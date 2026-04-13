Οι νέοι πετάνε τις γραβάτες και πιάνουν το… μυστρί – Η στροφή στα τεχνικά επαγγέλματα

Τα τελευταία χρόνια, η παραδοσιακή αντίληψη ότι το πανεπιστήμιο αποτελεί τη μοναδική ασφαλή διαδρομή προς μια επιτυχημένη καριέρα αρχίζει να αμφισβητείται έντονα. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης να μεταμορφώνουν την αγορά εργασίας, όλο και περισσότεροι νέοι στρέφονται σε πρακτικά επαγγέλματα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν λιγότερο «ελκυστικά».

Μήπως τελικά δώσαμε υπερβολική έμφαση στο πανεπιστήμιο και αφήσαμε τους νέους αντιμέτωπους με μια κρίση στην αγορά εργασίας; Αυτό πιστεύει ο Λάρι Φινκ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δήλωσε ότι για δεκαετίες εξιδανικεύαμε τα επαγγέλματα σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά και η νομική, ενώ υποτιμούσαμε τα τεχνικά επαγγέλματα. Τώρα όμως, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη απειλούν τις θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου, πιστεύει ότι «πρέπει να εξισορροπήσουμε αυτή την προσέγγιση» και να αναγνωρίσουμε ότι μια καριέρα ως υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος «μπορεί να είναι εξίσου ισχυρή».

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν ραγδαία το τοπίο της εργασίας, όπως διαπιστώνουν πλέον πολλοί πρόσφατοι απόφοιτοι. Σύμφωνα με έκθεση του Βρετανικού Ινστιτούτου Προτύπων, το ένα τέταρτο των εργοδοτών πιστεύει ότι όλες ή οι περισσότερες εργασίες των αρχάριων εργαζομένων μπορούν να εκτελεστούν από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Independent.

Άλλη έρευνα της εταιρείας προσλήψεων Randstad δείχνει ότι το 38% των εργοδοτών σκοπεύει να προσλάβει λιγότερους αποφοίτους τον επόμενο χρόνο λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 41% των εργαζομένων φοβάται ότι οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου μπορεί να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι νέες εργασίες που θα φέρει η AI

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη: όπως επισήμανε ο Φινκ σε ετήσια επιστολή προς τους μετόχους της BlackRock, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας «σχετικές με ηλεκτρολόγους, συγκολλητές και υδραυλικούς», ώστε να υποστηριχθεί η τεράστια υποδομή που απαιτείται. «Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει πολλές δουλειές και δεν είμαστε ως κοινωνία προετοιμασμένοι να τις καλύψουμε», δήλωσε. «Αυτό, για μένα, είναι κρίση».

Άραγε πρέπει η Γενιά Ζ και η Γενιά Άλφα να επανεξετάσουν την παραδοσιακή άποψη ότι οποιοδήποτε πτυχίο ανοίγει επαγγελματικές πόρτες και να στραφούν σε δεξιότητες με μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο;

Η Χέιλι Ρέινολντς, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων, έχει τρία παιδιά στην εφηβεία και θέλει να τα ενθαρρύνει να ακολουθήσουν καριέρες λιγότερο ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέει, αν ένα παιδί έχει σαφή στόχο που απαιτεί πανεπιστημιακές σπουδές, τότε αξίζει να τον ακολουθήσει. Ωστόσο, το πανεπιστήμιο είναι ακριβό και, με το αυξημένο κόστος ζωής, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που μπορεί να είναι εξίσου ωφέλιμες.

Ο 17χρονος γιος της, Φρέντι, σκέφτεται να ακολουθήσει επαγγελματική κατάρτιση ως personal trainer. Μπορεί να μείνει στο σπίτι, να εξοικονομήσει χρήματα και να χτίσει το μέλλον του.

Προτιμούν τα τεχνικά επαγγέλματα

Φαίνεται ότι ήδη υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας. Μελέτη της εταιρείας Barratt Redrow έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί έφηβοι πιστεύουν πως ένα τεχνικό επάγγελμα είναι πιο ελκυστικό από μια δουλειά γραφείου. Άλλη έρευνα της Draper Tools έδειξε ότι το 61% των νέων κάτω των 28 θεωρεί τα τεχνικά επαγγέλματα «cool», ενώ το 55% έχει πιο θετική άποψη σε σχέση με πριν πέντε χρόνια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την καθημερινότητα νέων εργαζομένων στην οικοδομή. Ακόμη και η Χάνα Σπένσερ, υδραυλικός που έγινε βουλευτής των Πρασίνων, μοιραζόταν την εμπειρία της από μαθήματα σοβατίσματος.

Η 18χρονη Φρέγια, μετά το σχολείο, ήξερε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει στο πανεπιστήμιο. Προτίμησε να εργαστεί άμεσα και ξεκίνησε μαθητεία ως ηλεκτρολόγος. Αν και η δουλειά ήταν απαιτητική, δηλώνει πολύ ικανοποιημένη: «Είναι μια δουλειά με καλές απολαβές που δεν θα αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη».

Αντίστοιχα, η 30χρονη Έβι ακολούθησε αρχικά πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να μάθει ένα πρακτικό επάγγελμα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Εκπαιδεύτηκε στο σοβάτισμα και εργάστηκε σε διάφορους τομείς, από κατασκευές μέχρι κινηματογραφικά σετ.

Όπως τονίζει, ένα πρακτικό επάγγελμα προσφέρει ασφάλεια: ακόμη κι αν κάποια εργασία χαθεί λόγω τεχνολογίας, μπορείς πάντα να βασιστείς σε μια χειρωνακτική δεξιότητα. Ωστόσο, επισημαίνει ότι δεν είναι εύκολη λύση. Απαιτεί χρόνο, εκπαίδευση και επιμονή, ενώ ειδικά για τις γυναίκες ο χώρος παραμένει ανδροκρατούμενος.

Συνοψίζοντας, ένα τεχνικό επάγγελμα είναι «μια δεξιότητα ζωής». Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από τα 18, αλλά πρόκειται για μια μακρά πορεία που απαιτεί αφοσίωση.