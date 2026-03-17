Οι «φάκελοι λιστών αναπαραγωγής» του Spotify είναι μία από αυτές τις διακριτικά χρήσιμες λειτουργίες στις οποίες βασίζονται πολλοί χρήστες για να διατηρούν τη μουσική τους οργανωμένη. Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, από το 2010 για την ακρίβεια, επιτρέποντας στους fan της εφαρμογής να τους ομαδοποιούν. Αποτελεί τη λύση για να μην αφήνετε δεκάδες λίστες αναπαραγωγής να γεμίζουν τη βιβλιοθήκη σας.

Η διαχείριση φακέλων έρχεται στην εφαρμογή του Spotify για κινητά

Ωστόσο, αυτή η λειτουργία είχε έναν μεγάλο περιορισμό. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε φακέλους από την εφαρμογή του Spotify για κινητά τηλέφωνα.

Ένα μακροχρόνιο πρόβλημα

Αν θέλετε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε φακέλους, σε αυτή τη φάση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για υπολογιστές ή το web player. Μόλις δημιουργηθούν, οι φάκελοι εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές, αλλά οι χρήστες κινητών συσκευών δεν μπορούν να τους διαχειριστούν απευθείας.

Αυτό αποτελεί ένα μακροχρόνιο πρόβλημα με τους χρήστες να ζητούν επανειλημμένα από το Spotify να προσθέσει τη δυνατότητα διαχείρισης φακέλων στις κινητές συσκευές.

Αυτό φαίνεται πως σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Σύμφωνα με το androidauthority το Spotify ετοιμάζεται επιτέλους να καλύψει αυτό το κενό.

Εξερευνώντας την εφαρμογή Spotify (έκδοση 9.1.34.12) εμφανίζονται νέες σειρές κώδικα που υποδηλώνουν ότι η πλατφόρμα εργάζεται πάνω στη δημιουργία και τη διαχείριση φακέλων λιστών αναπαραγωγής απευθείας μέσα στην εφαρμογή της για κινητά.

Ο κώδικας υποδεικνύει ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα φάκελο χρησιμοποιώντας το κουμπί «Δημιουργία» ή από την καρτέλα «Η βιβλιοθήκη σας», εάν το κουμπί «Δημιουργία» είναι απενεργοποιημένο.

Η ανάλυση αποκαλύπτει επίσης επιλογές για τη μετακίνηση λιστών αναπαραγωγής μέσα και έξω από φακέλους. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα μπορούν πιθανότατα να αναδιοργανώνουν γρήγορα τις λίστες αναπαραγωγής χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην εφαρμογή για υπολογιστή.

Επιπλέον, το Spotify θα επιτρέπει στους χρήστες να μετονομάζουν και να διαγράφουν φακέλους από την εφαρμογή για κινητά.

Δικλείδες… ασφαλείας

Να σημειωθεί ότι η διαγραφή ενός φακέλου μπορεί να οδηγήσει και στη διαγραφή των λιστών αναπαραγωγής που περιέχει. Η εφαρμογή φαίνεται να το έχει προβλέψει και προειδοποιεί τους χρήστες πριν από αυτή την ενέργεια, εμφανίζοντας ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο οποίο ρωτάει αν επιθυμούν πραγματικά να διαγράψουν τον φάκελο και όλες τις λίστες αναπαραγωγής που περιέχει.

Αν αυτή η λειτουργία κυκλοφορήσει είναι σχεδόν σίγουρο πως θα λύσει ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα σχετικά με το Spotify.

Η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης φακέλων λιστών αναπαραγωγής απευθείας από τις εφαρμογές για Android και iOS θα διευκόλυνε σημαντικά την οργάνωση της μουσικής, ειδικά για τους χρήστες που χρησιμοποιούν κυρίως το Spotify στα κινητά τους και σπάνια ανοίγουν την εφαρμογή για υπολογιστή.