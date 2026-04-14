Παρελθόν ο Μασεράνο από την Ίντερ Μαϊάμι – Τον διαδέχεται ο Γκιγιέρμο Όγιος (pic)
Ο Χαβιέ Μασεράνο αποτελεί παρελθόν από την Ίντερ Μαϊάμι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους και ο Γκιγιέρμο Όγιος τον διαδέχεται.
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Ξεμένουν από καύσιμα οι αεροπορικές - Καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
- Γιορτή σήμερα 15 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Χαβιέ Ματσεράνο παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Ίντερ Μαϊάμι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, όπως έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης την Τρίτη (14/4) ο σύλλογος της Major Soccer League.
Ο Μασεράνο, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα τον Νοέμβριο του 2024, οδήγησε το Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου MLS Cup στην ιστορία του, καθώς και του τίτλου στην Ανατολική Περιφέρεια, με την ομάδα να σημειώνει παράλληλα ρεκόρ λίγκας με 101 γκολ σε κανονική περίοδο και playoffs.
Ο 42χρονος πρώην διεθνής με την Αργεντινή καθοδήγησε επίσης την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την περασμένη χρονιά, κι έκανε την Ίντερ Μαϊάμι την πρώτη ομάδα του MLS που έφτασε μέχρι τη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης.
Η σχετική ανάρτηση για τον Μασεράνο:
🚨🇺🇸 BREAKING: Javier Mascherano has RESIGNED and leaves Inter Miami head coach job with immediate effect. pic.twitter.com/NpeDYb1Mvc
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
Τη θέση του θα αναλάβει ο Γκιγιέρμο Όγιος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη για τη δομή ανάπτυξης του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου.
Ο 63χρονος τεχνικός έγινε γνωστός στη χώρας μας κυρίως από τη θητεία του στον Άρη τη σεζόν 2006-7 ενώ στη συνέχεια πέρασε και από τους πάγκους των Ατρόμητου, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανσερραϊκού και Ηρακλή. Ένας προπονητής με μεγάλη θητεία στην Ελλάδα.
- Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Σούπερ Ντεμπελέ και μεγάλη πρόκριση για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
- Αρτέτα: «Δεν έχουμε κανέναν φόβο, έχουμε μια απίστευτη ευκαιρία μπροστά μας»
- Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
- Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: «Διπλό», 3Χ3 και άνοδος για την Εθνική Γυναικών (vid)
- Παναθηναϊκός: «Μέσα» Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Έφες
