Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

«Η απομάκρυνση μιας κυβέρνησης που ταυτίστηκε με την ακροδεξιά πολιτική και τη διαφθορά αποτελεί μία ήττα για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Ουγγαρίας.

«Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν κλείνει έναν κύκλο 16 ετών αυταρχικής διακυβέρνησης στην Ουγγαρία, κατά τον οποίο υπονομεύτηκαν το κράτος δικαίου, οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι ελευθερίες. Η απομάκρυνση μιας κυβέρνησης που ταυτίστηκε με την ακροδεξιά πολιτική και τη διαφθορά αποτελεί μία ήττα για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Η συμμετοχή στις εκλογές ξεπέρασε το 74%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι κοινωνίες και η λαϊκή βούληση μπορούν να ανατρέπουν πολιτικά καθεστώτα που φαίνονται ισχυρά και παγιωμένα», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Ωστόσο, προσθέτει η Πατησίων, «η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά προοδευτική στροφή».

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «ο νέος πολιτικός συσχετισμός παραμένει σαφώς δεξιός, ενώ οι κυρίαρχες πολιτικές κατευθύνσεις στην οικονομία, το μεταναστευτικό και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν φαίνεται να μεταβάλλονται ουσιαστικά. Η ακροδεξιά και η συντηρητική ηγεμονία εξακολουθούν να καθορίζουν το πολιτικό τοπίο. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο νικητής των εκλογών προέρχεται από το κόμμα Fidesz και η πρώην σύζυγός του υπήρξε υπουργός στην κυβέρνηση του Όρμπαν, ενώ το ουγγρικό κοινοβούλιο απαρτίζεται αποκλειστικά από δεξιά και ακροδεξιά κόμματα».

«Το ζητούμενο παραμένει η ύπαρξη μιας αριστερής και προοδευτικής εναλλακτικής»

Τονίζει πως «η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα: την κανονικοποίηση της δεξιάς και ακροδεξιάς πολιτικής, ακόμη και μετά την εκλογική φθορά αυταρχικών ηγεσιών. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει η ύπαρξη μιας αριστερής και προοδευτικής εναλλακτικής».

Τέλος, επισημαίνει ότι «η Νέα Αριστερά τονίζει ότι χωρίς αυτήν, η πολιτική αλλαγή κινδυνεύει να περιορίζεται σε αναδιατάξεις εντός του ίδιου συντηρητικού πλαισίου, χωρίς ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία»./