Spotify: Η αναβάθμιση στις λίστες αναπαραγωγής – Μια νέα λειτουργία για τους χρήστες
Η λίστα αναπαραγωγής «Prompted» στο Spotify αναβαθμίζεται και πλέον περιλαμβάνει και τα podcast.
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Ξεμένουν από καύσιμα οι αεροπορικές - Καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
- Γιορτή σήμερα 15 Απριλίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Δυναμικά στην εποχή των podcast μπαίνει το Spotify επεκτείνοντας τη λειτουργία Prompted Playlist και ανοίγοντας ένα νέο πεδίο χρήσης για τις λίστες αναπαραγωγής.
Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διατίθεται στα αγγλικά για τους χρήστες Premium στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σουηδία και μπορεί πλέον να βοηθήσει τους ακροατές να ανακαλύψουν νέες εκπομπές, να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή να δημιουργήσουν μια επιμελημένη λίστα αναπαραγωγής που ταιριάζει στη διάθεσή τους.
Η νέα έκδοση στο Spotify
Η αλλαγή ανακοινώθηκε επίσημα στις 7 Απριλίου 2026 και σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα φτιάχνουν πλέον μόνο μουσικά mixes με prompts, αλλά και λίστες που θα περιλαμβάνουν podcast επεισόδια και εκπομπές με βάση τα ενδιαφέροντά τους.
«Οι λάτρεις των podcast αναζητούν πάντα το επόμενο υπέροχο podcast που θα ακούσουν», δήλωσε η Λίζι Χέιλ, Διευθυντής Συντακτικής Ομάδας Podcasts του Spotify παγκοσμίως.
Η Prompted Playlist «κάνει την αναζήτηση περιεχομένου να μοιάζει εύκολη. Για τους δημιουργούς, ανοίγει νέες, σημαντικές ευκαιρίες προβολής», σημειώνει.
Η νέα έκδοση μπορεί να προτείνει τόσο νέες εκπομπές όσο και συγκεκριμένα επεισόδια που ταιριάζουν με το θέμα που δίνει ο χρήστης στο prompt.
Οι λίστες μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς
Ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία της λειτουργίας είναι ότι αυτές οι podcast playlists δεν είναι στατικές. Το Spotify αναφέρει ότι ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το prompt, να ξεκινήσει από την αρχή ή να ορίσει τη λίστα ώστε να ανανεώνεται καθημερινά ή εβδομαδιαία.
- Spotify: Η αναβάθμιση στις λίστες αναπαραγωγής – Μια νέα λειτουργία για τους χρήστες
- Γιορτή σήμερα 15 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Σούπερ Ντεμπελέ και μεγάλη πρόκριση για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 15.04.2026]
- Γάζα: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων
- Παρελθόν ο Μασεράνο από την Ίντερ Μαϊάμι – Τον διαδέχεται ο Γκιγιέρμο Όγιος (pic)
