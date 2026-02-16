Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16 Φεβρουαρίου 2026, 09:28

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο σε όχι ιδιαίτερα μεγάλη χρονική απόσταση από τον περίφημο Πανηγυρικό (θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε πιθανότατα το 380 π.Χ.), ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ., ήταν εκείνο που ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων Κυπριακών (Κυπρίων) λόγων, οι οποίοι τον συνδέουν με την εκεί βασιλική δυναστεία. Οι λόγοι αυτοί, τρεις τον αριθμόν, επιγράφονται Ευαγόρας, Προς Νικοκλέα και Νικοκλής ή Κύπριοι.

Ο πρώτος εξ αυτών, γραμμένος περί το 365 π.Χ., είναι ένα εγκώμιο –σε πεζό μάλιστα και όχι σε ποιητικό ή έμμετρο λόγο, ο οποίος ήταν μέχρι τότε το αποκλειστικό μέσο για τη σύνθεση επαίνων– του αποθανόντος Ευαγόρα, ένας φόρος τιμής από πλευράς Ισοκράτη προς τον ισχυρό άρχοντα και φίλο του. Στο πρόσωπό του προβάλλεται εμφανώς το πρότυπο του ιδεώδους μονάρχη, εκείνου που θα μπορούσε –κατά την αντίληψη του Ισοκράτη– να συνενώσει τους Έλληνες. Το μεταθανάτιο αυτό εγκώμιο είναι όμως ταυτόχρονα και μια παραίνεση για ευδοκίμηση προς το γιο και διάδοχο του Ευαγόρα, τον Νικοκλή, μια υπόδειξη για το πού θα μπορούσε να τον οδηγήσει η φιλοσοφία, την οποία είχε διδαχθεί από τον ίδιον τον Ισοκράτη, εφόσον έμενε πιστός σε αυτήν.

Στον Προς Νικοκλέα λόγο του ο Ισοκράτης παραθέτει διδαχές και απευθύνει παραινέσεις προς το νεαρό βασιλόπουλο αναφορικά με την άσκηση του υψηλού αξιώματός του, τα καθήκοντά του και τις εν γένει προϋποθέσεις της χρηστής διακυβέρνησης. Στο προοίμιο του λόγου αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: ηγησάμην δ’ αν γενέσθαι ταύτην καλλίστην δωρεάν και χρησιμωτάτην και μάλιστα πρέπουσαν εμοί τε δούναι και σοι λαβείν, ει δυνηθείην ορίσαι ποίων επιτηδευμάτων ορεγόμενος και τίνων απεχόμενος άριστ’ αν και την πόλιν και την βασιλείαν διοικοίης («Εγώ όμως ενόμισα ότι η πιο ωραία και πάρα πολύ χρήσιμη δωρεά, που ταιριάζει κατ’ εξοχήν και εις εμένα να την προσφέρω και εις σε να την δεχθής, θα ήτο αν ημπορούσα να ορίσω ποίας ασχολίας εάν επιθυμής και από ποίας πράξεις εάν απέχης θα ημπορούσες άριστα να διοικής και την πόλιν και να διαχειρίζεσαι την βασιλικήν εξουσίαν», μτφρ Μ. Πρωτοψάλτης).

Ο τελευταίος από τους Κυπριακούς λόγους του Ισοκράτη, ο Νικοκλής ή Κύπριοι, είναι στην ουσία μια πραγματεία περί της ιδανικής μοναρχίας, σύμφωνα ασφαλώς με το πνεύμα της εποχής εκείνης. Ο ίδιος ο Νικοκλής, ο νεαρός άρχοντας και άλλοτε μαθητής του Ισοκράτη, εμφανίζεται εδώ να απευθύνεται στους επιφανέστερους των υπηκόων του απευθύνοντας παραινέσεις, υπενθυμίζοντας υποχρεώσεις και ζητώντας υπακοή και πρόθυμη συνεργασία.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση έργων του Ισοκράτη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι λόγοι «Ευαγόρας» και «Προς Νικοκλέα» (επιμέλεια Νικολάου Ι. Ζαφειρίου, εκδόσεις Πέτρου Δημητράκου Α.Ε., Αθήνα, 1940).

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Α’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Β’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Γ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Δ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ε’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ζ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Η’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Θ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ι’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΑ’)

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Language & Books
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)
Language 10.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Δ’)

Τα δομικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της, συνέβαλαν ουσιαστικά στη γέννηση του φιλοσοφικού λεξιλογίου των αρχαίων Ελλήνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο πολιτικός Ντελέζ
«Γραμμές φυγής» 26.01.26

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανεθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο