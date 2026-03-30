Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΗ')
Literature 30 Μαρτίου 2026, 09:55

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΗ’)

Το κύκνειο άσμα του Ισοκράτη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο λόγος που φέρει την ονομασία Παναθηναϊκός υπήρξε το κύκνειο άσμα του Ισοκράτη. Ο ίδιος αναφέρει ότι ξεκίνησε να τον γράφει σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών και ότι τον ολοκλήρωσε τρία χρόνια αργότερα, στα ενενήντα επτά του. Σε αυτό το τελευταίο σύγγραμμά του ο κορυφαίος ρήτορας καταπιάνεται με τρία θέματα, που η μεταξύ τους οργανική σύνδεση δεν είναι παντού αντάξια της εξαιρετικής φήμης του: τον έπαινο της αθηναϊκής πολιτείας, την παρουσίαση του σημαντικού προσωπικού του έργου και το καίριο ζήτημα του ιδανικού πολιτεύματος.

Στο προοίμιο του λόγου του, ο Ισοκράτης, αποχαιρετώντας την ενεργό συγγραφική δράση, προβαίνει σε μια συνολική αποτίμηση του βίου και του έργου του, στο οποίο –όπως ο ίδιος ισχυρίζεται– κεντρική ιδέα ήταν τα συμφέροντα τόσο της πόλης του όσο και των άλλων Ελλήνων. Στο πλαίσιο της αναδρομικής αυτής αφήγησης ο ρήτορας βρίσκει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του για τους «πεπαιδευμένους», δηλαδή για το ποιους θεωρεί μορφωμένους ανθρώπους.

Στη συνέχεια ο Ισοκράτης στρέφει την προσοχή του στην πόλη της Αθήνας, έχοντας την πρόθεση να την εγκωμιάσει για τη δύναμή της και τα κατορθώματά της, αλλά και να αναδείξει τις ευεργεσίες της προς τους άλλους Έλληνες. Η μέθοδος που ακολουθεί για να αποδείξει την ορθότητα των θέσεών του συνίσταται στη σύγκριση της Αθήνας με το αντίπαλον δέος, τη Σπάρτη. Κατά τη δική του αντίληψη, ήταν δίκαιο να επαινείται η Αθήνα, που είχε προσφέρει πολλά καλά στους άλλους, και όχι η Σπάρτη, που ενδιαφερόταν μόνο για τα συμφέροντά της.

Οι Αθηναίοι –υποστηρίζει ο Ισοκράτης– ήταν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στους Περσικούς Πολέμους και υπήρξαν οι κύριοι συντελεστές των ελληνικών κατορθωμάτων τής τότε περιόδου. Επίσης, ήταν εκείνοι που φρόντισαν για τα ελληνικά ζητήματα με πολύ μεγαλύτερη μετριοπάθεια και πραότητα. Κοντολογίς, η Αθήνα, κατά την άποψη του Ισοκράτη, πρόσφερε στους Έλληνες πολύ περισσότερες υπηρεσίες από όσες οι Λακεδαιμόνιοι.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του «Παναθηναϊκού» του Ισοκράτη (εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Ευάγγελου Πανέτσου, επιμέλεια έκδοσης Ευάγγελου Παπανούτσου, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, 1957).

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Language & Books
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι')

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Μια πάντα αστάθμητη δομή

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Πέραν της καταστολής 17.03.26

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ')

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

