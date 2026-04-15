Γιορτή σήμερα 15 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Σήμερα, 15 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων, και πολλοί είναι εκείνοι που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Αν αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, δείτε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν και μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους αγαπημένους σας.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα γιορτάζουν οι:
- Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεώ, Λεωνιδία
- Κρήσκης*
- Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους:
- Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων
- Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος
- Αγίου Κρήσκη του Μάρτυρα
Ο Άγιος Λεωνίδης υπήρξε Ιερομάρτυρας και αποτελεί μια από τις πιο γνωστές μορφές της ημέρας, ενώ ο Άγιος Θεοχάρης τιμάται για την πίστη και τη θυσία του. Ο Άγιος Κρήσκης, αν και λιγότερο γνωστός, συγκαταλέγεται επίσης στους μάρτυρες που τιμώνται σήμερα από την Εκκλησία.
Αν έχετε κάποιον φίλο, συγγενή ή συνάδελφο με ένα από τα παραπάνω ονόματα, μην παραλείψετε να του ευχηθείτε «Χρόνια Πολλά». Η αναζήτηση «γιορτή σήμερα» είναι ιδιαίτερα δημοφιλής καθημερινά, καθώς πολλοί θέλουν να θυμούνται τις σημαντικές αυτές ημερομηνίες.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
