14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Κ’)
Literature 14 Απριλίου 2026, 09:24

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Κ’)

Στα συγγράμματα του Ισοκράτη συμπεριλαμβάνονται και εννέα «Επιστολές» του προς σημαίνοντα πρόσωπα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Spotlight

Πέρα από τους λόγους, στα συγγράμματα του Ισοκράτη συμπεριλαμβάνονται και εννέα Επιστολές του προς σημαίνοντα πρόσωπα. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί εξαρχής είναι ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις για τη γνησιότητα ορισμένων τουλάχιστον από τα εν λόγω επιστολικά κείμενα.

Η Επιστολή 1 (χρονολογείται βασίμως στο 368 π.Χ.) πιθανολογείται ότι αποτελεί την εισαγωγή ενός γράμματος που είχε στείλει ο Ισοκράτης στον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο Α’, όταν αναζητούσε μια ισχυρή προσωπικότητα που θα μπορούσε να ηγηθεί του κοινού αγώνα των Ελλήνων κατά των Περσών (η εν λόγω πρωτοβουλία αναφέρεται από τον ίδιον τον Ισοκράτη στον Φίλιππο).

Η Επιστολή 2 και η Επιστολή 3 απευθύνονται στον Φίλιππο της Μακεδονίας, αναγνωρίζονται δε ως γνήσιες. Στην πρώτη εξ αυτών, γραμμένη με βεβαιότητα πριν από το 340 π.Χ., επιχειρείται η αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στην Αθήνα και το μακεδόνα βασιλιά. Η αναφορά του Ισοκράτη σε έναν τραυματισμό που είχε υποστεί στη μάχη ο Φίλιππος οδήγησε τους μελετητές σε αποκλίνουσες απόψεις ως προς την ακριβή χρονολόγηση του συγκεκριμένου κειμένου. Στη δεύτερη –συντομότατη– επιστολή προς Φίλιππον, που τοποθετείται αμέσως μετά την καθοριστική μάχη στη Χαιρώνεια (με τον Ισοκράτη στο κατώφλι πλέον του θανάτου), παρακινείται ο μακεδόνας βασιλιάς να τεθεί επικεφαλής μιας πανελλήνιας σύμπραξης κατά των Περσών. Ο Ισοκράτης, υποδεικνύοντας στον Φίλιππο τον τρόπο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη φήμη του, τάσσεται εδώ υπέρ της μετριοπάθειας και κατά της απληστίας.

Γνήσια θεωρείται και η Επιστολή 4, η οποία χρονολογείται περί το 340/339 π.Χ. και είχε ως αποδέκτη το μακεδόνα στρατηγό Αντίπατρο, στενό και έμπιστο συνεργάτη του Φιλίππου.

Αντίθετα, σοβαρές αμφιβολίες εγείρονται για τη γνησιότητα της Επιστολής 5, ενός σύντομου γράμματος προς τον Αλέξανδρο, που ήταν τότε ένα νεαρό αγόρι.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, σύγχρονη ξενόγλωσση έκδοση για τον Φίλιππο της Μακεδονίας, αποδέκτη της «Επιστολής 2» και της «Επιστολής 3» του Ισοκράτη. 

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Α’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Β’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Γ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Δ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ε’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ζ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Η’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Θ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ι’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΑ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΓ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΔ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΕ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΖ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΗ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΘ’)

Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

Εργασία: Αυτή είναι η «υπερδύναμη» της εποχής: Εσύ την έχεις;

Reuters: Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Language 07.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)
Language 31.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)

Ο Αριστοτέλης έπλασε αρκετές νέες, αποκλειστικά δικές του λέξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενες λέξεις με νέα σημασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Παναγιώτης Σωτήρης
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρά Φάμελλου σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη - «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»
Μπάσκετ 14.04.26

Η κουβέντα του ESPN για τον Αντετοκούνμπο: «Ήρθε η ώρα να φύγει»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το Νο1 θέμα συζήτησης αυτή την εποχή στο NBA και στην τελευταία εκπομπή του ESPN άπαντες εκτίμησαν ότι η νέα σεζόν δεν θα τον βρει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Άκης Στρατόπουλος
Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα – Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση και αστάθεια
Εκρηκτικό μείγμα 14.04.26

Στα «κάρβουνα» η κυβέρνηση μετά την ανάπαυλα του Πάσχα - Σκάνδαλα, ενεργειακή κρίση, «γαλάζιες» γκρίνιες και αστάθεια

Αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις η κυβέρνηση στην πιο αδύναμη φάση της - Σκάνδαλα, ακρίβεια και «γαλάζιες γκρίνιες» σε συνδυασμό με την περιρρέουσα αστάθεια δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: Δεν είναι σκάνδαλα ενός απρόσωπου βαθέος κράτους αλλά του προσωπικού κράτους Μητσοτάκη

Φουλ επίθεση από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών με τη Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι έρχεται η ώρα της αλήθειας

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League
Champions League 14.04.26

Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Παρί Σεν Ζερμεν και Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τα φαβορί για τη είσοδο στην τετράδα του Champions League, με τις Λίβερπουλ και Παρί Σεν Ζερμέν να κυνηγούν τις ιστορικές ανατροπές.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Στιμωγμένη είναι η κυβέρνηση με φόντο τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν πυρά

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

