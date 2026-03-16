Κατέκτησε την Ανταρκτική, τώρα θέλει το Διάστημα – Ο Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος έλληνας υποψήφιος αστροναύτης
Ο Αδριανός Γκολέμης συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA.
- Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
- Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
- Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Πρώτα έζησε έναν χρόνο σε ερευνητικό σταθμό της Ανταρκτικής, τώρα θέλει να κατακτήσει ένα άλλο εχθρικό περιβάλλον.
Ο γιατρός Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA.
Το 2002 επιλέχθηκε μεταξύ 22.500 ατόμων που κατέθεσαν αίτηση –ανάμεσά τους και 281 Έλληνες- και πέρασε στη δεύτερη διαδικασία επιλογής.
Από φέτος τον Φεβρουάριο, ο 39χρονος Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA στη Γερμανία, με τον τίτλο του χειρουργού πτήσης.
Η συμμετοχή του ανοίγει δυνητικά τον δρόμο για την πρώτη έξοδο έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα, αν και η επιλογή των πληρωμάτων της ESA εξαρτάται από τις εισφορές που καταβάλλει στην υπηρεσία κάθε χώρα-μέλος –και η Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγαλύτερους χρηματοδότες.
Όταν ο Αδριανός Γκολέμης έγινε δεκτός στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή». Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ESA, είπε, ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία.
«Πριν από λίγα χρόνια, η θέση της Ελλάδας στο Διάστημα έμοιαζε με μακρινό σενάριο» λέει τώρα ο υπουργός στο Euronews, το οποίο δημοσιεύει άρθρο για τον Γκολέμη.
Όπως αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου, οι πρόσφατες επενδύσεις της Ελλάδας σε μικροδορυφόρους είναι ενδεικτικές των ελληνικών φιλοδοξιών στο Διάστημα.
Στο πλαίσιο προγράμματος της ESA το 2013, o Αδριανός Γκολέμης πέρασε 12 μήνες ως γιατρός του γαλλο-ιταλικού ερευνητικού σταθμού Concordia στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.
Στις αρχές της πανδημίας, όταν όλοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, ο Γκολέμης έγραψε δύο άρθρα, διαθέσιμα εδώ και εδώ, για τη ζωή σε συνθήκες απομόνωσης.
Ο δρ. Γολέμης, με καταγωγή από τη Λάρισα, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από τη Γαλλία, ενώ από το 2018 υπηρετεί ως ιατρός αστροναυτών στην ESA.
- ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
- Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
- Ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός κορυφαίας 50άδας μετά από οκτώ χρόνια
- Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
- ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
- Κατέκτησε την Ανταρκτική, τώρα θέλει το Διάστημα – Ο Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος έλληνας υποψήφιος αστροναύτης
- Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
- Στον ανακριτή οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη
