Όταν, σε λίγα χρόνια από τώρα, αρχίσουμε αναπόφευκτα να αναπολούμε τις πιο αξιοσημείωτες αλλαγές εταιρικής ταυτότητας της δεκαετίας, αυτή της Jaguar θα μείνει σίγουρα στην ιστορία ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες.

Ο Έλον Μασκ ανέβασε στο «X» μια κριτική τεσσάρων λέξεων και…

Η «woke» ανανέωση της εικόνας της μάρκας πολυτελών αυτοκινήτων, η οποία περιλαμβάνει ένα ζωηρό νέο λογότυπο και κανένα αυτοκίνητο στην διαφήμιση της παρουσίασης, προκάλεσε χλευασμό στους τέσσερις ορίζοντες του πλανήτη όταν αποκαλύφθηκε.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις για την καμπάνια της Jaguar

Η Jaguar επηρεάστηκε εμφανώς με τους υπεύθυνους της διαφημιστικής καμπάνιας να αποχωρούν μέσα σε έναν χρόνο από το «φιάσκο».

Ο managing director της εταιρείας, Rawdon Glover, μίλησε για τις επιπτώσεις. Σε συνέντευξή του (Car Dealer Podcast) εξήγησε πρόσφατα πώς ο ορυμαγδός αντιδράσεων επηρέασαν την ομάδα και πώς ένα μόνο tweet του Έλον Μασκ επιτάχυνε την «έκρηξη» αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

«Προσωπικά, ένιωθα μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ομάδα», δήλωσε ο Glover περιγράφοντας το περιστατικό ως «δύσκολη περίοδο». «Ένιωθα την ευθύνη να τους προστατεύσω. Ένιωθα την ευθύνη να υπερασπιστώ αυτό που κάνουμε και να τους υπερασπιστώ», είπε.

Οι τέσσερις λέξεις του Μασκ

Ο Έλον Μασκ ανέβασε στο «X» μια κριτική τεσσάρων λέξεων μετά την κυκλοφορία της διαφήμισης, ρωτώντας απλά: «Πουλάτε αυτοκίνητα;» («Do you sell cars?»). Το σχόλιο αναμφίβολα «κούμπωνε» στο γεγονός ότι στη διαφήμιση δεν εμφανιζόταν κανένα αυτοκίνητο.

Αντί για αυτοκίνητα, η καμπάνια παρουσίασε ένα πολυπολιτισμικό cast χαρακτήρων με έντονα ρούχα και συνθήματα όπως «μην αντιγράφετε τίποτα» και «διαγράψτε το συνηθισμένο». Όμως μετά το tweet του Μάσκ η κατάσταση ήταν δύσκολο να ελεγχθεί.

«Θυμάμαι ακριβώς πού βρισκόμουν όταν ο Έλον Μασκ δημοσίευσε το tweet και σκεφτήκαμε: “Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα; Πώς απαντάμε σε αυτό;”», είπε ο Glover. Η αγωνία στην ομάδα «χτύπησε κόκκινο». «Θεέ μου, μόλις δημοσίευσε ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα», ήταν οι πρώτες σκέψεις. «Απαντήσαμε στον Έλον. Τον προσκαλέσαμε μάλιστα στο Μαϊάμι για την παρουσίαση. Του είπαμε: «Πρέπει να έρθεις να πιεις ένα τσάι μαζί μας. Δεν ήρθε», ανέφερε ο managing director της Jaguar.