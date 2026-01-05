Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
05.01.2026
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 05 Ιανουαρίου 2026

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Ο Ισοκράτης κατάφερε να αφήσει το στίγμα του και στο λογοτεχνικό πεδίο, καθώς ήταν ένας σπουδαίος γλωσσικός καλλιτέχνης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Όσον αφορά το βαθμό επιρροής των πολιτικών συγγραμμάτων του Ισοκράτη –γι’ αυτά κάναμε λόγο στο τελευταίο άρθρο μας– στον ελληνικό κόσμο της εποχής του, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πια η δυνατότητα να τον προσδιορίσουμε με πειστικό τρόπο. Παρά ταύτα, ευλόγως μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτές οι «πολιτικές επιφυλλίδες» με την ευρεία κυκλοφορία θα ασκούσαν κάποια έστω επίδραση στην τότε κοινή γνώμη, όπως υποδηλώνει και το γεγονός ότι εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες –μία από αυτές ήταν ο Τιμόθεος, ο γιος του Κόνωνος, αθηναίος στρατηγός στα χρόνια της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας– διατηρούσαν στενές σχέσεις μαζί του.

Ο Ισοκράτης κατάφερε να αφήσει το στίγμα του και στο λογοτεχνικό πεδίο, καθώς ήταν ένας σπουδαίος γλωσσικός καλλιτέχνης – επαναλαμβάνουμε ότι μνημονεύεται ως εκείνος που ολοκλήρωσε την αττική έντεχνη πεζογραφία. Ως μαθητής του Γοργία, του περίφημου λεοντίνου σοφιστή, συνειδητοποίησε από νωρίς την απίστευτη δύναμη της λέξης ως ηχητικού φορέα, αλλά δεν προέβη σε υπερβολές ως προς την εκλογή των λέξεων και τη χρήση σχημάτων λόγου, κατά το παράδειγμα του δασκάλου του. Αντίθετα, από αυτήν την άποψη υπήρξε φειδωλός –ολοένα και περισσότερο μεγαλώνοντας– και ορθολογιστής στην καλλιτεχνική του δημιουργία, στη λογοτεχνική του παραγωγή.

Αντί των φανταχτερών λέξεων και των αλλεπάλληλων ηχητικών σχημάτων του σαγηνευτικού Γοργία, ο Ισοκράτης χρησιμοποιεί μακροπερίοδο λόγο, που διακρίνεται κατεξοχήν για το ρυθμό του και για την απουσία χασμωδιών. Ο μεγάλος τεχνίτης του αττικού λόγου, ένα από τα κορυφαία υποδείγματα της ρητορικής τέχνης του 4ου αιώνα π.Χ., έχει βεβαίως επίγνωση του ωραίου τρόπου με τον οποίο μιλά, έχει σαφή αντίληψη της επίδρασης που ήδη ασκεί χάρη στον ίδιον –και έμελλε να ασκήσει και σε μεταγενέστερες εποχές– η έντεχνη πεζογραφία, εκτοπίζοντας βαθμηδόν τα διάφορα ποιητικά είδη.

Χαρακτηριστικό των απόψεων του Ισοκράτη επί του προκειμένου είναι το ακόλουθο απόσπασμα από τον Ευαγόρα (εγκώμιο εις μνήμην του βασιλιά της Σαλαμίνας της Κύπρου και πατέρα του Νικοκλέους): όμως δε καίπερ τοσούτον πλεονεκτούσης της ποιήσεως, ουκ οκνητέον, αλλ’ αποπειρατέον των λόγων εστίν, ει και τούτο δυνήσονται, τους αγαθούς άνδρας ευλογείν μηδέν χείρον των εν ταις ωδαίς και τοις μέτροις εγκωμιαζόντων («Παρ’ όλα αυτά, έστω και αν η ποίηση πλεονεκτεί τόσο πολύ, δεν πρέπει να διστάζουμε, αλλά πρέπει να επιχειρούμε να γράφουμε πεζούς λόγους, μήπως καταστεί δυνατόν να επαινούνται μ’ αυτούς οι ενάρετοι άνδρες κατά τρόπο εφάμιλλο εκείνων που τους εγκωμιάζουν με άσματα και στίχους», μτφρ Σταύρου Τσιτσιρίδη).

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του «Ευαγόρα», λόγου στον οποίον ο Ισοκράτης επαινεί το βασιλιά της Σαλαμίνας της Κύπρου και πατέρα του Νικοκλέους.

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Α’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Β’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Γ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Δ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ε’)

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Language & Books
Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη
«Επιτελικές» αντιφάσεις 30.12.25

Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Δημήτρης Ψαρράς επιχειρεί μια συστηματική αποδόμηση του λόγου και της πρακτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)
Language 30.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Γ’)

Η «δοκιμασία» συνίστατο στο να αποδείξει κάθε αθηναίος πολίτης, μετά την κλήρωση ή την εκλογή του σε ένα αρχοντικό αξίωμα, ότι διέθετε όλα τα απαιτούμενα προσόντα για το συγκεκριμένο υπούργημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φεμινιστική απεργία
Αντίσταση και διεθνισμός 29.12.25

Φεμινιστική απεργία

Για το βιβλίο της Βερόνικα Γκάγκο «Φεμινιστική Διεθνής»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Μαγική γλώσσα 12.12.25

Ερέβους επίκληση

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
Ελλάδα 05.01.26 Upd: 11:19

Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έγιναν παρεμβάσεις στη συγκοινωνία των αεροσκαφών και πού οφείλονται οι παρεμβολές στο FIR Αθηνών

Σύνταξη
