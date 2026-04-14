Πάτρα: 44χρονος έκλεψε μηχανή για να «διαδώσει τον λόγο του Θεού» – Έκανε βόλτες μέχρι τα Καλάβρυτα
Ελλάδα 14 Απριλίου 2026, 23:17

Ο 44χρονος συνελήφθη και τελικά οδηγήθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στην Πάτρα

Η νυχτερινή συνήθεια που αυξάνει αθόρυβα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Βόλτες με κλεμμένη μηχανή έκανε ένας 44χρονος που τελικά εντοπίσθηκε και συνελήφθη στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης έκλεψε τη μηχανή στην Πάτρα και στη συνέχεια βρέθηκε στα Καλάβρυτα όπου κάθισε σε καφετέρια και έφυγε χωρίς να πληρώσει.

Μετά από έρευνες της Αστυνομίας ο 44χρονος εντοπίστηκε στο Ξυλόκαστρο.

Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι είναι απεσταλμένος του Θεού και του «εστάλη» η μηχανή από τον Ιησού Χρηστό προκειμένου να διαδώσει τον λόγο του Ύψιστου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ο 44χρονος μεταφέρθηκε στη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η μηχανή είχε κλαπεί από την οδό Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα και επεστράφη στον ιδιοκτήτη.

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Κερατσίνι: Οροφές που στάζουν στο 7ο νηπιαγωγείο – Φόβους για την ασφάλεια των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς
Ελλάδα 14.04.26

Οι γονείς ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο δήμαρχος Κερατσινίου -Δραπετσώνας λέει στο in πως τα τελευταία πέντε χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο για τις σχολικές μονάδες

Αφροδίτη Τζιαντζή
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν ξανά το λιμάνι της Μυτιλήνης – Ο λόγος που διαμαρτύρονται
Ελλάδα 14.04.26 Upd: 17:00

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου και απέκλεισαν την είσοδο των επιβατών στο πλοίο που αναχωρεί σήμερα Τρίτη του Πάσχα. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου

Με προβλήματα και το δεύτερο μεγάλο κύμα επιστροφής εκδρομέων του Πάσχα – Πού καταγράφεται μποτιλιάρισμα
Κυκλοφοριακό 14.04.26

Στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια, ωστόσο καταγράφεται μποτιλιάρισμα στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, της Κηφισιάς και της Μεταμόρφωσης

Meteo: Η αφρικανική σκόνη ήρθε και θα μείνει – Πότε αναμένονται λασποβροχές – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Χάρτες 14.04.26

Το meteo δημοσιεύει χάρτες με τη διασπορά αφρικανικής σκόνης τις επόμενες μέρες - Το φαινόμενο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή ενώ θα σημειωθούν και έντονες λασποβροχές

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου
«Χυδαίες επιθέσεις» 14.04.26

Εκφοβισμό κατά των δικαστών βλέπει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και με ομόφωνη απόφασή του προαναγγέλλει κινήσεις κατά της Ζωής και του Νίκος Κωνσταντοπούλου

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα
Champions League 15.04.26

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Πυκνά σύννεφα 14.04.26

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Κόσμος 14.04.26

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ακρίβεια 14.04.26

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.04.26

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Γιάννης Αγουρίδης
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Κόσμος 14.04.26

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Αγώνας δρόμου 14.04.26

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
English edition 14.04.26

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και συμμάχων τους: Παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια στη Ασία
Από το Πεκίνο 14.04.26

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι υποδαυλίζουν τις εντάσεις στην Ασία. Και υποστηρίζει ότι στόχος τους είναι να μειώσουν τη ρωσική και κινεζική επιρροή.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Champions League 14.04.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 14.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης – Το καμπανάκι της Τράπεζας της Ελλάδος
Σφίγγει ο κλοιός 14.04.26

Η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει δεκάδες ορόσημα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που φαίνεται δύσκολο, αν και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι θα επιτευχθούν οι απαραίτητοι στόχοι

Λουκάς Καρνής
«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
Απόλυτη πανωλεθρία 14.04.26

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Σύνταξη
Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

