Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια

Η ένταση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισραήλ χτύπησε «κόκκινο» μετά την κυκλοφορία του τεύχους της 10ης Απριλίου του προοδευτικού περιοδικού L’Espresso.

Mε τίτλο «Η Κατάχρηση» το περιοδικό παρουσίασε μια σειρά άρθρων για τη δράση της σιωνιστικής δεξιάς στο Ισραήλ.

Η επιλογή προκάλεσε την άμεση και δηκτική αντίδραση του πρέσβη του Ισραήλ Τζόναθαν Πέλετ, ανοίγοντας έναν μεγάλο διάλογο για τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, την ωμή αλήθεια του πολέμου και τη βία των εποίκων απέναντι σε Παλαιστίνιους.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ιταλία επέκρινε δριμύτατα το εξώφυλλο του περιοδικού, στο οποίο εικονίζεται ένας άνδρας με στολή του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα.

Ο πρέσβης χαρακτήρισε την εικόνα ως «χειριστική» και κατηγόρησε το μέσο για παραποίηση της πραγματικότητας.

L’annessione della Cisgiordania, con i soldati complici dei coloni. Gaza annientata. L’avanzata in Libano. Il confine violato in Siria. La guerra all’Iran. Pulizia etnica e massacri. Così la destra sionista dà forma al Grande Israele Il numero de L’Espresso, in edicola e su app pic.twitter.com/xXEeypA1l9 — L’Espresso (@espressonline) April 13, 2026

Η επίμαχη φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο τεύχος του προοδευτικού περιοδικού, ενός από τα πιο εξέχοντα έντυπα της Ιταλίας και στο εσωτερικό συνοδεύεται με αφιέρωμα για το «πώς η σιωνιστική δεξιά διαμορφώνει το Μεγάλο Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Πέλετ, κορυφαίος διπλωμάτης του Ισραήλ στη Ρώμη, εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τη χρήση της φωτογραφίας μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του περιοδικού.

«Η εικόνα διαστρεβλώνει τη σύνθετη πραγματικότητα με την οποία το Ισραήλ πρέπει να συνυπάρχει, προωθώντας στερεότυπα και μίσος», έγραψε ο Πέλετ στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ.

Παράλληλα, επιτέθηκε στο περιοδικό σημειώνοντας ότι η «υπεύθυνη δημοσιογραφία πρέπει να είναι ισορροπημένη και δίκαιη».

Condanniamo fermamente l’uso manipolatorio della recente copertina de L’Espresso. L’immagine distorce la complessa realtà con cui Israele deve convivere, promuovendo stereotipi e odio. Un giornalismo responsabile deve essere equilibrato e corretto. #MediaResponsibility — Ambassador Jonathan Peled (@JonathanPeled) April 11, 2026

Η ταυτότητα της φωτογραφίας και οι αντιδράσεις

Η εικόνα τραβήχτηκε από τον Ιταλό φωτογράφο Πιέτρο Μαστούρζο στο πλαίσιο ρεπορτάζ στη Δυτική Όχθη.

Παρόμοιες λήψεις των ίδιων προσώπων είχαν καταγραφεί από φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κατά τη διάρκεια επεισοδίου τον Οκτώβριο του 2025, που αφορούσε καταστροφές σε παλαιστινιακές γεωργικές εκτάσεις.

Ο ίδιος στρατιώτης της IDF είχε εμφανιστεί και σε φωτογραφία των Νew York Times τον Δεκέμβριο, σε ρεπορτάζ για τη βία των εποίκων.

Ο Μαστούρζο, μέσω ανάρτησης στο Instagram, εξέφρασε την περηφάνια του για τη δημοσίευση, τονίζοντας ότι το περιοδικό έφερε στο φως «αυτά που πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί εξακολουθούν να μη λένε».

Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο την καταγγελία των ισραηλινών εγκλημάτων στην Παλαιστίνη, αλλά κυρίως την υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους φωτογράφους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά.

View this post on Instagram A post shared by Pietro Masturzo (@pietro_masturzo_photography)

H ασχήμια της αλήθειας

Το κεντρικό άρθρο που συνοδεύει το εξώφυλλο, γραμμένο από τον Αλάε Αλ Σαΐντ, εστιάζει σε πρωτογενείς μαρτυρίες Παλαιστινίων που ζουν στην Κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι κάτοικοι περιγράφουν σχεδόν καθημερινές συγκρούσεις με εποίκους και στρατιώτες.

Σε μία από τις αναφορές, ένας πατέρας έξι παιδιών περιέγραψε πώς το χωριό του, Ντέιρ Αλ-Ντικ, δέχθηκε επιδρομή από δεκάδες εποίκους οι οποίοι κατέστρεψαν υποδομές ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, απείλησαν τους κατοίκους, κατεδάφισαν σπίτια και έκλεψαν περίπου 120 πρόβατα.

Σε μια άλλη περίπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα φέτος, έποικοι φέρονται να κατέλαβαν μια πηγή νερού που χρησιμοποιούσαν αρκετές παλαιστινιακές κοινότητες στο βόρειο τμήμα της Κοιλάδας του Ιορδάνη.

«Έχουν κλέψει όλες τις πηγές νερού», δήλωσε ένας κάτοικος στο περιοδικό. Η έκθεση καταλήγει με σκληρή κριτική προς τη διεθνή κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες εκφράσεις ανησυχίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικού Μάρκο Ρούμπιο ως «γελοίες χειρονομίες» που αποσκοπούν στη φίμωση της διεθνούς κριτικής, ενώ η «σιωπηλή και ανελέητη αποικιοκρατία συνεχίζεται» σημειώνει o Mπεν Κρολ στη Haaretz.

Το περιοδικό επιμένει στη σκληρή καταγραφή της βίας των εποίκων και των σχεδίων για προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών.