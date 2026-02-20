newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί
Οικονομία 20 Φεβρουαρίου 2026, 17:45

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης για το 8ο αίτημα και την πορεία που θα έχει το Ταμείο Ανάκαμψης

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Spotlight

Μόλις τα μισά ορόσημα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση. Συνεπώς, τίθεται το ερώτημα σε σχέση με το αν θα προλάβει να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους, μέχρι τη λήξη της ισχύος του Ταμείου, η οποία τοποθετείται τον Αύγουστο της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα με τα όσα είπε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μέχρι στιγμής  έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και προετοιμάζεται το επόμενο 8ο αίτημα πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά πρόσφατα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την υποβολή ενός νέου διπλού αιτήματος πληρωμών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα αρκετά μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν και αφορά 1,17 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 883 εκατ. ευρώ αφορούν επιδοτήσεις που απορρέουν από το 70 αίτημα και 294 εκατ. ευρώ από το σκέλος των δανείων που σχετίζονται με το 6ο αίτημα. Επί της ουσίας για φέτος εκκρεμούν το 80 και το 9ο αίτημα.

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο το 53% ορόσημων έχει επιτευχθεί

Στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 2025, υποβλήθηκαν δύο αιτήματα πληρωμής ύψους 3,27 δις ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα έφτασαν τα 5,2 δις ευρώ. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε ως προς την αξιοποίηση πόρων. Έχουν ήδη εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ (65% του συνολικού προϋπολογισμού) ενώ με το πρόσφατο διπλό αίτημα οι εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 24,57 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω του 68% του προγράμματος.  Έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και προετοιμάζεται το επόμενο 8ο αίτημα πληρωμής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω επιχορηγήσεων ύψους 1,61 δισ ευρώ και δανείων συνολικού προϋπολογισμού 3,59 δισ ευρώ. Στις ενεργές δράσεις του ΤΑΑ, σημειώθηκε η εξέλιξη του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», τα δανειακά προγράμματα για τη στέγαση, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», το Smart Readiness, αλλά και η Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των ΑμεΑ.

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας

Βέβαια, ο αρμόδιος υπουργός  στάθηκε στο ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε 1 ευρώ, αλλά αυτό μένει να φανεί, καθότι ήδη υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες θέλουν να μην απορροφώνται στο τέλος όλα τα ταχρήματα από το δανειακό σκέλος. Όπως δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης: «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα όχι μόνο πολιτικής και γεωπολιτικής σταθερότητας αλλά και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σε μια συγκυρία όπου πνέουν αντίθετοι άνεμοι στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της υλοποίησης μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής με δημοσιονομική στοχοθεσία. Με αυτό τον τρόπο διατηρούνται συνεχείς ρυθμοί ανάπτυξης κατά πολύ υψηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα κατέκτησε και διατηρεί τις πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη ως προς την απορρόφηση πόρων. Έτσι προκύπτει η μεγέθυνση της οικονομίας, έτσι επιστρέφει σε σταθερή βάση το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Υποχρέωσή μας είναι να στεκόμαστε ψηλά στην Ευρώπη και δίπλα στην κοινωνία, χωρίς να χάσουμε ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, με στήριξη της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να συνεχίσουν να αυξάνονται τα εισοδήματα των συμπολιτών μας».

Οι δημόσιες επενδύσεις

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε την πλήρη εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025, ύψους 14,6 δισ ευρώ, την περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων πόρων για το 2026, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των 16,7 δισ. ευρώ. Αλλά και την προσήλωση στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ταχεία και πλήρη αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών πόρων.

Την ίδια στιγμή, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ και συμπληρωματικούς πόρους εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025. Καθώς και ένα νέο σύγχρονο μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΠΑ.

Το ΕΣΠΑ

Στο ΕΣΠΑ, το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ήταν επιτυχές και η χώρα δεν απώλεσε ούτε ένα ευρώ. Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην επίσημη ευρωπαϊκή κατάταξη, ενώ η πορεία υλοποίησης σχεδόν όλων των προγραμμάτων ακολουθεί την στοχοθεσία μας. Τονίστηκε επίσης ότι, στο πλαίσιο αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 20221-2027, όλα σχεδόν τα προγράμματα πέτυχαν τον στόχο του 10% με σημαντικά οφέλη για την χώρα. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι «εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους για το νέο Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορήγηση που ανέρχεται έως 95%». Στις δράσεις Τομεακών Προγραμμάτων αναδείχθηκε η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, το Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», αλλά και προγράμματα για την επιχειρηματικότητα, όπως το «Παράγουμε εδώ» και η Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ.

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

Στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σημειώθηκε ότι οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 92%, οι εντάξεις στο 64% και οι νομικές δεσμεύσεις στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Αναφορικά με το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 186,7 εκ. ευρώ, και ήδη έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις προϋπολογισμού 137 εκ. ευρώ.

Στην πορεία υλοποίησης των ΣΔΙΤ, υπογραμμίστηκε η υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων για το έργο των ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας , η ολοκλήρωση των διαγωνισμών σε έργα οδικών υποδομών (Θεσσαλονίκη- Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη) και φοιτητικών εστιών (Εστίες Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και η έγκριση  του έργου διαχείρισης απορριμμάτων Στερεάς Ελλάδας με υποδομές σε Λαμία, Χαλκίδα και Δελφούς.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία τριπλασίασε την αξία των δραστηριοτήτων της σε σχέση με το 2024, με τις εγκρίσεις δανείων προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 2025, να ανέρχεται στα 2,9 δις ευρώ, με πάνω από 16.500 δάνεια. Μάλιστα, το 90% των δανείων κατευθύνεται προς επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζόμενους και το αντίστοιχο ποσοστό σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 10 εκ. ευρώ. Το «Σπίτι μου ΙΙ» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του. Τον Ιανουάριο επετεύχθη το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ συμβασιοποιήσεις και με τα σημερινά στοιχεία, οι εγκρίσεις ανέρχονται στο 1,5 δισ ευρώ, με πάνω από 12,000 οικογένειες να έχουν βρει σπίτι

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων σημειώθηκε η εδραίωση του επενδυτικού οικοσυστήματος  VC/PE με ουσιαστικό μέγεθος και βάθος, που αριθμεί πλέον 42 νέα funds με συνολικά κεφάλαια 2,75 δις ευρώ (δημόσια & ιδιωτικά) και στηρίζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο. Το 2025 υπήρξε έτος σταθμός για επενδύσεις στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα με επενδύσεις 732,2 εκατ. ευρώ και συνολική αξία οικοσυστήματος άνω των 10,0 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι παγκόσμιοι δασμοί Τραμπ ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

ΗΠΑ: Οι παγκόσμιοι δασμοί Τραμπ ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Εργασιακό στρες: Οι 5 τρόποι που επηρεάζει τη ζωή σας

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στέγη: Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει – Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι
Στεγαστική κρίση 19.02.26

Το όνειρο της ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη ξεθωριάζει - Ένας στους δύο αμφιβάλλει ότι θα πάρει σπίτι

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσοστού (42%) όσων δεν αναμένουν να αποκτήσουν δική τους στέγη προέρχεται από οικονομική αδυναμία και όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Ο Τραμπ «εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Ανακλήθηκαν οι εκταφές 6 σορών – Επιμένουν για εργαστήρια στο εξωτερικό οι γονείς

Η εισαγγελέας Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου ακύρωσε 6 εκταφές, μετά το εξώδικο που έστειλαν συγγενείς θυμάτων οι οποίοι ζητούσαν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να γίνουν οι εξετάσεις.

Σύνταξη
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο