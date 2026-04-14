Αναμένει διευκρινίσεις για το «απαγορευτικό» των ΗΠΑ η διεθνής ναυτιλία
Οικονομία 14 Απριλίου 2026, 07:53

Αναμένει διευκρινίσεις για το «απαγορευτικό» των ΗΠΑ η διεθνής ναυτιλία

Η διεθνής ναυτιλία και το ενδεχόμενο κατάσχεσης ιρανικών πλοίων από τις ΗΠΑ 

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σε περιβάλλον αυξημένου ρίσκου και λειτουργικής ασάφειας εισέρχεται η ναυτιλιακή αγορά μετά την ενεργοποίηση των αμερικανικών περιορισμών στην ιρανική λιμενική κυκλοφορία, με τους πλοιοκτήτες να επαναξιολογούν δρομολόγια, ναυλώσεις και ασφαλιστική κάλυψη.

Η έλλειψη σαφών οδηγιών για την εφαρμογή των μέτρων, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο κατασχέσεων πλοίων και πιθανών αντιποίνων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύει την αβεβαιότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις νέας μεταβλητότητας στα ναύλα και στις τιμές του πετρελαίου.

Αναλυτές προειδοποιούν επίσης, ότι ενδεχόμενη κατάσχεση ιρανικών πλοίων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από τους Χούθι στο στενό  Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε νέα αναταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές και πιθανή εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Το δίλημμα της ναυτιλίας και των πλοιοκτητών

Οι πλοιοκτήτες εκφράζουν ανησυχία ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διπλό διαπραγματευτικό δίλημμα, τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον, ενώ παραμένει ασαφές εάν τα πλοία θα υποχρεούνται να δηλώνουν προληπτικά τις προθέσεις τους στις αμερικανικές δυνάμεις ή πώς θα πραγματοποιούνται οι επιθεωρήσεις στην πράξη, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται η Lloyd’s List.

Ενδεικτική της ασάφειας είναι και η επισήμανση της βρετανικής διοίκησης (UKMTO), η οποία σε ανακοίνωσή της σημείωνε ότι «αναμένεται περαιτέρω διευκρίνιση μέσω επόμενων συμβουλευτικών ανακοινώσεων, καθώς οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες».

Η UKMTO ανέφερε ότι από τις 13 Απριλίου 2026, 14:00 UTC, επιβάλλονται περιορισμοί θαλάσσιας πρόσβασης που επηρεάζουν ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Πορθμού του Ορμούζ. Οι περιορισμοί ισχύουν για πλοία οποιασδήποτε σημαίας που δραστηριοποιούνται σε ιρανικά λιμάνια, τερματικούς πετρελαίου ή παράκτιες εγκαταστάσεις, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναμένεται να καθοριστούν μέσω επίσημης Αναγγελίας προς Ναυτιλλομένους (NTM).

Τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι περιορισμοί καλύπτουν το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, ενώ η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς μη ιρανικούς προορισμούς δεν φαίνεται να παρεμποδίζεται, αν και τα πλοία ενδέχεται να συναντήσουν αυξημένη στρατιωτική παρουσία και διαδικασίες επιθεώρησης. Σκάφη ουδέτερης σημαίας που βρίσκονται ήδη σε ιρανικά λιμάνια λαμβάνουν περιορισμένη περίοδο χάριτος για αποχώρηση, ενώ πρόσθετες οδηγίες για δρομολόγηση, επαλήθευση και εξουσιοδοτημένη διέλευση βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η ελευθερία πλοήγησης για πλοία που δεν σχετίζονται με το Ιράν δεν επηρεάζεται, ωστόσο η επιχειρησιακή εικόνα παραμένει ασαφής και ήδη επηρεάζει τη δραστηριότητα. Δεδομένα της Lloyd’s List Intelligence δείχνουν ότι ορισμένα πλοία στον Κόλπο του Ομάν άλλαξαν πορεία μετά τη δήλωση αποκλεισμού, με πλοιοκτήτες να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες.

Η εφαρμογή των μέτρων εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Έκθεση του ναυλομεσιτικού ομίλου Fearnleys επισημαίνει ότι ο αποκλεισμός απαιτεί αξιόπιστη αναγνώριση πλοίων με προορισμό ιρανικά λιμάνια, εντοπισμό πραγματικής ιδιοκτησίας και ναυλωτών, καθώς και επιβεβαίωση οικονομικών συναλλαγών με την Τεχεράνη, διαδικασίες που δυσχεραίνονται από τα δίκτυα απόκρυψης που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

Ο επιλεκτικός αποκλεισμός

Η έκθεση, επικαλούμενη τον πρώην Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή του ΝΑΤΟ ναύαρχο Τζέιμς Σταυρίδη, σημειώνει ότι η διατήρηση επιλεκτικού αποκλεισμού απαιτεί σημαντικούς πόρους και ευρεία διεθνή συμμετοχή για να είναι αποτελεσματική.

Ιδιαίτερα ευαίσθητο παραμένει το ζήτημα πλοίων κινεζικής ιδιοκτησίας ή ναυλωμένων από κινεζικές εταιρείες. Η απώλεια πρόσβασης σε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως ιρανικού αργού θα μπορούσε να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, παρά τα υφιστάμενα αποθέματα και τις εισροές από Ρωσία και Ιράν.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου

Το Ιράν διαθέτει περίπου 130 εκατ. βαρέλια αποθηκευμένα σε δεξαμενόπλοια εκτός Περσικού Κόλπου, ποσότητα που μπορεί να στηρίξει εξαγωγές για περίπου δύο μήνες, περιορίζοντας τον άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά, σύμφωνα με τη Vortexa. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι πιθανή κατάσχεση ιρανικών πλοίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Bab el Mandeb και σε απότομη άνοδο των τιμών πετρελαίου.

Η Kpler ανέφερε ότι 101 δεξαμενόπλοια έχουν μεταφέρει ιρανικό αργό από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η United Against Nuclear Iran εκτιμά ότι οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, μειωμένες κατά 45% σε μηνιαία βάση. Η αξία των εξαγωγών υποχώρησε λιγότερο, κατά 15%, στα 3,63 δισ. δολάρια, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών, με τις εγκεκριμένες από το Ιράν αποστολές να κυριαρχούν στην κίνηση δεξαμενόπλοιων μετά την κλιμάκωση των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων.

Πηγή: OT

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
Ανησυχία 13.04.26

«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26

Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Σύνταξη
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της "αριστείας" θα δώσει συγχωροχάρτι για τις "υπηρεσίες" του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Σύνταξη
Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με την εργατική βάση»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
