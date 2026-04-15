Επεισοδιακή ήταν η απόπειρα διάρρηξης σε καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την Ανάσταση, με το όλο σκηνικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Ο επίδοξος διαρρήκτης επιχείρησε αρχικώς να εισβάλει στην επιχείρηση που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης, την ώρα που στην περιοχή κυκλοφορούσαν άνθρωποι.

Στα πλάνα του βίντεο ο δράστης διακρίνεται να ψάχνει τρόπο να μπει στο καφεκοπτείο και μετά να σκαρφαλώνει σε μια καρέκλα για να προσεγγίσει την τζαμαρία.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από μια γειτόνισσα που άρχισε να του φωνάζει, αναγκάζοντάς τον να φύγει άρον-άρον.

Μόλις πάτησε στο περβάζι, όμως, ένα κομμάτι του υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο δράστης να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων. Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης προκάλεσε ζημιές, σπάζοντας την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό της επιχείρησης, ενώ παρά την πτώση του κατάφερε να διαφύγει.

Θεσσαλονίκη: Ο ιδιοκτήτης έβλεπε έκπληκτος την απόπειρα διάρρηξης στο κινητό του

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στη Θεσσαλονίκη είχε εφαρμογή στο κινητό του, για να τσεκάρει την κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα να δει έκπληκτος όλο το περιστατικό στην οθόνη του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.