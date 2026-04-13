Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League η Βιγιαρεάλ (2-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Βιγιαρεάλ που επικράτησε με 2-1 στο «Σαν Μαμές» της Μπιλμπάο για την 31η αγωνιστική της La Liga και έκανε ακόμη ένα βήμα για την έξοδό της στο Champions League. Μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς από την άλλη για τους Βάσκους που αν δεν συνέλθουν άμεσα θα μπουν σε περιπέτειες.

Πιο δυνατά μπήκαν στο ματς οι φιλοξενούμενοι και άνοιξαν το σκορ στο 26′ όταν από σέντρα του Ολουβασέγι ο Καρντόνα με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-1. Στο 45+5′ ο Γκονζάλες έκανε το 0-2 σε τετ α τετ και έδωσε τεράστιο προβάδισμα στη Βιγιαρεάλ.

Το μόνο που κατέφερε η Μπιλμπάο ήταν να μειώσει σε 1-2 με τον Γκουρουθέτα στο 82′ κι ενώ στο 88′ ακυρώθηκε γκολ του Πέπε για οφσάιντ.

Μπιλμπάο: Ουνάι Σιμόν, Λέκουε (46′ Γκοροσάμπελ), Βιβιάν, Λαπόρτ, Γιούρι Μπερτσίτσε, Χαουρεγκιθάρ, Γκαλαρέτα (66′ Ρέγκο), Ινιάκι Γουίλιαμς (82′ Σεράνο), Νίκο Γουίλιαμς (66′ Ναβάρο), Σάνθετ (66′ Μπερενγκέρ), Γκουρουθέτα.

Βιγιαρεάλ: Λουίς Ζούνιορ, Μουρίνιο, Πάου Ναβάρο (46′ Μαρίν), Βέιγκα, Καρντόνα, Μπουχάναν (78′ Μολέιρο), Κομεσάνια, Γκέιγ (82′ Παρέχο), Άλφον (68′ Πέπε), Ζεράρ Μορένο, Ολουβασέγι (69′ Μικαουτάτζε)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1

(51′ Βαλβέρδε – 62′ Λεμάρ)

Σάββατο (11/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3

(14′ Σούτσιτς, 27′ αυτ. Σιβέρα, 60′ Όσκαρσον – 3′ αυτ. Καλέτα-Καρ, 24′ Ντιαμπάτε, 90+7′ Μπογέ)

Έλτσε-Βαλένθια 1-0

(73′ Καπέντα)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1

(9′, 25′ Τόρες, 87′ Γιαμάλ, 89′ Ράσφορντ – 56′ Λοζάνο)

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(10′ Άνταμς, 45+2′ Γκούντελι – 35′ Μπονάρ)

Κυριακή (12/04)

Οσασούνα-Μπέτις 1-1

(40’ Μπούντιμιρ – 7’ Εζαλζουλί)

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0

(36′, 40′ Μουρίτσι, 65′ Βίρτζιλι)

Θέλτα-Οβιέδο 0-3

(4′ Ρέινα, 45′, 57′ Βίνιας)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 1-2

(83′ Γκουρουθέτα – 26′ Καρντόνα, 45+5′ Αλφόν)

Δευτέρα (13/04)

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)



Η βαθμολογία της La Liga

Το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)

Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)

Τετάρτη (22/04)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)

Πέμπτη (23/03)

Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)

Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)