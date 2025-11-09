Οι baby boomers πανταχού παρόντες – Πώς βάζουν «στοπ» στα σχέδια των νεότερων για θέσεις εργασίας και κατοικίες

Οι baby boomers είναι μια τεράστια γενιά, με περίπου 76 εκατομμύρια μωρά να έχουν γεννηθεί από το 1946 έως το 1964. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, κυριάρχησαν στην κοινωνία — από την παιδική τους ηλικία στη δεκαετία του 1950, μέχρι την επαναστατική δεκαετία του 1960 και του 1970 και την οικογενειακή δεκαετία του 1980.

Αν και η επιρροή τους έχει αρχίσει να εξασθενεί κάπως, τα πράγματα στον επαγγελματικό κλάδο είναι λίγο πιο περίπλοκα, κάτι που επεκτείνεται και σε άλλους τομείς.

Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι baby boomers

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες γερνούν, με τον μέσο όρο ηλικίας των CEO να είναι σχεδόν 60 έτη. Ορισμένα στελέχη της γενιάς των baby boomers επέστρεψαν στις κορυφαίες θέσεις. Η μέση ηλικία στο Αμερικανικό Κογκρέσο είναι 65 έτη. Οι baby boomers διατηρούν τα σπίτια τους και ελέγχουν ένα δυσανάλογο μέρος του πλούτου. Ακόμα και στο Χόλιγουντ, πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία (γενικά άνδρες) αστέρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στη μεγάλη οθόνη — ο Τομ Κρουζ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Μπραντ Πιτ, είναι πράγματι baby boomers.

«Η δημογραφία είναι ένα παράξενο φαινόμενο, γιατί εξελίσσεται αργά και μετά το παρατηρείς παντού», λέει ο Κέβιν Μούνγκερ, συγγραφέας του βιβλίου «Generation Gap: Why the Baby Boomers Still Dominate American Politics and Culture» (Το χάσμα μεταξύ των γενεών: Γιατί οι baby boomers εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αμερικανική πολιτική και κουλτούρα).

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι baby boomers παραμένουν στο προσκήνιο είναι το απλό γεγονός ότι ζουν για πολύ καιρό.

Είναι υπέροχο που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, έχουν πιο υγιή ζωή και παραμένουν δραστήριοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο οι baby boomers συνεχίζουν να επικρατούν μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικός. Προκαλεί ένα αίσθημα απογοήτευσης στις νεότερες γενιές που προσπαθούν να χαράξουν τη δική τους θέση στα διοικητικά συμβούλια, τα νομοθετικά όργανα και τα σπίτια. Οι baby boomers έχουν τη φήμη ότι είναι μια εγωιστική, υλιστική γενιά και κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια γενιά που δεν αφήνει χώρο για τους άλλους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Business Insider.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι baby boomers παραμένουν στο προσκήνιο είναι το απλό γεγονός ότι ζουν για πολύ καιρό. Το 1950, το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ ήταν 68 έτη, ενώ σήμερα είναι 79. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχει οδηγήσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων να ζουν πιο αργά — παντρεύονται αργότερα, κάνουν παιδιά αργότερα και αγοράζουν σπίτια αργότερα. Αυτή η χρονολογική επέκταση ισχύει και για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι μπορεί να συνταξιοδοτηθούν αργότερα και να μείνουν στα σπίτια τους για περισσότερο χρόνο.

«Κολλημένοι» στις συνήθειες και τις εργασίες τους;

«Το χρονοδιάγραμμα για τις περισσότερες σημαντικές μεταβάσεις στη ζωή έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά», λέει ο Ντέιβιντ Έκερντ, ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας και γεροντολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας.

Δεν είναι μόνο η μακροζωία που αποτελεί παράγοντα. Η συνταξιοδότηση έχει γίνει πιο αβέβαιη, καθώς οι χώροι εργασίας έχουν απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές συντάξεις και ορισμένοι ηλικιωμένοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να εργάζονται. Η Κοινωνική Ασφάλιση επίσης παροτρύνει τους ανθρώπους να αναβάλουν την αποχώρησή τους από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς οι παροχές είναι χαμηλότερες αν συνταξιοδοτηθούν και αρχίσουν να τις εισπράττουν νωρίτερα, και υψηλότερες αν τις εισπράττουν αργότερα. Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα, πολλοί baby boomers προτιμούν απλώς να συνεχίσουν να εργάζονται — πιστεύουν ότι τους κρατάει υγιείς και η ταυτότητά τους είναι βαθιά συνυφασμένη με αυτό. Σε τελική ανάλυση, οι baby boomers ήταν η γενιά που πρακτικά εφηύρε την κουλτούρα της σκληρής δουλειάς.

«Στην αμερικανική κουλτούρα, είμαστε τόσο δεμένοι με τις δουλειές μας που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν», λέει ο Μούνγκερ.

Η έλλειψη σχεδιασμού διαδοχής θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Πολλοί επιχειρηματίες της γενιάς των baby boomers συνεχίζουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους πολύ μετά την τυπική ηλικία συνταξιοδότησης και παραμένουν επίσης σε διευθυντικές θέσεις. Ενώ οι ίδιοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι συχνά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προβλήματα ηλικίας των εταιρειών τους, ο Σον Κόουλ, πρόεδρος και ιδρυτικός εταίρος της Cowen Partners Executive Search, λέει ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος προέρχεται από τους προϊσταμένους τους — το διοικητικό συμβούλιο. «Τα διοικητικά συμβούλια αποτελούνται από άτομα της ίδιας ηλικίας ή μεγαλύτερα, και έτσι είναι σαν μια συνεχής ‘ψύχωση’», λέει. «Ειδικά σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, είναι ένας αρκετά άνετος τρόπος ζωής, οπότε γιατί να τον εγκαταλείψουν;»

Η έλλειψη σχεδιασμού διαδοχής θα έχει τελικά αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις — δυστυχώς, ο χρόνος έρχεται για όλους μας — και σε εκείνο το σημείο, οι ανερχόμενοι ηγέτες θα πρέπει να αγωνιστούν, ή οι εταιρείες θα πρέπει να βασιστούν σε λιγότερο συμβατικές δομές, όπως η αυξανόμενη τάση των συν-διευθυντών.

Η στεγαστική τους κινητικότητα

Πολλοί από τους πολιτικούς ηγέτες της Αμερικής είναι 60, 70 και ακόμη και 80 ετών. Δεν είναι απολύτως κακό για έναν πολιτικό να είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, αλλά υπάρχουν μειονεκτήματα. Οι ηλικιωμένοι που προσκολλώνται στην πολιτική εξουσία μπορεί επίσης να μην συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογίες, τις πολιτισμικές αλλαγές ή τους τρόπους σκέψης. Η διαδοχή είναι επίσης ένα πρόβλημα.

Μετακομίζουν για να είναι πιο κοντά σε φίλους και συγγενείς και να απολαύσουν τη συνταξιοδότησή τους, αλλά δεν αναζητούν μικρότερα σπίτια.

Όπως αναφέρει το Business Insider, ίσως το πιο τεταμένο διαγενεακό ζήτημα της εποχής είναι αυτό που βρίσκεται πιο «κοντά» μας. Πολλοί baby boomers είναι απρόθυμοι να πουλήσουν τα σπίτια τους και να μετακομίσουν σε μικρότερα για διάφορους λόγους — εξακολουθούν να είναι σίγουροι ότι μπορούν να μείνουν στα οικογενειακά τους σπίτια, από άποψη υγείας, έχουν επενδύσει πολλά χρήματα και χρόνο στις κατοικίες τους και δεν θέλουν να αναλάβουν ένα νέο στεγαστικό δάνειο με υψηλότερο επιτόκιο.

Η Τζέσικα Λάουτζ, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων, θεωρεί ότι οι baby boomers αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο των αγοραστών ακινήτων. Μετακομίζουν για να είναι πιο κοντά σε φίλους και συγγενείς και να απολαύσουν τη συνταξιοδότησή τους, αλλά δεν αναζητούν μικρότερα σπίτια. «Λένε ότι μετακομίζουν για να μειώσουν το μέγεθος του σπιτιού τους, αλλά όταν εξετάζουμε τα στοιχεία, δεν το κάνουν σε μεγάλο βαθμό», αναφέρει η Λάουτζ. Αυτό σημαίνει ότι ανταγωνίζονται τους νεότερους αγοραστές ακινήτων, αλλά έχουν ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα — οι μισοί από τους αγοραστές ακινήτων στην ηλικία των 70 ετών πληρώνουν μετρητά, όπως και το 40% των ατόμων στην ηλικία των 60 ετών. Συγκριτικά, το 5% των millennials και το 15% των Gen Xers πληρώνουν μετρητά.

Αναγκαία η ήρεμη συνύπαρξη

Κάποιο επίπεδο διαγενεακής σύγκρουσης είναι εμφανές. Οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ότι οι νέοι δεν ξέρουν τι κάνουν, και οι νέοι αισθάνονται ότι οι ηλικιωμένοι είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα, σε μια αιώνια μάχη. Ένας 20άρης μπορεί να ζηλεύει έναν 70άρη για τον συσσωρευμένο πλούτο του, ενώ ο 70άρης εύχεται να είχε την ενέργεια του 20άρη. Και πρέπει απλώς να βρουν τον τρόπο να συνυπάρξουν και να προχωρήσουν μπροστά.

Στον χώρο του θεάματος, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι, μεγάλοι αστέρες είναι η παρακμή του «μονοπωλίου».

«Οι οικογένειες, τα πολιτικά κόμματα, οι επιχειρήσεις, οι ομάδες, οι οργανώσεις, όλοι πρέπει να βρουν τρόπους για να περάσουν οι νέοι τη σκυτάλη από τους ηλικιωμένους», λέει ο Έκερντ. «Αυτό είναι μια σταθερή κατάσταση σε όλη την ιστορία και απαιτεί κάποια ομαλή επίλυση των αντίθετων συμφερόντων των νέων όταν θέλουν ή επιθυμούν τους πόρους και την εξουσία που οι ηλικιωμένοι διστάζουν να παραχωρήσουν».

Υπάρχουν στοιχεία που είναι μοναδικά στη σύγχρονη εποχή. Στον χώρο του θεάματος, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι, μεγάλοι αστέρες είναι η παρακμή του «μονοπωλίου», τονίζει το Business Insider. Το διαδίκτυο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης μας έχουν απομονώσει σε τέτοιο βαθμό που σπάνια «καταναλώνουμε» τα ίδια πράγματα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους νέους ηθοποιούς να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους, ήδη καθιερωμένους συναδέλφους τους. Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι baby boomers κατάφεραν να συσσωρεύσουν τόσο μεγάλο πλούτο είναι ότι είχαν γενικά ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μπόρεσαν να αποταμιεύσουν πολλά χρήματα και να αγοράσουν πολλά πράγματα. Παρά τη συλλογική οικονομική τους άνεση, το γεγονός ότι ζουν περισσότερο σημαίνει ότι ίσως θέλουν να εργαστούν περισσότερο για να βεβαιωθούν ότι δεν θα ξεμείνουν από χρήματα κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Οι baby boomers μπορεί να είναι μια γενιά που δεν μπορεί να αποχωριστεί το παρελθόν, αλλά μερικά από τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να ορίσουν τη γενιά Χ, τους millennials και ακόμη και τη Gen Z στο μέλλον.