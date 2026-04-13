Ειρηνικός: 5 νεκροί σε νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοων
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες δολοφονικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοων στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ ένα ακόμη άτομο επέζησε.
Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε προχθές Σάββατο νέες αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, σκοτώνοντας πέντε άνδρες, ανακοίνωσε χθες Κυριακή (σ.σ. τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα για την Ελλάδα) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής SOUTHCOM, «νότια διοίκηση» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, οπότε ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ
Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν εναντίον δυο ταχύπλοων την 11η Απριλίου, ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει τις επιθέσεις.
«Δυο άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας ναρκωτρομοκράτης επέζησε στο πρώτο πλήγμα. Τρεις ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν στο δεύτερο πλήγμα», ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.
Applying total systemic friction on the cartels.
On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence… pic.twitter.com/sRXTFYCWXu
— U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026
Με αυτές τις επιδρομές, τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισε η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εναντίον υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.
Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη που να τεκμηρίωνε ότι τα σκάφη τα οποία μπήκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Εξωδικαστικές δολοφονίες
Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται κι έχει πυροδοτήσει σειρά αντεγκλήσεων, τόσο στην αμερικανική πολιτική σκηνή όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές δολοφονίες στις επιχειρήσεις αυτές.
Πηγή: ΑΠΕ
