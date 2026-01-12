Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ζ’)

Στο πεδίο της λογογραφικής δραστηριότητας του Ισοκράτη διακρίνονται κατ’ αρχήν δύο φάσεις: η μια περιλαμβάνει τους λόγους που γράφτηκαν πριν από την ίδρυση της σχολής του, περί το 390 π.Χ., η άλλη εκείνους που γράφτηκαν μετά. Έξι δικανικοί λόγοι, όχι ιδιαίτερα γνωστοί, συνθέτουν την ομάδα της προγενέστερης περιόδου.

Στον Περί του ζεύγους λόγο, κατά πρώτον, ο Αλκιβιάδης ο νεότερος, στο πλαίσιο δικαστικής διαφοράς που ονομαζόταν βλάβης δίκη (αγωγή δι’ επενεχθείσαν ζημίαν), αντικρούει την κατηγορία που είχε εκτοξεύσει ο Τεισίας από το Άργος κατά του ομώνυμου –νεκρού πλέον– πατέρα του, του περίφημου πολιτικού και στρατιωτικού ηγέτη της Αθήνας. Στο σωζόμενο τμήμα του έργου εγκωμιάζονται ο χαρακτήρας και οι επιλογές του πρεσβύτερου Αλκιβιάδη.

Ο Αιγινητικός εκφωνήθηκε σε δικαστήριο της Αίγινας κατά την εκδίκαση κληρονομικής υπόθεσης, ενώ ο Τραπεζιτικός συνδέεται με την υπόθεση υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού που είχε καταθέσει ένας νεαρός μέτοικος στον ονομαστό αθηναίο τραπεζίτη Πασίωνα.

Στο λόγο Προς Καλλίμαχον (Παραγραφή προς Καλλίμαχον) εξετάζεται η υπόθεση δημεύσεως περιουσιακών στοιχείων του Καλλίμαχου πριν από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Αθήνα (403 π.Χ.). Ο Κατά Λοχίτου λόγος, που εκφωνήθηκε σε αικίας δίκη (αρχαίος δικανικός όρος, που σημαίνει ιδιωτική καταγγελία για επίθεση ή προσβολή), αφορά το αδίκημα της επίθεσης που είχε δεχτεί ο κατήγορος από ένα νεαρό αριστοκράτη, τον Λοχίτη. Τέλος, ο λόγος Προς Ευθύνουν ακούστηκε σε μια δίκη που αφορούσε υπόθεση φύλαξης παρακαταθήκης. Στον εν λόγω δικαστικό αγώνα, όπου ουδείς από τους δύο διαδίκους διέθετε μάρτυρες, είχε εμπλακεί ως λογογράφος, πέραν του Ισοκράτη, και ο Λυσίας (είχε γράψει τον αντίλογο).

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση δικανικών λόγων του Ισοκράτη («Πάπυρος»).

