Πάτρα: 44χρονος έκλεψε μηχανή για να «διαδώσει τον λόγο του Θεού» – Έκανε βόλτες μέχρι τα Καλάβρυτα

Βόλτες με κλεμμένη μηχανή έκανε ένας 44χρονος που τελικά εντοπίσθηκε και συνελήφθη στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης έκλεψε τη μηχανή στην Πάτρα και στη συνέχεια βρέθηκε στα Καλάβρυτα όπου κάθισε σε καφετέρια και έφυγε χωρίς να πληρώσει.

Μετά από έρευνες της Αστυνομίας ο 44χρονος εντοπίστηκε στο Ξυλόκαστρο.

Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι είναι απεσταλμένος του Θεού και του «εστάλη» η μηχανή από τον Ιησού Χρηστό προκειμένου να διαδώσει τον λόγο του Ύψιστου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ο 44χρονος μεταφέρθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η μηχανή είχε κλαπεί από την οδό Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα και επεστράφη στον ιδιοκτήτη.