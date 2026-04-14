Έχοντας φτάσει στην ηλικία των 80 ετών, η γενιά των boomers που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος, πρόκειται να αλλάξει το μέλλον της γήρανσης για την ίδια και για όσους ακολουθούν.

Απέναντι σε όσα θα διεκδικήσουν, όπως καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και στέγαση, θεραπείες για την άνοια, νέα επαγγέλματα και προϊόντα θα εμφανιστούν δημιουργώντας ένα νέο καταναλωτικό κοινό με δυνατότητες δαπανών.

Ο αριθμός των Αμερικανών που γίνονται 80 ετών και άνω πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια

Οι boomers στην τρίτη ηλικία

«Επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία», σχολίασε στη Wall Street Journey ο Joseph Coughlin, διευθυντής του AgeLab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Σε αντίθεση με την υπομονετική «Σιωπηλή Γενιά», οι boomers είχαν υψηλές προσδοκίες και χρησιμοποίησαν την οικονομική και πολιτική τους επιρροή για να τις πραγματοποιήσουν.

Το ότι οι άνθρωποι σήμερα γερνούν τόσο πολύ, είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνταν στα 60 τους και ζούσαν μερικά χρόνια περισσότερο.

Σήμερα, ο αριθμός των Αμερικανών που γίνονται 80 ετών και άνω πλησιάζει τα 15 εκατομμύρια. Και ο αριθμός τους αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, λέει ο William Frey, δημογράφος στο Brookings Institution. Ενώ ελπίζουν να ζήσουν ακόμη περισσότερο: όσοι είναι 80 ετών και άνω, κατά μέσο όρο, φιλοδοξούν να ζήσουν έως τα 93, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Τα ταξίδια, οι διακοπές και η αναψυχή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των δαπανών για τα πλουσιότερα ζευγάρια άνω των 80 ετών

Πώς θα μεταβληθούν οι δαπάνες

Συνολικά, αυτοί οι γηραιότεροι baby boomers είναι καλύτερα μορφωμένοι και πλουσιότεροι από τις προηγούμενες γενιές – αν και υπάρχουν τεράστιες ανισότητες. Περισσότερο από άλλες ηλικιακές ομάδες, οι boomers προσέρχονται στις κάλπες, γεγονός που τους δίνει φωνή σε ό,τι συμβαίνει με τα δημόσια προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως το Medicare, όπως και η αγοραστική τους δύναμη.

Οι γενιές των boomers βοήθησαν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στον καταναλωτή και θα συνεχίσουν να το κάνουν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο ή επίπεδο. Οι προσωπικές δαπάνες μειώνονται σε μεγάλο βαθμό μετά τα 80, μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών, με λιγότερες δαπάνες για ταξίδια και διακοπές και περισσότερες για υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τον Michael Hurd, οικονομολόγο και ανώτερο κύριο ερευνητή στην Rand Corp.

Για παράδειγμα, η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύει περίπου το 15,4% των μέσων δαπανών των νοικοκυριών για ζευγάρια 80 ετών και άνω, σε σύγκριση με 11% για νοικοκυριά 65-69 ετών.

Εν τω μεταξύ, τα ταξίδια, οι διακοπές και η αναψυχή αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των δαπανών για τα πλουσιότερα ζευγάρια άνω των 80 ετών. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό από ό,τι ξοδεύουν τα πλουσιότερα ζευγάρια στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας των 60. Η τουριστική βιομηχανία θα ανταποκριθεί, προσφέροντας πιο αργού ρυθμού εκδρομές με επίκεντρο την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, για να κρατήσει τους ηλικιωμένους στο δρόμο.

Η ποιότητα ζωής

Με τόσες πολλές δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία boomers – και τα ενήλικα παιδιά τους – αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα και ένα λιγότερο περίπλοκο και κατακερματισμένο σύστημα.

Θα ζητήσουν περισσότερη διάγνωση και θεραπεία στο σπίτι, τηλεϊατρική, φορητές συσκευές, υποστήριξη για τους φροντιστές και καινοτομίες για την πρόληψη της άνοιας.

«Η ποιότητα ζωής, και όχι η διάρκεια ζωής, θα γίνει το σύνθημα των boomers καθώς θα διασχίζουν τα 70 και θα φτάνουν τα 80», τονίζει και ο Ken Dychtwald, διευθύνων σύμβουλος της Age Wave, μιας εταιρείας συμβούλων με έδρα την Καλιφόρνια που ειδικεύεται σε θέματα που σχετίζονται με τη γήρανση.

Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ, οι οποίες δαπανούν περισσότερα κατά κεφαλήν για την υγειονομική περίθαλψη από άλλες χώρες, κατατάσσονται 72ες στη διάρκεια ζωής. Αυτός ο όρος αναφέρεται στον αριθμό των ετών που οι άνθρωποι μπορούν να αναμένουν να ζήσουν με καλή υγεία.

Πηγή ΟΤ