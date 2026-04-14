Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Κ’)

Πέρα από τους λόγους, στα συγγράμματα του Ισοκράτη συμπεριλαμβάνονται και εννέα Επιστολές του προς σημαίνοντα πρόσωπα. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί εξαρχής είναι ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις για τη γνησιότητα ορισμένων τουλάχιστον από τα εν λόγω επιστολικά κείμενα.

Η Επιστολή 1 (χρονολογείται βασίμως στο 368 π.Χ.) πιθανολογείται ότι αποτελεί την εισαγωγή ενός γράμματος που είχε στείλει ο Ισοκράτης στον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο Α’, όταν αναζητούσε μια ισχυρή προσωπικότητα που θα μπορούσε να ηγηθεί του κοινού αγώνα των Ελλήνων κατά των Περσών (η εν λόγω πρωτοβουλία αναφέρεται από τον ίδιον τον Ισοκράτη στον Φίλιππο).

Η Επιστολή 2 και η Επιστολή 3 απευθύνονται στον Φίλιππο της Μακεδονίας, αναγνωρίζονται δε ως γνήσιες. Στην πρώτη εξ αυτών, γραμμένη με βεβαιότητα πριν από το 340 π.Χ., επιχειρείται η αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Αθήνα και το μακεδόνα βασιλιά. Η αναφορά του Ισοκράτη σε έναν τραυματισμό που είχε υποστεί στη μάχη ο Φίλιππος οδήγησε τους μελετητές σε αποκλίνουσες απόψεις ως προς την ακριβή χρονολόγηση του συγκεκριμένου κειμένου. Στη δεύτερη –συντομότατη– επιστολή προς Φίλιππον, που τοποθετείται αμέσως μετά την καθοριστική μάχη στη Χαιρώνεια (με τον Ισοκράτη στο κατώφλι πλέον του θανάτου), παρακινείται ο μακεδόνας βασιλιάς να τεθεί επικεφαλής μιας πανελλήνιας σύμπραξης κατά των Περσών. Ο Ισοκράτης, υποδεικνύοντας στον Φίλιππο τον τρόπο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη φήμη του, τάσσεται εδώ υπέρ της μετριοπάθειας και κατά της απληστίας.

Γνήσια θεωρείται και η Επιστολή 4, η οποία χρονολογείται περί το 340/339 π.Χ. και είχε ως αποδέκτη το μακεδόνα στρατηγό Αντίπατρο, στενό και έμπιστο συνεργάτη του Φιλίππου.

Αντίθετα, σοβαρές αμφιβολίες εγείρονται για τη γνησιότητα της Επιστολής 5, ενός σύντομου γράμματος προς τον Αλέξανδρο, που ήταν τότε ένα νεαρό αγόρι.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, σύγχρονη ξενόγλωσση έκδοση για τον Φίλιππο της Μακεδονίας, αποδέκτη της «Επιστολής 2» και της «Επιστολής 3» του Ισοκράτη.

