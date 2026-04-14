Χαλκιδική: Πέθανε ο 84χρονος ανάπηρος που του είχαν κάνει έξωση από το σπίτι του

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης, ο ηλικιωμένος που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με τον αγώνα του τα τελευταία χρόνια για να μη χάσει το σπίτι του στα Φλογητά Χαλκιδικής.

Η υπόθεσή του είχε γίνει ευρέως γνωστή, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έξωση λόγω δανείου του γιου του, στο οποίο είχε μπει εγγυητής.

Πρόχειρο κατάλυμα

Μάλιστα, είχε εκδιωχθεί από την κατοικία του, με τον ίδιο να στήνει πρόχειρο κατάλυμα έξω από το σπίτι και να παραμένει εκεί μαζί με τις κόρες του, αρνούμενος να το εγκαταλείψει.

Ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του, τον οποίο τελικά κατάφερε να κερδίσει, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Φλογητά Χαλκιδικής, ενώ την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε οικογενειακή φίλη.