19.11.2025 | 20:47
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Οικονομία 19 Νοεμβρίου 2025 | 22:41

Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η μεταβίβαση του πλούτου που κατέχουν οι Baby Boomers (γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964) στις νεότερες γενιές (Gen X, Millennials) είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά γεγονότα των επόμενων δεκαετιών και αναμένεται να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια και εθνική οικονομία.

Η γενιά των Baby Boomers κατέχει σήμερα μεγάλο μέρος του συνολικού πλούτου σε σύγκριση με τις νεότερες γενιές

Ο όγκος του πλούτου που αναμένεται να μεταβιβαστεί είναι πρωτοφανής. Οι εκτιμήσεις (κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη) μιλούν για τρισεκατομμύρια δολάρια/ευρώ που θα αλλάξουν χέρια.

Μια ματιά στα στοιχεία που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού «φωτίζουν» μια εποχή που δεν είναι τόσο μακρινή στις νεότερες γενιές όμως διαφέρει αρκετά σήμερα.

Οι baby boomers, θεωρούνται συγκριτικά πιο ευκατάστατοι

Η πλουσιότερη γενιά που υπήρξε ποτέ

Μια νέα έρευνα που φιλοξενεί στις σελίδες της η Washington Post αναδεικνύει πως οι Baby Boomers θεωρούνται, βάσει στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η πλουσιότερη γενιά που υπήρξε ποτέ (κατέχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 85 τρισεκατομμυρίων δολαρίων). Η μοναδική στα χρονιά αύξηση της περιουσίας τους, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα είναι δύσκολο να επαναληφθεί από τις επόμενες γενιές.

Αυτή η οικονομική υπεροχή δεν είναι τυχαία και οφείλεται σε μια σειρά από ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Οι Αμερικανοί ηλικίας 75 ετών και άνω αγόρασαν σπίτια και επένδυσαν σε μετοχές πριν η αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων εκτοξευθεί, σύμφωνα με τον Edward Wolff, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Έρευνα του National Bureau of Economic Research εξέτασε τις τέσσερις δεκαετίες μεταξύ 1983 και 2022, όταν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Baby Boomers είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται σημαντικά.

«Είναι εκπληκτικό το πόσο έχει αυξηθεί ο σχετικός πλούτος τους, τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια», δήλωσε ο Wolff. «Το 1983, ήταν από τις φτωχότερες ομάδες όσον αφορά τον πλούτο».

Ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες

Ο πλούτος των Baby Boomers -ειδικά εκείνων που έχουν συνταξιοδοτηθεί- αντικατοπτρίζει τις μοναδικά ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, σύμφωνα με τον Wolff και άλλους οικονομολόγους. Σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν δύσκολο για τις νεότερες γενιές να τους μιμηθούν, ειδικά καθώς είναι πιο πιθανό να επιβαρύνονται από χρέη ή έξοδα φροντίδας των παιδιών.

Το κόστος στέγασης συνέβαλε στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των Baby Boomers και όλων των άλλων γενιών, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η γενιά Χ (1965 έως 1980), οι millennials (1981 έως 1996) και οι νεότερες γενιές αφιερώνουν όλο και μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους στη στέγαση.

Οι Baby Boomers «μπήκαν στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια δεκαετιών ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, αυξανόμενης παραγωγικότητας και σχετικά υψηλών πραγματικών μισθών», δήλωσε η Olivia Mitchell, καθηγήτρια οικονομικών επιχειρήσεων και δημόσιας πολιτικής στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Βρισκόταν στην ακμή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων ανοδικής πορείας των χρηματιστηριακών αγορών (1980 και 1990) καθώς και κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης που ακολούθησε τη «Μεγάλη Ύφεση».

Μεγαλύτερα χρέη

Αντιμετώπισαν χαμηλότερα έξοδα για δίδακτρα και υγειονομική περίθαλψη και επωφελήθηκαν από ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων συντελεστών φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, σύμφωνα με την καθηγήτρια.

Αντίθετα, οι νεότερες γενιές υπέφεραν από τη «Μεγάλη Ύφεση» -διήρκεσε από τα τέλη του 2007 έως τα μέσα του 2009- στην αρχή της καριέρας τους και από τις πιο ασταθείς κεφαλαιαγορές που ακολούθησαν. Όσον αφορά τους κάτω των 40 ετών έπεσαν «θύματα» του κόστους στέγασης και της αστάθειας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

«Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους μεσαίου εισοδήματος, οι πραγματικές αυξήσεις των μισθών από τη δεκαετία του 2000 ήταν μέτριες, σε σύγκριση με την ισχυρή αύξηση των μισθών από την οποία επωφελήθηκαν οι Baby Boomers στα μέσα της καριέρας τους», είπε ο Mitchell.

Στα 30 του, ο μέσος millennial είχε περίπου διπλάσιο χρέος από τον αντίστοιχο Baby Boomers, λέει ο Jeremy Ney, καθηγητής στη σχολή επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Columbia.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, «υπήρξε μια τεράστια άνθηση που πολλοί κατάφεραν να εκμεταλλευτούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Ney. «Και όταν το συγκρίνεις με το σκάσιμο της φούσκας των dot-com, όταν το συγκρίνεις με την κρίση των στεγαστικών δανείων του 2008, όταν το συγκρίνεις με την πτώση λόγω του κορονοϊού, έγινε πολύ πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να επενδύσουν, να συσσωρεύσουν πλούτο».

Τα προνομιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Στο μεταξύ, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία Baby Boomers επωφελήθηκαν από την πρόσβαση σε συνταξιοδοτικά προγράμματα, πολλά από τα οποία καταργήθηκαν σταδιακά στον ιδιωτικό τομέα τη δεκαετία του 1980. Η άνοδος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους εργοδότες οδήγησε επίσης σε αύξηση των μετοχικών συμμετοχών των Baby Boomers.

Σήμερα, περίπου το ήμισυ του πλούτου είναι δεσμευμένο σε μετρητά, ομόλογα, μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια που κατέχονται άμεσα ή μέσω συνταξιοδοτικών λογαριασμών ή άλλων χρηματοοικονομικών συμμετοχών, δήλωσε η Mitchell, επικαλούμενος στοιχεία έρευνας του 2023 από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Αν και η γενιά αυτή αποτελεί περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού, κατέχει περισσότερο από το ήμισυ των εταιρικών μετοχών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι Baby Boomers έχουν συσσωρεύσει περιουσία ύψους 85,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από το ποσό που έχουν συσσωρεύσει οι Gen X και τετραπλάσιο από το ποσό που έχουν συσσωρεύσει οι millennials.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Baby Boomers επωφελήθηκαν από την πρόσβαση σε συνταξιοδοτικά προγράμματα

Η στέγαση

Ίσως το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου προέρχεται από τα σπίτια τους.

Πολλοί ήταν σε καλύτερη θέση να αγοράσουν κατά τη διάρκεια περιόδων με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μετά τη «Μεγάλη Ύφεση» και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, δήλωσε η Annamaria Lusardi, διευθύντρια της Πρωτοβουλίας για τη Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.

Η μέση τιμή κατοικίας στη χώρα ήταν 410.800 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2025, συγκριτικά με 327.100 δολάρια λίγο πριν ξεκινήσει η πανδημία το 2020, σύμφωνα με δεδομένα της Federal Reserve. Η μέση τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη στον Βορρά (796.700 δολάρια) και στη Δύση (531.100 δολάρια).

Σε σύγκριση, η μέση τιμή κατοικίας το πρώτο τρίμηνο του 1976 –όταν οι μεγαλύτεροι boomers ήταν 30– ήταν 42.800 δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα της Fed. Αυτό αντιστοιχεί σε 242.400 δολάρια, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό.

Περίπου το ένα τρίτο της περιουσίας τους  σήμερα αντιστοιχεί στην αξία της κύριας κατοικίας τους, λέει η Mitchell, επικαλούμενη έρευνα του 2023. Οι boomers αγόρασαν συνολικά σπίτια σε μικρότερες ηλικίες από τις μεταγενέστερες γενιές και όταν οι τιμές ήταν σημαντικά χαμηλότερες, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από δεκαετίες αύξησης της αξίας των ακινήτων.

Stream newspaper
