Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Spotify: Όλα δείχνουν ότι θα αποκτήσει μια λειτουργία που οι χρήστες περιμένουν εδώ και 15 χρόνια
Τεχνολογία 17 Μαρτίου 2026, 22:20

Πως η διαχείριση των λιστών αναπαραγωγής πρόκειται να γίνει πολύ πιο εύκολη στην εφαρμογή του Spotify για κινητά.

Οι «φάκελοι λιστών αναπαραγωγής» του Spotify είναι μία από αυτές τις διακριτικά χρήσιμες λειτουργίες στις οποίες βασίζονται πολλοί χρήστες για να διατηρούν τη μουσική τους οργανωμένη.  Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, από το 2010 για την ακρίβεια, επιτρέποντας στους fan της εφαρμογής να τους ομαδοποιούν. Αποτελεί τη λύση για να μην αφήνετε δεκάδες λίστες αναπαραγωγής να γεμίζουν τη βιβλιοθήκη σας.

Η διαχείριση φακέλων έρχεται στην εφαρμογή του Spotify για κινητά

Ωστόσο, αυτή η λειτουργία είχε έναν μεγάλο περιορισμό. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε φακέλους από την εφαρμογή του Spotify για κινητά τηλέφωνα.

Ένα μακροχρόνιο πρόβλημα

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε φακέλους, σε αυτή τη φάση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για υπολογιστές ή το web player. Μόλις δημιουργηθούν, οι φάκελοι εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές, αλλά οι χρήστες κινητών συσκευών δεν μπορούν να τους διαχειριστούν απευθείας.

Αυτό αποτελεί ένα μακροχρόνιο πρόβλημα με τους χρήστες να ζητούν επανειλημμένα από το Spotify να προσθέσει τη δυνατότητα διαχείρισης φακέλων στις κινητές συσκευές.

Αυτό φαίνεται πως σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με το androidauthority το Spotify ετοιμάζεται επιτέλους να καλύψει αυτό το κενό.

Εξερευνώντας την εφαρμογή Spotify (έκδοση 9.1.34.12) εμφανίζονται νέες σειρές κώδικα που υποδηλώνουν ότι η πλατφόρμα εργάζεται πάνω στη δημιουργία και τη διαχείριση φακέλων λιστών αναπαραγωγής απευθείας μέσα στην εφαρμογή της για κινητά.

Ο κώδικας υποδεικνύει ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα φάκελο χρησιμοποιώντας το κουμπί «Δημιουργία» ή από την καρτέλα «Η βιβλιοθήκη σας», εάν το κουμπί «Δημιουργία» είναι απενεργοποιημένο.

Η ανάλυση αποκαλύπτει επίσης επιλογές για τη μετακίνηση λιστών αναπαραγωγής μέσα και έξω από φακέλους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν πιθανότατα να αναδιοργανώνουν γρήγορα τις λίστες αναπαραγωγής χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην εφαρμογή για υπολογιστή.

Επιπλέον, το Spotify θα επιτρέπει στους χρήστες να μετονομάζουν και να διαγράφουν φακέλους από την εφαρμογή για κινητά.

Δικλείδες… ασφαλείας

Να σημειωθεί ότι η διαγραφή ενός φακέλου μπορεί να οδηγήσει και στη διαγραφή των λιστών αναπαραγωγής που περιέχει. Η εφαρμογή φαίνεται να το έχει προβλέψει και προειδοποιεί τους χρήστες πριν από αυτή την ενέργεια, εμφανίζοντας ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο οποίο ρωτάει αν επιθυμούν πραγματικά να διαγράψουν τον φάκελο και όλες τις λίστες αναπαραγωγής που περιέχει.

Αν αυτή η λειτουργία κυκλοφορήσει είναι σχεδόν σίγουρο πως θα λύσει ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα σχετικά με το Spotify.

Η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης φακέλων λιστών αναπαραγωγής απευθείας από τις εφαρμογές για Android και iOS θα διευκόλυνε σημαντικά την οργάνωση της μουσικής, ειδικά για τους χρήστες που χρησιμοποιούν κυρίως το Spotify στα κινητά τους και σπάνια ανοίγουν την εφαρμογή για υπολογιστή.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Ιράν: Ποιος κερδίζει τον πόλεμο φθοράς; Τα κρυφά πλεονεκτήματα της Τεχεράνης

Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Ανατροπή: Πρωταθλητής Κόπα Άφρικα το Μαρόκο με απόφαση της CAF!
Ποδόσφαιρο 18.03.26

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους
Champions League 18.03.26

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)
Champions League 17.03.26

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)
Champions League 17.03.26

Η Άρσεναλ πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ και οι Λονδρέζοι θ' αντιμετωπίσουν στους «οκτώ» την Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Βέλγιο: Διπλωμάτης 93 ετών οδηγείται σε δίκη για τη δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1961
Κόσμος 17.03.26

Οι εισαγγελικές αρχές στο Βέγιο λένε ότι ο Νταβινιόν, που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, συμμετείχε στην παράνομη κράτηση ή μεταφορά του Λουμούμπα και του στέρησε το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη.

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
«Πυραμίδα» 17.03.26

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν
Κόσμος 17.03.26

Η Μόσχα επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία με την Τεχεράνη, ώστε το Ιράν να παραμένει επικίνδυνο απέναντι στην συνδυασμένη δύναμη ΗΠΑ και Ισραήλ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα – Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»
Ελλάδα 17.03.26

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά συστήματα θα φέρουν βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ
Μπάσκετ 17.03.26

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Champions League 17.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Λεβερκούζεν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

