Τέλος οι ουρές για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης – Θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά

Τέλος οι ουρές και οι πολύωρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης.

Με τη νέα διαδικασία, οι απαραίτητες διαδικασίες θα γίνονται μέσα από ένα κινητό ή έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.

Η νέα ρύθμιση τέθηκε πλήρως σε ισχύ τον Μάρτιο του 2026, ενώ από τον Απρίλιο καταργήθηκαν οριστικά οι έντυπες αιτήσεις.

Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ωστόσο, όπως τονίζουν άνθρωποι που γνωρίζουν, θα πρέπει και οι πολίτες να γνωρίζουν καλά τη διαδικασία για να αποφύγουν τα προβλήματα.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας: drivers-vehicles.services.gov.gr

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται σε λίγα βήματα:

Φωτογραφία & υπογραφή: Επισκέπτεστε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τα στοιχεία σας στην υπηρεσία myPhoto και σας δίνει τον σχετικό κωδικό.

Είσοδος στην πλατφόρμα: Συνδέεστε με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγετε «Ανανέωση», λαμβάνοντας έναν 4ψήφιο κωδικό PIN.

Ιατρικές εξετάσεις: Με το PIN, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ σας, επισκέπτεστε τους γιατρούς, οι οποίοι καταχωρούν ψηφιακά τη γνωμάτευσή τους.

Ηλεκτρονικό παράβολο: Εκδίδεται αυτόματα, πληρώνεται online και ακολουθεί η οριστική υποβολή της αίτησης.

Ποιοι γιατροί απαιτούνται

Υπενθυμίζεται ότι για την ανανέωση ερασιτεχνικού διπλώματος απαιτούνται οι βεβαιώσεις δύο γιατρών.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός θα πρέπει να επισκεφθεί:

• Παθολόγο (ή Γενικό Ιατρό)

• Οφθαλμίατρο

Σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας μπορεί να ζητηθούν και γνωματεύσεις από καρδιολόγο, νευρολόγο ή ωτορινολαρυγγολόγο.

Πιο γρήγορη διαδικασία

Η νέα διαδικασία εξοικονομεί χρόνο και μειώνει σημαντικά την ταλαιπωρία των οδηγών, καθώς όλα τα στάδια γίνονται ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με αρμόδιους φορείς, οι εγκρίσεις ολοκληρώνονται πιο γρήγορα, χάρη στην άμεση διασύνδεση των συστημάτων.