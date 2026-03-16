Κατέκτησε την Ανταρκτική, τώρα θέλει το Διάστημα – Ο Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος έλληνας υποψήφιος αστροναύτης
Διάστημα 16 Μαρτίου 2026, 16:40

Κατέκτησε την Ανταρκτική, τώρα θέλει το Διάστημα – Ο Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος έλληνας υποψήφιος αστροναύτης

Ο Αδριανός Γκολέμης συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Spotlight

Πρώτα έζησε έναν χρόνο σε ερευνητικό σταθμό της Ανταρκτικής, τώρα θέλει να κατακτήσει ένα άλλο εχθρικό περιβάλλον.

Ο γιατρός Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA.

Το 2002 επιλέχθηκε μεταξύ 22.500 ατόμων που κατέθεσαν αίτηση –ανάμεσά τους και 281 Έλληνες- και πέρασε στη δεύτερη διαδικασία επιλογής.

Από φέτος τον Φεβρουάριο, ο 39χρονος Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA στη Γερμανία, με τον τίτλο του χειρουργού πτήσης.

Η συμμετοχή του ανοίγει δυνητικά τον δρόμο για την πρώτη έξοδο έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα, αν και η επιλογή των πληρωμάτων της ESA εξαρτάται από τις εισφορές που καταβάλλει στην υπηρεσία κάθε χώρα-μέλος –και η Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγαλύτερους χρηματοδότες.

Το 2023, ο Γκολέμης (πρώτος από αριστερά στην πρώτη σειρά) συμμετείχε σε άσκηση εξόδου από βυθισμένο ελικόπτερο (ESA)

Το 2023, ο Γκολέμης (πρώτος από αριστερά στην πρώτη σειρά) συμμετείχε σε άσκηση εξόδου από βυθισμένο ελικόπτερο (ESA)

Όταν ο Αδριανός Γκολέμης έγινε δεκτός στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή». Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ESA, είπε, ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία.

«Πριν από λίγα χρόνια, η θέση της Ελλάδας στο Διάστημα έμοιαζε με μακρινό σενάριο» λέει τώρα ο υπουργός στο Euronews, το οποίο δημοσιεύει άρθρο για τον Γκολέμη.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου, οι πρόσφατες επενδύσεις της Ελλάδας σε μικροδορυφόρους είναι ενδεικτικές των ελληνικών φιλοδοξιών στο Διάστημα.

Στο πλαίσιο προγράμματος της ESA το 2013, o Αδριανός Γκολέμης πέρασε 12 μήνες ως γιατρός του γαλλο-ιταλικού ερευνητικού σταθμού Concordia στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.

Στις αρχές της πανδημίας, όταν όλοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, ο Γκολέμης έγραψε δύο άρθρα, διαθέσιμα εδώ και εδώ, για τη ζωή σε συνθήκες απομόνωσης.

Ο δρ. Γολέμης, με καταγωγή από τη Λάρισα, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από τη Γαλλία, ενώ από το 2018 υπηρετεί ως ιατρός αστροναυτών στην ESA.

Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

Vita.gr
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ιράν: Η στάση των γειτονικών χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα

2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία - «Η Σελήνη είναι ασφαλής»

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν

Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Πιθανοί, αλλά άφαντοι οι εξωγήινοι

Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης
«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

