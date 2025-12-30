Μπορείς να δείξεις το δίπλωμα οδήγησης ψηφιακά χωρίς πρόστιμο – Πώς θα το κάνεις

Οι γιορτινές ημέρες έχουν «αυξήσει» τους ελέγχους στους δρόμους, με τα μπλόκα της Τροχαίας να είναι σχεδόν παντού στο Λεκανοπέδιο.

Τι συμβαίνει όμως αν σου ζητηθεί το δίπλωμα και δεν το έχεις μαζί σου; Μπορείς να το δείξεις από το κινητό ή κινδυνεύεις με πρόστιμο;

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το πλαίσιο είναι πλέον ξεκάθαρο. Ο οδηγός υποχρεούται να φέρει άδεια οδήγησης είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, γεγονός που σημαίνει ότι η επίδειξη μέσω κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται κανονικά, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο. Η σχετική πρόβλεψη αναφέρεται ρητά στο άρθρο 103 του νέου ΚΟΚ.

Πού θα βρεις την ψηφιακή άδεια και πώς τη δείχνεις σωστά

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης εκδίδεται και αποθηκεύεται αποκλειστικά στο Gov.gr Wallet, την επίσημη εφαρμογή του Δημοσίου για τα ψηφιακά έγγραφα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός Ελλάδας έχει την ίδια νομική ισχύ με το έντυπο δίπλωμα, ωστόσο για μετακινήσεις στο εξωτερικό εξακολουθεί να απαιτείται η φυσική άδεια.

Για να την δείξει σωστά ο οδηγός στις Αρχές, θα πρέπει να ανοίξει το Gov.gr Wallet και να επιλέξει την «Άδεια οδήγησης». Η επίδειξη γίνεται με τη ζωντανή οθόνη του εγγράφου, όπου εμφανίζεται το ενεργό QR code ή το σχετικό animation, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική επαλήθευση από τον αστυνομικό.

Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί είναι ότι η χρήση screenshots, φωτογραφιών ή άλλων εφαρμογών δεν γίνεται αποδεκτή, καθώς δεν επιτρέπουν έλεγχο εγκυρότητας και ταυτοποίησης.

Τι δεν αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ

Η δυνατότητα ψηφιακής επίδειξης της άδειας ίσχυε ήδη και πριν. Ο νέος ΚΟΚ απλώς την ενσωματώνει ρητά στο νομοθετικό πλαίσιο, βάζοντας τέλος σε κάθε αμφιβολία για το αν το δίπλωμα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.

Αν ο οδηγός δεν φέρει την άδεια οδήγησης ή δεν την επιδείξει με τον προβλεπόμενο τρόπο —για παράδειγμα αν δεν χρησιμοποιήσει το Gov.gr Wallet— εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ για μη επίδειξη ή μη κατοχή εγγράφων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής μπαταρία και σύνδεση στο κινητό ή, εναλλακτικά, το έντυπο δίπλωμα.

Συχνές απορίες

Σε περίπτωση έλλειψης σήματος ή δεδομένων, ο έλεγχος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει οπτικά από την οθόνη, ωστόσο για την πλήρη ηλεκτρονική επαλήθευση ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η ύπαρξη έντυπης άδειας ως εφεδρική λύση.

Η ψηφιακή άδεια δεν ισχύει στο εξωτερικό και δεν υποκαθιστά το φυσικό δίπλωμα σε ταξίδια εκτός Ελλάδας.

Τι πρέπει να θυμάσαι

• Η επίδειξη διπλώματος από το κινητό επιτρέπεται και προβλέπεται ρητά από τον νέο ΚΟΚ.

• Η ψηφιακή άδεια γίνεται δεκτή μόνο μέσω του Gov.gr Wallet.

• Για να αποφύγεις προβλήματα σε έλεγχο, φρόντισε να έχεις μπαταρία, δεδομένα ή το έντυπο δίπλωμα μαζί σου.