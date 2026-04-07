07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Language 07 Απριλίου 2026, 09:41

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στο επίπεδο της γνωσιολογίας, ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για πέντε είδη γνώσης, πέντε έξεις, χάρη στις οποίες η ψυχή πετυχαίνει, με την κατάφαση (καταφάναι) ή την άρνηση (αποφάναι), την αλήθεια. Οι πέντε αυτές διανοητικές αρετές είναι οι εξής: τέχνη (τεχνική γνώση), επιστήμη (επιστημονική γνώση), φρόνησις (πρακτική σοφία), σοφία (φιλοσοφική σοφία, συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και διανοητικής αντίληψης), νους (νόηση). Η επιστήμη ή το επιστητόν, η επιστημονική γνώση, διαφέρει από τη δόξαν ή το δοξαστόν (γνώμη, δοξασία), καθώς είναι μια αντίληψη (υπόληψις) που δεν μπορεί να μεταβληθεί και παραμένει διαρκώς η ίδια, ενώ η δόξα είναι μια αντίληψη που ενδέχεται να είναι και διαφορετική.

Ο συλλογισμός, η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη. Ορίζεται από τον ίδιον ως ένα είδος λόγου στο οποίο, αν υποτεθεί ότι κάποια πράγματα ισχύουν, κάτι άλλο συμβαίνει (προκύπτει) εξ ανάγκης, επειδή ακριβώς εκείνα (τα υποτεθέντα) είναι έτσι (αυτά που είναι). Τα υποτεθέντα είναι δύο αποφαντικές προτάσεις (καταφατικές ή αρνητικές), οι λεγόμενες προκείμενες του συλλογισμού. Αυτό που προκύπτει εξ ανάγκης είναι μια τρίτη πρόταση, το αποκαλούμενο συμπέρασμα του συλλογισμού. Επομένως, ο συλλογισμός, εκκινώντας από γενικά αποδεκτές προκείμενες, οδηγεί σε ένα επιμέρους συμπέρασμα.

Ο σταγειρίτης διανοητής καταδεικνύει πότε ένας συλλογισμός είναι έγκυρος και πότε όχι, ενώ ονομάζει απόδειξιν τον επιστημονικό συλλογισμό, όπου οι προκείμενες πρέπει να είναι αληθείς προτάσεις. Συλλογισμοί χρησιμοποιούνται επίσης στη διαλεκτική (επιχείρημα ή απόρημα), στην εριστική (σόφισμα) και στη ρητορική (ενθύμημα). Κομμάτι της συλλογιστικής διαδικασίας είναι κατά τον Αριστοτέλη και τα ένδοξα, η γενική γνώμη, οι εδραιωμένες απόψεις, οι προϋπάρχουσες κοινές αντιλήψεις, η πείρα του κοινού νου.

 *Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, πρόσφατη έκδοση (2025) του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ) της Ακαδημίας Αθηνών, αφιερωμένη στην αριστοτελική συλλογιστική (επιμέλεια: Δούκας Καπάνταης – Γιώργος Καραμανώλης).  

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Media 07.04.26

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σύνταξη
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Σύνταξη
Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Ελλάδα 07.04.26 Upd: 13:58

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
