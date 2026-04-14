Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Απριλίου 2026, 21:42

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Γιάννης Αγουρίδης
ΡεπορτάζΓιάννης Αγουρίδης
Vita.gr
Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει, τα περισσότερα εκ των κονδυλίων που πρέπει να απορροφηθούν έχουν τοποθετηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο, κάτι που προκαλεί ανησυχία για το αν τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των ενδεχόμενων απωλειών.

Τέλος Απριλίου θα υποβάλλει το 8ο αίτημα για το Ταμείο Ανάκαμψης η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με τον ίδιο να εξηγεί την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων. «Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το κλιματικό ταμείο συμπεριλάβαμε όλα τα μεταρρυθμιστικά τα οποία είναι απαραίτητα για να κλείσουν το 8ο αίτημα, ενώ στις 4 Μαΐου θα υποβάλλουμε το αίτημα για αναθεώρηση και πάμε κανονικά για το κλείσιμο τέλος Αυγούστου, χωρίς παράταση», σημείωσε ο ίδιος. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τέλος Σεπτεμβρίου θα υποβάλλουμε το 9ο αίτημα».

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που επίσης φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες προαπαιτούμενων που είτε παραμένουν ως έχουν είτε βαίνουν προς αναθεώρηση, με τον τελικό απολογισμό να γίνεται το φθινόπωρο, καθώς η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα που η χώρα μπορεί να καταθέσει αίτημα εκταμίευσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την κυβέρνηση, έως τώρα η Ελλάδα έχει λάβει 13 δισ. ευρώ σε ότι αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων και έχουν πληρωθεί 13,9 δισ. ευρώ. Ο στόχος για το 2026 είναι να αντληθούν πόροι ύψους 7 δισ. ευρώ, κάτι που φαίνεται ιδιαιτέρως δύσκολο.

Η ανησυχία της ΤτΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανησυχία έχει εκφράζει και η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τα όσα αναφέρονται στην έκθεση που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα. Μετά την εκταμίευση της 6ης δόσης των επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2025, η Ελλάδα έχει λάβει συνολικά 23,4 δισ. ευρώ (65% των διαθέσιμων πόρων έναντι 59% κατά μέσο όρο στην ΕΕ), εκ των οποίων 12 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις (66% του συνόλου των επιχορηγήσεων) και 11,4 δισ. ευρώ σε δάνεια (64% του συνόλου των δανείων), έχοντας ολοκληρώσει το 46% των συμφωνημένων στόχων/οροσήμων (έναντι 45% κατά μέσο όρο στην ΕΕ).

Η Τράπεζα της Ελλάδας δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι των δανείων ύψους 17,73 δισ. ευρώ, τα οποία έχει εξασφαλίσει η χώρα. Τονίζει συγκεκριμένα ότι από το σύνολο των δανείων, αυτά που έχουν συμβασιοποιηθεί φτάνουν τα 9,5 δισ. ευρώ (ή 86% των συνολικών εισπράξεων δανείων). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα έπρεπε σε αυτό το χρονικό σημείο να είχαν συμβασιοποιηθεί δάνεια ύψους 13,3 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για την κατάθεση όλων των αιτημάτων χρηματοδότησης από το δανειακό σκέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίστηκε η 29η Μαΐου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης δανειακών συμβάσεων. Με αυτό το δεδομένο, η έκθεση θεωρεί ότι ο στόχος απορρόφησης του συνόλου των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξος, δεδομένου του μέχρι τώρα ρυθμού υπογραφής συμβάσεων». Επισημαίνεται ότι οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και το 2029, με συμφωνία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων, η έκθεση παραδέχεται ότι οι εκταμιεύσεις επιταχύνθηκαν σημαντικά έναντι του 2024. Ειδικότερα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε καταβληθεί ποσό ύψους 7,3 δισ. ευρώ (ή 61% των εισπράξεων επιχορηγήσεων) στους τελικούς δικαιούχους, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, επιπλέον 6,6 δισ. ευρώ μεταβιβάστηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προς τους φορείς εντός και εκτός της γενικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται «η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πόρων προϋποθέτει την είσπραξη μέσα στο 2026 ποσού ύψους 11,3 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 5,3 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 6 δισ. ευρώ για δάνεια) με την επιτυχημένη εκπλήρωση 164 στόχων και οροσήμων, γεγονός που κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξο».

Πηγή: ot.gr

Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Πώς οι boomers αλλάζουν την τρίτη ηλικία

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
Ο πασχαλινός τζίρος 14.04.26

Πάσχα 2026: Ασκήσεις επιβίωσης και αντοχής μεταξύ ακρίβειας και τήρησης των εθίμων

«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
Ελληνική οικονομία 14.04.26

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη και άνοδο του πληθωρισμού βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφορούν και την Ελλάδα, η οποία θα έχει «ψαλιδισμένη» άνοδο του ΑΕΠ και αυξημένο πληθωρισμό, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε
ΗR 14.04.26

Τοξικό αφεντικό: Τι είναι η «σκοτεινή ηγεσία» και πώς να την αποφύγετε

Ο όρος «σκοτεινή ηγεσία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τοξικές συμπεριφορές, προϊσταμένων και διευθυντών, που δημιουργούν ένα αρνητικά φορτισμένο εργασιακό περιβάλλον.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

