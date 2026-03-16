Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16 Μαρτίου 2026, 06:39

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ')

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Ο Περί Ειρήνης λόγος του Ισοκράτη (ένα πολιτικό μανιφέστο στην πραγματικότητα) σχετίζεται όπως και ο Αρεοπαγιτικός –θεωρούνται μάλιστα λόγοι αλληλένδετοι– με τον καταστροφικό για την Αθήνα Συμμαχικό Πόλεμο των ετών 357-355 π.Χ. Οι στρατιωτικές αποτυχίες των Αθηναίων στη σύγκρουσή τους με τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από τη Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία, καθώς και οι επαπειλούμενοι κίνδυνοι για την πόλη του, ωθούν το μεγάλο ρήτορα στο να εκφράσει και πάλι τις πολιτικές αντιλήψεις του, συγγράφοντας ένα λόγο –καλείται και Συμμαχικός– που χαρακτηρίζεται προπάντων από ρεαλισμό και εγκαρτέρηση.

Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του να πείσει τους συμπολίτες του να συνάψουν ειρήνη, ο Ισοκράτης φανερώνει εξαρχής την αποφασιστικότητά του να μιλήσει με παρρησία και ειλικρίνεια. Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστά την εγκατάλειψη της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των Αθηναίων και των φιλοδοξιών τους για θαλάσσια ηγεμονία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την αξία της σωφροσύνης για τα άτομα και τις πόλεις και προβάλλει τα οφέλη για την Αθήνα από τη σύναψη συνθήκης ειρήνης τόσο με τους συμμάχους της που είχαν αποστατήσει (Χίος, Κως, Ρόδος, Βυζάντιον) όσο και με όλες τις άλλες πόλεις.

Ο Ισοκράτης προβάλλει την Ανταλκίδειο ειρήνη, γνωστή και ως Ειρήνη του Βασιλέως (387/386 π.Χ.), ως βάση της ακολουθητέας αθηναϊκής πολιτικής και εισηγείται την αποδοχή της παρά τους δυσμενέστατους όρους της και το γεγονός ότι και ο ίδιος την είχε κατακρίνει με σφοδρότητα παλαιότερα, στον Πανηγυρικό του. Η πλήρης αυτή μεταστροφή, η ριζική αλλαγή των πολιτικών του θέσεων, οφειλόταν στο ότι οι εμφύλιες συγκρούσεις των Ελλήνων είχαν κορυφωθεί και ήταν ουσιαστικά αδύνατη η αντιμετώπιση της περσικής απειλής, εάν προηγουμένως δεν αποκαθίστατο η ενότητα στους κόλπους του ελληνισμού.

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς. Ως κατευθυντήριες αρχές στις σχέσεις μεταξύ των ελληνικών πόλεων προτείνονται στο λόγο του αφενός η δικαιοσύνη και αφετέρου τα συμφέροντα εκάστης εξ αυτών.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο «Περί Ειρήνης» λόγος του Ισοκράτη (μετάφραση – σχόλια Δαυίδ Αντωνίου, εκδόσεις «Γρηγόρη», 1977).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο