Πάτρα: 44χρονος έκλεψε μηχανή για να «διαδώσει τον λόγο του Θεού» – Έκανε βόλτες μέχρι τα Καλάβρυτα
Ο 44χρονος συνελήφθη και τελικά οδηγήθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στην Πάτρα
Βόλτες με κλεμμένη μηχανή έκανε ένας 44χρονος που τελικά εντοπίσθηκε και συνελήφθη στο Ξυλόκαστρο.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης έκλεψε τη μηχανή στην Πάτρα και στη συνέχεια βρέθηκε στα Καλάβρυτα όπου κάθισε σε καφετέρια και έφυγε χωρίς να πληρώσει.
Μετά από έρευνες της Αστυνομίας ο 44χρονος εντοπίστηκε στο Ξυλόκαστρο.
Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι είναι απεσταλμένος του Θεού και του «εστάλη» η μηχανή από τον Ιησού Χρηστό προκειμένου να διαδώσει τον λόγο του Ύψιστου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ο 44χρονος μεταφέρθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Η μηχανή είχε κλαπεί από την οδό Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα και επεστράφη στον ιδιοκτήτη.
