσεις τους στον Ειρηνικό οι ΗΠΑ

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ακόμη ταχύπλοο στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 174 από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Σύνταξη
Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Χιλιάδες νεκροί 15.04.26

Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
Τουρκία 15.04.26

2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Συμβούλιο Ασφαλείας 15.04.26

Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Champions League 15.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
