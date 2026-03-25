Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο Διάστημα
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 07:10

Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο Διάστημα

Ο 39χρονος Αδριανός Γολέμης, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Ο λαρισαίος γιατρός Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Ελληνας που εδώ και λίγες μέρες εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στη Γερμανία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της χώρας με το Διάστημα.

Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, καθώς η συμμετοχή του δρ. Γολέμη στο ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης αστροναυτών στην Κολωνία είναι η πρώτη με τα εθνικά χρώματα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της Ελλάδας στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα.

Ο 39χρονος επιστήμονας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στον ESA. Εκτός των άλλων, υπηρέτησε ως «χειρουργός πτήσης» αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia, στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής. «Πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα στη Γη, με θερμοκρασία στους -80 βαθμούς Κελσίου, που προσομοιάζει με συνθήκες διαστημικής απομόνωσης», ανέφερε ο ίδιος στη χθεσινή παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η εκπαίδευσή του

Η εκπαίδευση του Αδριανού Γολέμη, ως υποψήφιου πλέον αστροναύτη, ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. «Αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα», ανέφερε ο Α. Γολέμης, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα όπως η αεροδιαστημική μηχανική, η ρομποτική αστροφυσική, αλλά και πρακτική εξάσκηση στα συστήματα του International Space Station, καθώς και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων σε συνθήκες ουδέτερης πλεύσης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση κρίσεων, την ασφάλεια πτήσεων και την επικοινωνία της επιστήμης με το ευρύ κοινό – δεξιότητες κρίσιμες για τον σύγχρονο ρόλο ενός αστροναύτη, ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως ερευνητής, αλλά και ως πρεσβευτής της επιστημονικής γνώσης.

Η επιλογή του Αδριανού Γολέμη, που έγινε ανάμεσα από 22.500 υποψηφίους, καταλαμβάνοντας μία από τις 25 θέσεις της τελικής φάσης, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των δεξιοτήτων και της επιστημονικής του κατάρτισης.

Η εθνική διαστημική στρατηγική

«Η επιτυχία του δρος Γολέμη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική ενίσχυσης της διαστημικής παρουσίας της χώρας», τόνισε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κώστας Καράντζαλος, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα μεταβαίνει από τον ρόλο του παρατηρητή σε αυτόν του ενεργού συμμετέχοντος στις διεθνείς εξελίξεις».

Αλλωστε, η εθνική συμμετοχή στον ESA (συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια) ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία, ενώ σημαντικοί πόροι, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, κατευθύνονται και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη συνολικά 22 μικροδορυφόρων, εκ των οποίων 4 έχουν ήδη εκτοξευτεί στο Διάστημα, άλλοι 10 θα μπουν σε τροχιά γύρω από τη Γη ως τα τέλη Απριλίου, ενώ επιπλέον 7 μικροδορυφόροι θα εκτοξευτούν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της στενής πλέον συνεργασίας της Ελλάδας με τον ESA, ενισχύθηκε και η δυνατότητα συμμετοχής της χώρας σε σύνθετα διαστημικά έργα, όπως είναι η παρουσία στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα. «Η πορεία του κ. Γολέμη στον ESA αποκτά ιδιαίτερη συμβολική και πρακτική σημασία», τόνισε ο Δ. Παπαστεργίου και συμπλήρωσε: «Δεν αποτελεί μόνο προσωπική διάκριση, αλλά και εθνικό ορόσημο. Για πρώτη φορά η προοπτική ενός έλληνα αστροναύτη δεν ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά εντάσσεται σε μια ρεαλιστική και στρατηγικά σχεδιασμένη πορεία προς το Διάστημα».

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια διαστημική οικονομία εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 630 δισ. δολάρια το 2026, με σημαντικές αποδόσεις επένδυσης. Ηδη, η κινητοποίηση πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Δ. Παπαστεργίου, δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, ενώ η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς συνεργασίες και οργανισμούς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική της αυτονομία.

Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
Νέα δήλωση Ντίλιαν στο Mega: Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

