# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
Οι baby boomers πανταχού παρόντες – Πώς βάζουν «στοπ» στα σχέδια των νεότερων για θέσεις εργασίας και κατοικίες
Διεθνής Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025

Οι baby boomers πανταχού παρόντες – Πώς βάζουν «στοπ» στα σχέδια των νεότερων για θέσεις εργασίας και κατοικίες

Οι baby boomers έχουν βρει τον τρόπο να καταλαμβάνουν «χώρο», παραγκωνίζοντας τις νεότερες γενιές από πολλούς τομείς

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Οι baby boomers είναι μια τεράστια γενιά, με περίπου 76 εκατομμύρια μωρά να έχουν γεννηθεί από το 1946 έως το 1964. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, κυριάρχησαν στην κοινωνία — από την παιδική τους ηλικία στη δεκαετία του 1950, μέχρι την επαναστατική δεκαετία του 1960 και του 1970 και την οικογενειακή δεκαετία του 1980.

Αν και η επιρροή τους έχει αρχίσει να εξασθενεί κάπως, τα πράγματα στον επαγγελματικό κλάδο είναι λίγο πιο περίπλοκα, κάτι που επεκτείνεται και σε άλλους τομείς.

Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι baby boomers

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες γερνούν, με τον μέσο όρο ηλικίας των CEO να είναι σχεδόν 60 έτη. Ορισμένα στελέχη της γενιάς των baby boomers επέστρεψαν στις κορυφαίες θέσεις. Η μέση ηλικία στο Αμερικανικό Κογκρέσο είναι 65 έτη. Οι baby boomers διατηρούν τα σπίτια τους και ελέγχουν ένα δυσανάλογο μέρος του πλούτου. Ακόμα και στο Χόλιγουντ, πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία (γενικά άνδρες) αστέρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στη μεγάλη οθόνη — ο Τομ Κρουζ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ, είναι πράγματι baby boomers.

«Η δημογραφία είναι ένα παράξενο φαινόμενο, γιατί εξελίσσεται αργά και μετά το παρατηρείς παντού», λέει ο Κέβιν Μούνγκερ, συγγραφέας του βιβλίου «Generation Gap: Why the Baby Boomers Still Dominate American Politics and Culture» (Το χάσμα μεταξύ των γενεών: Γιατί οι baby boomers εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αμερικανική πολιτική και κουλτούρα).

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι baby boomers παραμένουν στο προσκήνιο είναι το απλό γεγονός ότι ζουν για πολύ καιρό.

Είναι υπέροχο που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, έχουν πιο υγιή ζωή και παραμένουν δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο οι baby boomers συνεχίζουν να επικρατούν μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικός. Προκαλεί ένα αίσθημα απογοήτευσης στις νεότερες γενιές που προσπαθούν να χαράξουν τη δική τους θέση στα διοικητικά συμβούλια, τα νομοθετικά όργανα και τα σπίτια. Οι baby boomers έχουν τη φήμη ότι είναι μια εγωιστική, υλιστική γενιά και κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια γενιά που δεν αφήνει χώρο για τους άλλους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι baby boomers παραμένουν στο προσκήνιο είναι το απλό γεγονός ότι ζουν για πολύ καιρό. Το 1950, το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ήταν 68 έτη, ενώ σήμερα είναι 79. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχει οδηγήσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων να ζουν πιο αργά — παντρεύονται αργότερα, κάνουν παιδιά αργότερα και αγοράζουν σπίτια αργότερα. Αυτή η χρονολογική επέκταση ισχύει και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι μπορεί να συνταξιοδοτηθούν αργότερα και να μείνουν στα σπίτια τους για περισσότερο χρόνο.

«Κολλημένοι» στις συνήθειες και τις εργασίες τους;

«Το χρονοδιάγραμμα για τις περισσότερες σημαντικές μεταβάσεις στη ζωή έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά», λέει ο Ντέιβιντ Έκερντ, ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας και γεροντολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας.

Δεν είναι μόνο η μακροζωία που αποτελεί παράγοντα. Η συνταξιοδότηση έχει γίνει πιο αβέβαιη, καθώς οι χώροι εργασίας έχουν απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές συντάξεις και ορισμένοι ηλικιωμένοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να εργάζονται. Η Κοινωνική Ασφάλιση επίσης παροτρύνει τους ανθρώπους να αναβάλουν την αποχώρησή τους από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς οι παροχές είναι χαμηλότερες αν συνταξιοδοτηθούν και αρχίσουν να τις εισπράττουν νωρίτερα, και υψηλότερες αν τις εισπράττουν αργότερα. Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα, πολλοί baby boomers προτιμούν απλώς να συνεχίσουν να εργάζονται — πιστεύουν ότι τους κρατάει υγιείς και η ταυτότητά τους είναι βαθιά συνυφασμένη με αυτό. Σε τελική ανάλυση, οι baby boomers ήταν η γενιά που πρακτικά εφηύρε την κουλτούρα της σκληρής δουλειάς.

«Στην αμερικανική κουλτούρα, είμαστε τόσο δεμένοι με τις δουλειές μας που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν», λέει ο Μούνγκερ.

Η έλλειψη σχεδιασμού διαδοχής θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Πολλοί επιχειρηματίες της γενιάς των baby boomers συνεχίζουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους πολύ μετά την τυπική ηλικία συνταξιοδότησης και παραμένουν επίσης σε διευθυντικές θέσεις. Ενώ οι ίδιοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προβλήματα ηλικίας των εταιρειών τους, ο Σον Κόουλ, πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος της Cowen Partners Executive Search, λέει ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος προέρχεται από τους προϊσταμένους τους — το διοικητικό συμβούλιο. «Τα διοικητικά συμβούλια αποτελούνται από άτομα της ίδιας ηλικίας ή μεγαλύτερα, και έτσι είναι σαν μια συνεχής ‘ψύχωση’», λέει. «Ειδικά σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, είναι ένας αρκετά άνετος τρόπος ζωής, οπότε γιατί να τον εγκαταλείψουν;»

Η έλλειψη σχεδιασμού διαδοχής θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις — δυστυχώς, ο χρόνος έρχεται για όλους μας — και σε εκείνο το σημείο, οι ανερχόμενοι ηγέτες θα πρέπει να αγωνιστούν, ή οι εταιρείες θα πρέπει να βασιστούν σε λιγότερο συμβατικές δομές, όπως η αυξανόμενη τάση των συν-διευθυντών.

Η στεγαστική τους κινητικότητα

Πολλοί από τους πολιτικούς ηγέτες της Αμερικής είναι 60, 70 και ακόμη και 80 ετών. Δεν είναι απολύτως κακό για έναν πολιτικό να είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά υπάρχουν μειονεκτήματα. Οι ηλικιωμένοι που προσκολλώνται στην πολιτική εξουσία μπορεί επίσης να μην συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογίες, τις πολιτισμικές αλλαγές ή τους τρόπους σκέψης. Η διαδοχή είναι επίσης ένα πρόβλημα.

Μετακομίζουν για να είναι πιο κοντά σε φίλους και συγγενείς και να απολαύσουν τη συνταξιοδότησή τους, αλλά δεν αναζητούν μικρότερα σπίτια.

Όπως αναφέρει το Business Insider, ίσως το πιο τεταμένο διαγενεακό ζήτημα της εποχής είναι αυτό που βρίσκεται πιο «κοντά» μας. Πολλοί baby boomers είναι απρόθυμοι να πουλήσουν τα σπίτια τους και να μετακομίσουν σε μικρότερα για διάφορους λόγους — εξακολουθούν να είναι σίγουροι ότι μπορούν να μείνουν στα οικογενειακά τους σπίτια, από άποψη υγείας, έχουν επενδύσει πολλά χρήματα και χρόνο στις κατοικίες τους και δεν θέλουν να αναλάβουν ένα νέο στεγαστικό δάνειο με υψηλότερο επιτόκιο.

Η Τζέσικα Λάουτζ, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων, θεωρεί ότι οι baby boomers αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο των αγοραστών ακινήτων. Μετακομίζουν για να είναι πιο κοντά σε φίλους και συγγενείς και να απολαύσουν τη συνταξιοδότησή τους, αλλά δεν αναζητούν μικρότερα σπίτια. «Λένε ότι μετακομίζουν για να μειώσουν το μέγεθος του σπιτιού τους, αλλά όταν εξετάζουμε τα στοιχεία, δεν το κάνουν σε μεγάλο βαθμό», αναφέρει η Λάουτζ. Αυτό σημαίνει ότι ανταγωνίζονται τους νεότερους αγοραστές ακινήτων, αλλά έχουν ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα — οι μισοί από τους αγοραστές ακινήτων στην ηλικία των 70 ετών πληρώνουν μετρητά, όπως και το 40% των ατόμων στην ηλικία των 60 ετών. Συγκριτικά, το 5% των millennials και το 15% των Gen Xers πληρώνουν μετρητά.

Αναγκαία η ήρεμη συνύπαρξη

Κάποιο επίπεδο διαγενεακής σύγκρουσης είναι εμφανές. Οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ότι οι νέοι δεν ξέρουν τι κάνουν, και οι νέοι αισθάνονται ότι οι ηλικιωμένοι είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, σε μια αιώνια μάχη. Ένας 20άρης μπορεί να ζηλεύει έναν 70άρη για τον συσσωρευμένο πλούτο του, ενώ ο 70άρης εύχεται να είχε την ενέργεια του 20άρη. Και πρέπει απλώς να βρουν τον τρόπο να συνυπάρξουν και να προχωρήσουν μπροστά.

Στον χώρο του θεάματος, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι, μεγάλοι αστέρες είναι η παρακμή του «μονοπωλίου».

«Οι οικογένειες, τα πολιτικά κόμματα, οι επιχειρήσεις, οι ομάδες, οι οργανώσεις, όλοι πρέπει να βρουν τρόπους για να περάσουν οι νέοι τη σκυτάλη από τους ηλικιωμένους», λέει ο Έκερντ. «Αυτό είναι μια σταθερή κατάσταση σε όλη την ιστορία και απαιτεί κάποια ομαλή επίλυση των αντίθετων συμφερόντων των νέων όταν θέλουν ή επιθυμούν τους πόρους και την εξουσία που οι ηλικιωμένοι διστάζουν να παραχωρήσουν».

Υπάρχουν στοιχεία που είναι μοναδικά στη σύγχρονη εποχή. Στον χώρο του θεάματος, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι, μεγάλοι αστέρες είναι η παρακμή του «μονοπωλίου», τονίζει το Business Insider. Το διαδίκτυο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης μας έχουν απομονώσει σε τέτοιο βαθμό που σπάνια «καταναλώνουμε» τα ίδια πράγματα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους νέους ηθοποιούς να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους, ήδη καθιερωμένους συναδέλφους τους. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι baby boomers κατάφεραν να συσσωρεύσουν τόσο μεγάλο πλούτο είναι ότι είχαν γενικά ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μπόρεσαν να αποταμιεύσουν πολλά χρήματα και να αγοράσουν πολλά πράγματα. Παρά τη συλλογική οικονομική τους άνεση, το γεγονός ότι ζουν περισσότερο σημαίνει ότι ίσως θέλουν να εργαστούν περισσότερο για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξεμείνουν από χρήματα κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Οι baby boomers μπορεί να είναι μια γενιά που δεν μπορεί να αποχωριστεί το παρελθόν, αλλά μερικά από τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να ορίσουν τη γενιά Χ, τους millennials και ακόμη και τη Gen Z στο μέλλον.

Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
