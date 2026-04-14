Αναμένει διευκρινίσεις για το «απαγορευτικό» των ΗΠΑ η διεθνής ναυτιλία

Σε περιβάλλον αυξημένου ρίσκου και λειτουργικής ασάφειας εισέρχεται η ναυτιλιακή αγορά μετά την ενεργοποίηση των αμερικανικών περιορισμών στην ιρανική λιμενική κυκλοφορία, με τους πλοιοκτήτες να επαναξιολογούν δρομολόγια, ναυλώσεις και ασφαλιστική κάλυψη.

Η έλλειψη σαφών οδηγιών για την εφαρμογή των μέτρων, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο κατασχέσεων πλοίων και πιθανών αντιποίνων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύει την αβεβαιότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις νέας μεταβλητότητας στα ναύλα και στις τιμές του πετρελαίου.

Αναλυτές προειδοποιούν επίσης, ότι ενδεχόμενη κατάσχεση ιρανικών πλοίων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από τους Χούθι στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε νέα αναταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές και πιθανή εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Το δίλημμα της ναυτιλίας και των πλοιοκτητών

Οι πλοιοκτήτες εκφράζουν ανησυχία ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διπλό διαπραγματευτικό δίλημμα, τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον, ενώ παραμένει ασαφές εάν τα πλοία θα υποχρεούνται να δηλώνουν προληπτικά τις προθέσεις τους στις αμερικανικές δυνάμεις ή πώς θα πραγματοποιούνται οι επιθεωρήσεις στην πράξη, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται η Lloyd’s List.

Ενδεικτική της ασάφειας είναι και η επισήμανση της βρετανικής διοίκησης (UKMTO), η οποία σε ανακοίνωσή της σημείωνε ότι «αναμένεται περαιτέρω διευκρίνιση μέσω επόμενων συμβουλευτικών ανακοινώσεων, καθώς οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες».

Η UKMTO ανέφερε ότι από τις 13 Απριλίου 2026, 14:00 UTC, επιβάλλονται περιορισμοί θαλάσσιας πρόσβασης που επηρεάζουν ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Πορθμού του Ορμούζ. Οι περιορισμοί ισχύουν για πλοία οποιασδήποτε σημαίας που δραστηριοποιούνται σε ιρανικά λιμάνια, τερματικούς πετρελαίου ή παράκτιες εγκαταστάσεις, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναμένεται να καθοριστούν μέσω επίσημης Αναγγελίας προς Ναυτιλλομένους (NTM).

Τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι περιορισμοί καλύπτουν το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, ενώ η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς μη ιρανικούς προορισμούς δεν φαίνεται να παρεμποδίζεται, αν και τα πλοία ενδέχεται να συναντήσουν αυξημένη στρατιωτική παρουσία και διαδικασίες επιθεώρησης. Σκάφη ουδέτερης σημαίας που βρίσκονται ήδη σε ιρανικά λιμάνια λαμβάνουν περιορισμένη περίοδο χάριτος για αποχώρηση, ενώ πρόσθετες οδηγίες για δρομολόγηση, επαλήθευση και εξουσιοδοτημένη διέλευση βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η ελευθερία πλοήγησης για πλοία που δεν σχετίζονται με το Ιράν δεν επηρεάζεται, ωστόσο η επιχειρησιακή εικόνα παραμένει ασαφής και ήδη επηρεάζει τη δραστηριότητα. Δεδομένα της Lloyd’s List Intelligence δείχνουν ότι ορισμένα πλοία στον Κόλπο του Ομάν άλλαξαν πορεία μετά τη δήλωση αποκλεισμού, με πλοιοκτήτες να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες.

Η εφαρμογή των μέτρων εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Έκθεση του ναυλομεσιτικού ομίλου Fearnleys επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός απαιτεί αξιόπιστη αναγνώριση πλοίων με προορισμό ιρανικά λιμάνια, εντοπισμό πραγματικής ιδιοκτησίας και ναυλωτών, καθώς και επιβεβαίωση οικονομικών συναλλαγών με την Τεχεράνη, διαδικασίες που δυσχεραίνονται από τα δίκτυα απόκρυψης που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

Ο επιλεκτικός αποκλεισμός

Η έκθεση, επικαλούμενη τον πρώην Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδη, σημειώνει ότι η διατήρηση επιλεκτικού αποκλεισμού απαιτεί σημαντικούς πόρους και ευρεία διεθνή συμμετοχή για να είναι αποτελεσματική.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο παραμένει το ζήτημα πλοίων κινεζικής ιδιοκτησίας ή ναυλωμένων από κινεζικές εταιρείες. Η απώλεια πρόσβασης σε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως ιρανικού αργού θα μπορούσε να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, παρά τα υφιστάμενα αποθέματα και τις εισροές από Ρωσία και Ιράν.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου

Το Ιράν διαθέτει περίπου 130 εκατ. βαρέλια αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια εκτός Περσικού Κόλπου, ποσότητα που μπορεί να στηρίξει εξαγωγές για περίπου δύο μήνες, περιορίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά, σύμφωνα με τη Vortexa. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι πιθανή κατάσχεση ιρανικών πλοίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Bab el Mandeb και σε απότομη άνοδο των τιμών πετρελαίου.

Η Kpler ανέφερε ότι 101 δεξαμενόπλοια έχουν μεταφέρει ιρανικό αργό από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η United Against Nuclear Iran εκτιμά ότι οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, μειωμένες κατά 45% σε μηνιαία βάση. Η αξία των εξαγωγών υποχώρησε λιγότερο, κατά 15%, στα 3,63 δισ. δολάρια, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών, με τις εγκεκριμένες από το Ιράν αποστολές να κυριαρχούν στην κίνηση δεξαμενόπλοιων μετά την κλιμάκωση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

