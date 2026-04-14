Χαλκιδική: Πέθανε ο 84χρονος ανάπηρος που του είχαν κάνει έξωση από το σπίτι του
Ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του, τον οποίο τελικά κατάφερε να κερδίσει, επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Χαλκιδική
- Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
- Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
- Ξεμένουν από καύσιμα οι αεροπορικές - Καλούν την ΕΕ να αναλάβει δράση
- Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης, ο ηλικιωμένος που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με τον αγώνα του τα τελευταία χρόνια για να μη χάσει το σπίτι του στα Φλογητά Χαλκιδικής.
Η υπόθεσή του είχε γίνει ευρέως γνωστή, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έξωση λόγω δανείου του γιου του, στο οποίο είχε μπει εγγυητής.
Πρόχειρο κατάλυμα
Μάλιστα, είχε εκδιωχθεί από την κατοικία του, με τον ίδιο να στήνει πρόχειρο κατάλυμα έξω από το σπίτι και να παραμένει εκεί μαζί με τις κόρες του, αρνούμενος να το εγκαταλείψει.
Ο Θεόφιλος Τζοχουνίδης είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του, τον οποίο τελικά κατάφερε να κερδίσει, επιστρέφοντας στο σπίτι του.
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Φλογητά Χαλκιδικής, ενώ την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε οικογενειακή φίλη.
- Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
- Ο Χάρισον Φορντ και το Τέρας μέσα του – Η άγνωστη μάχη του Ιντιάνα Τζόουνς με την κατάθλιψη
- Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
- Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
- «Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
- Νησιά Φερόε – Ελλάδα 2-3: «Διπλό», 3Χ3 και άνοδος για την Εθνική Γυναικών (vid)
- WSJ: To μεταπολεμικό σχέδιο της Ευρώπης για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
- Αεροπορικές: Το σοκ με τα καύσιμα αεροσκαφών λόγω Ιράν επιδεινώνει την κρίση στον κλάδο
