Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΖ’)
Literature 23 Μαρτίου 2026, 09:40

Ο Ισοκράτης καλεί τον Φίλιππο να ευεργετήσει τους Έλληνες ηγούμενος μιας πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των Περσών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το όραμα της συνένωσης των Ελλήνων, ώστε να καταστεί εφικτή η διεξαγωγή ενός εθνικού αγώνα κατά των Περσών, είναι εκείνο που οδήγησε τον Ισοκράτη στη σύνταξη του έργου του που φέρει την ονομασία Φίλιππος. Με το εν λόγω σύγγραμμα, επιστολικού ύφους, ο σπουδαίος αττικός ρήτορας απευθύνεται στο βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππο Β’, τη μεγάλη ανερχόμενη δύναμη στο γεωγραφικό χώρο της ελληνικής επικράτειας περί τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Χρησιμοποιώντας σε πολλά σημεία το β’ ενικό πρόσωπο, ώστε να προσδώσει αμεσότητα στο λόγο του και να δηλώσει την παραινετική του διάθεση, ο Ισοκράτης καλεί τον Φίλιππο να ευεργετήσει τους Έλληνες ηγούμενος μιας πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον των Περσών.

Ο υπό εξέταση ρητορικός λόγος του Ισοκράτη, ένα είδος ανοιχτής επιστολής, συγγράφεται στην εποχή κατά την οποία είναι ακόμα έντονος ο απόηχος της –επαίσχυντης για αρκετούς Αθηναίους– ειρήνης του Φιλοκράτη (346 π.Χ.). Η Φιλοκράτειος ειρήνη, όπως είναι αλλιώς γνωστή, συνομολογήθηκε από τους Αθηναίους (ο Φιλοκράτης ήταν ένας από τους διπλωματικούς απεσταλμένους τους) και τους Μακεδόνες, στο πλαίσιο της απόπειρας να ρυθμιστούν οι μεταξύ τους σχέσεις σε μια ταραγμένη πολιτική περίοδο. Κινούμενος στο κλίμα αισιοδοξίας που είχε δημιουργηθεί αρχικά –αθηναϊκές προσδοκίες για αναστολή των επεκτατικών τάσεων του Φιλίππου, που έμελλε να διαψευστούν τελικά–, ο Ισοκράτης αντιμετωπίζει την εν λόγω συνθήκη ειρήνης ως ένα θετικό βήμα για την πραγμάτωση της πανελλήνιας ιδέας, από την οποία εμφορείται το πολιτικό ιδεώδες του.

Παραμερίζοντας τις επιφυλάξεις όσων έβλεπαν στο πρόσωπο του Φιλίππου έναν κατακτητή και μόνο, ο Ισοκράτης ζητά από το μακεδόνα βασιλιά να μελετήσει σε βάθος τις προτάσεις του και τον προτρέπει να αναλάβει το εγχείρημα της συμφιλίωσης των Αργείων, των Σπαρτιατών, των Θηβαίων και των Αθηναίων. Εάν επιτύχει κάτι τέτοιο, χωρίς ασφαλώς να παραμελήσει τα δικά του συμφέροντα, ο Φίλιππος θα είναι σε θέση –πάντα κατά την άποψη του Ισοκράτη– να κάνει και τις άλλες ελληνικές πόλεις να ομονοήσουν.

Στην προσπάθειά του να πείσει τον Φίλιππο να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον κοινό αγώνα των Ελλήνων κατά των βαρβάρων, ο Ισοκράτης προτάσσει τα ηθικά οφέλη του μακεδόνα βασιλιά από μια πανελλήνια εκστρατεία –αιώνια τιμή και δόξα–, ενώ επισημαίνει ποια λάθη πρέπει να αποφύγει εκείνος, ο κατά την αντίληψή του εκλεκτός των θεών.

Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, ο Ισοκράτης επικαλείται την ιστορία και τη μυθολογία, μνημονεύοντας τα κατορθώματα των προγόνων του Φιλίππου (του πατέρα του και του ιδρυτή της μακεδονικής δυναστείας) και παρακινώντας τον να ακολουθήσει το παράδειγμα του αρχηγού του γένους του, του ημίθεου Ηρακλή.

Στον επίλογο του συγγράμματός του ο μέγας ρήτορας, που εμφανίζεται βέβαιος για την ορθότητα των θέσεών του, συμβουλεύει τον Φίλιππο να γίνει ο ευεργέτης των Ελλήνων και ο κυρίαρχος όσο το δυνατόν περισσότερων βαρβάρων.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος Β’.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Μια πάντα αστάθμητη δομή
Μια πάντα αστάθμητη δομή

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ')
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Η αδύνατη ειρήνευση
Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη - Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Σκληραίνει τη γραμμή για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης - Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

