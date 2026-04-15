Δυναμικά στην εποχή των podcast μπαίνει το Spotify επεκτείνοντας τη λειτουργία Prompted Playlist και ανοίγοντας ένα νέο πεδίο χρήσης για τις λίστες αναπαραγωγής.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Διατίθεται στα αγγλικά για τους χρήστες Premium στις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Σουηδία και μπορεί πλέον να βοηθήσει τους ακροατές να ανακαλύψουν νέες εκπομπές, να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή να δημιουργήσουν μια επιμελημένη λίστα αναπαραγωγής που ταιριάζει στη διάθεσή τους.

Η νέα έκδοση στο Spotify

Η αλλαγή ανακοινώθηκε επίσημα στις 7 Απριλίου 2026 και σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα φτιάχνουν πλέον μόνο μουσικά mixes με prompts, αλλά και λίστες που θα περιλαμβάνουν podcast επεισόδια και εκπομπές με βάση τα ενδιαφέροντά τους.

«Οι λάτρεις των podcast αναζητούν πάντα το επόμενο υπέροχο podcast που θα ακούσουν», δήλωσε η Λίζι Χέιλ, Διευθυντής Συντακτικής Ομάδας Podcasts του Spotify παγκοσμίως.

Η Prompted Playlist «κάνει την αναζήτηση περιεχομένου να μοιάζει εύκολη. Για τους δημιουργούς, ανοίγει νέες, σημαντικές ευκαιρίες προβολής», σημειώνει.

Η νέα έκδοση μπορεί να προτείνει τόσο νέες εκπομπές όσο και συγκεκριμένα επεισόδια που ταιριάζουν με το θέμα που δίνει ο χρήστης στο prompt.

Οι λίστες μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς

Ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία της λειτουργίας είναι ότι αυτές οι podcast playlists δεν είναι στατικές. Το Spotify αναφέρει ότι ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το prompt, να ξεκινήσει από την αρχή ή να ορίσει τη λίστα ώστε να ανανεώνεται καθημερινά ή εβδομαδιαία.