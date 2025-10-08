Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στις Θεωρητικές Εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης καθώς έως τα τέλη του 2025 θα λειτουργήσει το νέο Μηχανογραφικό Σύστημα θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της δικτυακής υποδομής για τη λειτουργία του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών που έχει ορίσει το ΥΠΥΜΕ και υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κυρανάκης ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της δικτυακής υποδομής για τις Αίθουσες Θεωρητικών Εξετάσεων γίνεται με βασικό γνώμονα την δικτυακή «απομόνωση» (isolation) των υπολογιστών που θα χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων και την ασφαλή σύνδεση αποκλειστικά και μόνο με τον Server του συστήματος θεωρητικών εξετάσεων.

Επίσης το νέο σύστημα θα έχει αναβαθμισμένο επίπεδο ασφάλειας που θα διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας εξέτασης.

Πιο συγκεκριμένα στην Απόφαση του ΥΠΥΜΕ επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι:

«Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), με εκτιμώμενο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Με το νέο Σύστημα, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο, αναβαθμίζεται ποιοτικά η διαδικασία θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών. Παρατίθενται συνοπτικά τα προτερήματα του νέου Συστήματος:

-Κεντρικοποιημένη Διαχείριση: Αντικατάσταση των απομονωμένων σταθμών με ενιαίο κεντρικό Σύστημα που συντονίζει όλες τις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων της επικράτειας.

-Αυτοματοποίηση: Εξάλειψη της χειρωνακτικής εισαγωγής στοιχείων υποψηφίων μέσω USB sticks και αρχείων Excel – το Σύστημα αντλεί αυτόματα τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των υποψηφίων.

-Ταυτοποίηση: Αυτόματη ανάκτηση και προβολή της ψηφιακής φωτογραφίας κάθε υποψηφίου για άμεση ταυτοπροσωπία.

-Διαλειτουργικότητα σε Πραγματικό Χρόνο: Άμεση μεταφορά των αποτελεσμάτων της εξέτασης στο e-Δελτίο εκάστου υποψηφίου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις και χειρωνακτικές εργασίες.

-Αυτόματη Ειδοποίηση Υποψηφίων: Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματά τους μέσω e-mail και SMS αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

-Σύγχρονο Τεχνολογικό Περιβάλλον: Μετάβαση σε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό με ενισχυμένη ασφάλεια και σταθερότητα.

-Ανάλυση Ποιότητας Ερωτήσεων: Πανελλαδική συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό προβληματικών ερωτήσεων με υψηλά ποσοστά αποτυχίας οι οποίες ενδέχεται να χρήζουν επαναξιολόγησης.

-Στατιστική Παρακολούθηση: Αυτοματοποιημένη ανίχνευση μη φυσιολογικών αποκλίσεων στα ποσοστά επιτυχίας ανά αίθουσα ή επιτηρητή, παρέχοντας δείκτες για πιθανά ζητήματα αδιαφάνειας της διαδικασίας.

-Ενισχυμένη Ασφάλεια: Επίπεδο ασφάλειας που διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας εξέτασης.

-Offline Λειτουργικότητα: Δυνατότητα συνέχισης της εξέτασης ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής διακοπής του δικτύου, με αποθήκευση και μεταγενέστερη αποστολή των αποτελεσμάτων.

Ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της ανάπτυξης του νέου Συστήματος και προκειμένου να καταστεί εφικτή η θέση του σε λειτουργία απαιτείται η εγκατάσταση στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Καλείστε να μεριμνήσετε, το συντομότερο δυνατόν, στην προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού προκειμένου να επιτευχθεί ετοιμότητα θέσης σε λειτουργία του νέου Συστήματος με την ολοκλήρωση της ανάπτυξής του.»