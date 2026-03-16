Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Ο Περί Ειρήνης λόγος του Ισοκράτη (ένα πολιτικό μανιφέστο στην πραγματικότητα) σχετίζεται όπως και ο Αρεοπαγιτικός –θεωρούνται μάλιστα λόγοι αλληλένδετοι– με τον καταστροφικό για την Αθήνα Συμμαχικό Πόλεμο των ετών 357-355 π.Χ. Οι στρατιωτικές αποτυχίες των Αθηναίων στη σύγκρουσή τους με τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από τη Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία, καθώς και οι επαπειλούμενοι κίνδυνοι για την πόλη του, ωθούν το μεγάλο ρήτορα στο να εκφράσει και πάλι τις πολιτικές αντιλήψεις του, συγγράφοντας ένα λόγο –καλείται και Συμμαχικός– που χαρακτηρίζεται προπάντων από ρεαλισμό και εγκαρτέρηση.

Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του να πείσει τους συμπολίτες του να συνάψουν ειρήνη, ο Ισοκράτης φανερώνει εξαρχής την αποφασιστικότητά του να μιλήσει με παρρησία και ειλικρίνεια. Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστά την εγκατάλειψη της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Αθηναίων και των φιλοδοξιών τους για θαλάσσια ηγεμονία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την αξία της σωφροσύνης για τα άτομα και τις πόλεις και προβάλλει τα οφέλη για την Αθήνα από τη σύναψη συνθήκης ειρήνης τόσο με τους συμμάχους της που είχαν αποστατήσει (Χίος, Κως, Ρόδος, Βυζάντιον) όσο και με όλες τις άλλες πόλεις.

Ο Ισοκράτης προβάλλει την Ανταλκίδειο ειρήνη, γνωστή και ως Ειρήνη του Βασιλέως (387/386 π.Χ.), ως βάση της ακολουθητέας αθηναϊκής πολιτικής και εισηγείται την αποδοχή της παρά τους δυσμενέστατους όρους της και το γεγονός ότι και ο ίδιος την είχε κατακρίνει με σφοδρότητα παλαιότερα, στον Πανηγυρικό του. Η πλήρης αυτή μεταστροφή, η ριζική αλλαγή των πολιτικών του θέσεων, οφειλόταν στο ότι οι εμφύλιες συγκρούσεις των Ελλήνων είχαν κορυφωθεί και ήταν ουσιαστικά αδύνατη η αντιμετώπιση της περσικής απειλής, εάν προηγουμένως δεν αποκαθίστατο η ενότητα στους κόλπους του ελληνισμού.

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς. Ως κατευθυντήριες αρχές στις σχέσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων προτείνονται στο λόγο του αφενός η δικαιοσύνη και αφετέρου τα συμφέροντα εκάστης εξ αυτών.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο «Περί Ειρήνης» λόγος του Ισοκράτη (μετάφραση – σχόλια Δαυίδ Αντωνίου, εκδόσεις «Γρηγόρη», 1977).

