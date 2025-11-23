Ανανεώνουν διπλώματα οδήγησης σε ηλικιωμένους… επί πληρωμή – Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τη «φάμπρικα»

Φάμπρικα ανανεώσεων διπλωμάτων στους ηλικιωμένους επί πληρωμή ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το απόγευμα της Παρασκευής στο Παγκράτι, ένας 84χρονος ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, παραβίασε προτεραιότητα και προκάλεσε σοβαρό τροχαίο, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα μία 75χρονη γυναίκα.

Η οδήγηση μετά από κάποια ηλικία απαιτεί πιο αυστηρό έλεγχο, πιο αυστηρές αξιολογήσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στο MEGA έφτασαν πολλές καταγγελίες που μιλούν για μία φάμπρικα που για 250 ευρώ ανανεώνει διπλώματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να οδηγήσουν.

Ανανέωσαν δίπλωμα σε ηλικιωμένο με άνοια

Μάλιστα σε μία περίπτωση ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης σε ηλικιωμένο, με άνοια.

«Ο πατέρας μου σε αρχές άνοιας και ενώ έπρεπε να δώσει εξετάσεις για το δίπλωμα, απευθύνθηκε σε μία σχολή οδηγών και του είπαν ότι με το αντίτιμο των 250 ευρώ, θα του φέρουν το δίπλωμα στο σπίτι. Έπαιρνε φάρμακα για την άνοια, κανείς δεν τον ρώτησε για τίποτα και του είπαν ότι θα του φέρουν το δίπλωμα στο σπίτι. Και επειδή έπρεπε να πάει στους γιατρούς και για να τους αποφύγει του ζήτησαν τα 250 ευρώ να τα κάνει 500 και έτσι και έγινε. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία με τη σχολή οδηγών και πήρε το δίπλωμα στα χέρια του», είπε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένου.

Σε άλλη περίπτωση μία γυναίκα καταγγέλλει πως ο 89χρονος πατέρας της ανανέωσε το δίπλωμά του με μία επίσκεψη μόνο στην γραμματεία των γιατρών…

«Είναι ο πατέρας μου, πρόσφατα και ο ίδιος και φίλοι του χρειάστηκαν ανανέωση διπλώματος, εκδίδουν κανονικά τα παράβολα μέσα από το σύστημα, όπως γίνεται τώρα και το αποτέλεσμα είναι ότι πάνε στον γιατρό, ο γιατρός δεν τους βλέπει ποτέ, απλά οι γραμματείς εκεί τους δίνουν την βεβαίωση, ούτε καν να δουν αν βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι, αν ακούνε, αν νευρολογικά είναι σωστά, αν μπορούν να αντιδράσουν σε κάτι. Δεν γίνεται καμία ιατρική εξέταση, παίρνουν απλά το χαρτί και φεύγουν. Όπως καταλαβαίνετε εγώ είμαι σε πολύ μεγάλη ανησυχία πάνω σε αυτό, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ικανός, αλλά δεν παύει να είναι μεγάλος άνθρωπος», σημείωσε άλλη πολίτης για την φάμπρικα με τις ανανεώσεις διπλωμάτων.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: